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Соледар

Тема

Соледар - місто в Україні, в Донецькій області.

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Новини

43 хв. тому

Глава ЄК підтримала можливі поставки Україні танків Leopard

5 год. тому

Бої в Соледарі: оборона Бахмута лишається стабільною

17 год. тому

У Соледарі на Донеччині -18°C, тривають жорстокі бої

8 січня 2023 р.

Соледар і Бахмут тримаються попри все - Зеленський

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Докладно

Ukraine Raketenangriff auf Knauf Werk

Knauf не може підтвердити захоплення свого заводу в Україні

Knauf не може підтвердити захоплення свого заводу в Україні

Відповідаючи на запит DW, німецька компанія Knauf повідомила, що не має інформації про захоплення свого підприємства.
Економіка10 серпня 2022 р.
У Європі чимало ознак наближення глобальної війни.

Ексклюзив DW: Образ ворога повернувся (документальний фільм)

Ексклюзив DW: Образ ворога повернувся (документальний фільм)

Спецпроект DW напередодні саміту НАТО у Варшаві. Чи загрожує Заходу та Сходу нова "холодна війна" 25 років потому?
8 липня 2016 р.
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Ексклюзив DW: "Образ ворога повернувся - наскільки небезпечний новий конфлікт між Заходом та Сходом?"

Ексклюзив DW: "Образ ворога повернувся - наскільки небезпечний новий конфлікт між Заходом та Сходом?"

Документальний фільм DW напередодні саміту НАТО у Варшаві. Чи загрожує Заходу та Сходу нова "холодна війна" 25 років потому? Уперше після розпаду СРСР Німеччина підвищує видатки на оборону, а НАТО повертається до стратегії відлякування.
Політика8 липня 2016 р.42:35 хв.
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Ексклюзив DW: "Образ ворога повернувся - наскільки небезпечний новий конфлікт між Заходом та Сходом?"

Ексклюзив DW: "Образ ворога повернувся - наскільки небезпечний новий конфлікт між Заходом та Сходом?"

Документальний фільм DW напередодні саміту НАТО у Варшаві. Чи загрожує Заходу та Сходу нова "холодна війна" 25 років потому? Уперше після розпаду СРСР Німеччина підвищує видатки на оборону, а НАТО повертається до стратегії відлякування.
Політика4 липня 2016 р.01:18 хв.