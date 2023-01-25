Вибух у посольстві України: Іспанія затримала підозрюваного

74-річного іспанця затримали в північній частині країни. Його підозрюють у розсилці бомб у поштових пакетах, від чого постраждало й українське дипломатичне представництво.

Іспанська поліція заарештувала чоловіка, якого підозрюють у причетності до нещодавньої кампанії з розсилки начинених вибухівкою поштових пакунків, спрямованої проти прем'єр-міністра та міністерства оборони країни, а також проти посольства України й низки інших країн.

Як повідомило в середу, 25 січня, міністерство внутрішніх справ Іспанії, затриманим виявився 74-річний громадянин Іспанії. Правоохоронці затримали його в місті Міранда-де-Ебро на півночі країни. Поліція проводить обшук в його будинку, повідомляють місцеві ЗМІ.

У листопаді 2022 року низка установ та організацій Іспанії отримали начинені вибухівкою посилки. Серед об'єктів нападів були офіційна резиденція прем'єр-міністра Педро Санчеса, міністерство оборони Іспанії та військово-повітряна база поблизу Мадрида, звідки надана Іспанією зброя відправляється в Україну, а також іспанська компанія-виробник озброєнь.

Крім того, аналогічні пакунки отримали й посольства США та України. Загалом було розіслано шість таких пакунків, з яких вибухнув лише один, унаслідок чого легкі поранення руки отримав працівник українського дипломатичного представництва.

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Іспанський уряд ще тоді не виключав, що серія листів-бомб могла бути пов'язана з війною в Україні, нагадує інформаційна агенція dpa.

22 січня американське видання New York Times повідомило, що офіцери російської військової розвідки дали вказівки бойовикам групи білих расистів, що базується в Росії, провести таку кампанію в Іспанії. Американські офіційні особи повідомили газеті, що російські офіцери, які керували кампанією, мали намір "застати європейські уряди зненацька" та "можливо, випробовують маріонеткові групи на випадок, якщо Москва вирішить піти на ескалацію конфлікту".

Іспанія не лише постачає зброю до України у відповідь на розв'язану Росією агресивну війну, а також проводить вишкіл українських військових у рамках програми Європейського Союзу та надає гуманітарну допомогу.

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