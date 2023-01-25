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Фрегат "Адмірал Горшков" (архівне фото)
Фрегат "Адмірал Горшков" (архівне фото)Фото: Ramon Espinosa/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

РФ змоделювала запуск гіперзвукової ракети у водах Атлантики

Степан Смишляєв
3 год. тому

Військовий корабель РФ відпрацьовував удар по морській цілі на відстані понад 900 кілометрів, кажуть в російському міноборони. Чи здійснювався фізичний запуск ракети, наразі невідомо.

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Російський фрегат "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" провів навчання з застосування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон" "способом комп'ютерного моделювання" в західній частині Атлантичного океану, повідомило у середу, 25 січня, в Telegram міністерство оборони РФ.

Фрегат відпрацював ракетний удар по морській цілі, "що імітує корабель умовного супротивника" на відстані понад 900 кілометрів, йдеться у повідомленні. "Адмірала Горшкова" у навчаннях супроводжував середній морський танкер "Кама". З повідомлення міноборони не зрозуміло, чи здійснювався фізичний запуск ракети. 

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РФ готується до морських навчань з Китаєм

У російському оборонному відомстві також повідомили, що у лютому біля узбережжя Південно-Африканської республіки (ПАР) планується проведення низки спільних навчань з військово-морськими силами Китаю та ПАР.

У вересні 2022 року РФ вже проводиласпільні навчання з КНР та Індією у в акваторіях і прибережних зонах Охотського та Японського морів. Тоді у маневрах брали участь 140 літальних апаратів, 60 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення, які відпрацьовували "оборону морських комунікацій та районів морської економічної діяльності, сприяння сухопутним військам на приморському напрямку".

16 січня розпочалися спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії в яких задіяли всі аеродроми і полігони військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Білорусі.

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