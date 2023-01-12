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ЗСУ відслідковують дрони в небі над КиєвомФото: Gleb Garanich/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Загроза ударів з території Білорусі зростає - генштаб

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Як повідомили в генштабі ЗСУ, росіяни переміщують авіацію в Білорусь, а отже загроза ракетних ударів і застосування дронів-камікадзе з її території зростає.

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Загроза завдання російськими військами ракетних ударів і застосування дронів-камікадзе з території Білорусі зростає, адже Росія переміщує в сусідню державу авіаційну техніку, повідомив на щотижневому брифінгу сил оборони у четвер, 12 січня, заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Олексій Громов.

Так, РФ уже перебазувала щонайменше 10 вертольотів типу Мі-8 і Мі-24 на білоруський аеродром Мачулищі. У генштабі очікують також перебазування російських літаків оперативно-тактичної авіації в Білорусь. Не виключаються польоти літаків дальньої авіації РФ у повітряному просторі Білорусі.

Крім того, за даними генштабу, цього року на території Білорусі заплановане проведення спільних навчань разом з армією РФ "Щит союзу-2023", а замість маневрів "Центр-2023" у Білорусі проведуть "Захід-2023". Для цього Росія розгорне своє угруповування військ, а отже потенційна загроза наступу з Білорусі зберігатиметься протягом року. Водночас, як наголосив Громов, ознак формування ударного угруповання наразі немає.

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РФ хоче наступати у Запорізькій області

У генштабі переконані, що в Кремлі не відмовилися від ідеї захоплення всієї території України. "Прогнозується, що найближчим часом противник буде намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької області, а в подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області", - заявив Громов.

За його словами, для реалізації своїх планів Росія хоче збільшити загальну чисельність військ до 1,5 мільйона та сформувати щонайменше 20 нових дивізій. "Зазначені плани свідчать про наміри Кремля включитися в довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій", - сказав він.

Зараз найважчі бої між Росією та Україною тривають в районі Соледара на Донеччині, зазначила на тому ж брифінгу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, росіяни намагаються безуспішно захопити населений пункт і несуть великі втрати: "Підступи до міста сьогодні практично всіяні тілами вбитих путінських військ. Попри те, вони рухаються прямо тілами своїх загиблих бійців".

Відповідаючи на запитання журналістів, Громов зазначив, що "недоречно оцінювати у відсотковому відношенні", скільки міста утримують ЗСУ, а скільки - російські окупаційні війська. "Бої ідуть, бої запеклі", - сказав він.

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