РФ змоделювала запуск гіперзвукової ракети у водах Атлантики

Військовий корабель РФ відпрацьовував удар по морській цілі на відстані понад 900 кілометрів, кажуть в російському міноборони. Чи здійснювався фізичний запуск ракети, наразі невідомо.

Російський фрегат "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" провів навчання з застосування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон" "способом комп'ютерного моделювання" в західній частині Атлантичного океану, повідомило у середу, 25 січня, в Telegram міністерство оборони РФ.

Фрегат відпрацював ракетний удар по морській цілі, "що імітує корабель умовного супротивника" на відстані понад 900 кілометрів, йдеться у повідомленні. "Адмірала Горшкова" у навчаннях супроводжував середній морський танкер "Кама". З повідомлення міноборони не зрозуміло, чи здійснювався фізичний запуск ракети.

Читайте також: Пентагон: 10-12 разів РФ завдавала ударів по Україні гіперзвуковими ракетами

РФ готується до морських навчань з Китаєм

У російському оборонному відомстві також повідомили, що у лютому біля узбережжя Південно-Африканської республіки (ПАР) планується проведення низки спільних навчань з військово-морськими силами Китаю та ПАР.

У вересні 2022 року РФ вже проводиласпільні навчання з КНР та Індією у в акваторіях і прибережних зонах Охотського та Японського морів. Тоді у маневрах брали участь 140 літальних апаратів, 60 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення, які відпрацьовували "оборону морських комунікацій та районів морської економічної діяльності, сприяння сухопутним військам на приморському напрямку".

16 січня розпочалися спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії в яких задіяли всі аеродроми і полігони військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Білорусі.

Читайте також: Військові навчання Схід-2022: друзі Росії демонструють зброю