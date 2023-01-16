В Білорусі розпочалися спільні з РФ льотні навчання

Маневри двох країн, під час яких задіють всі аеродроми ВПС, триватимуть до 1 лютого. США не бачать ознак того, що Білорусь зараз збирається долучиться до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У Білорусі вранці в понеділок, 16 січня, розпочалися спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, повідомила пресслужба білоруського міністерства оборони.

Для проведення маневрів задіють всі аеродроми і полігони військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Білорусі. У Мінську заявляють, що головна мета тренувань - "підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань".

Під час навчань планують відпрацювати ведення повітряної розвідки, спільне патрулювання повітряного простору вздовж кордону, авіаційну підтримку угруповань військ, висадку тактичного повітряного десанту, доставлення вантажів та евакуацію поранених.

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Зростання загрози ракетних ударів

Напередодні перший заступник держсекретаря Ради безпеки Білорусі Павло Муравейко повідомив, що маневри триватимуть до 1 лютого і мають "винятково оборонний характер". Водночас він звинуватив Україну в провокаціях і заявив, що у разі необхідності Білорусь "відреагує на будь-які прояви агресивності або терористичної загрози на нашій території".

Минулого тижня в генеральному штабі Збройних сил України заявили про зростання загрози завдавання російськими військами ракетних ударів і застосування дронів-камікадзе з території Білорусі, адже Росія активно переміщує в сусідню державу авіаційну техніку.

Водночас в міністерстві оборони США наразі не бачать загрози того, що Мінськ безпосередньо долучиться до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. "Ми не бачимо жодних ознак того, що у Білорусі є намір вступити в конфлікт. Ми просто вважаємо, що це триваюче тренування білорусів і росіян, і все", - сказав на брифінгу речник Пентагону Патрік Райдер.

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