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Соледар - місто в Україні, в Донецькій області.
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Новини
43 хв. тому
43 хв. тому
Глава ЄК підтримала можливі поставки Україні танків Leopard
5 год. тому
5 год. тому
Бої в Соледарі: оборона Бахмута лишається стабільною
17 год. тому
17 год. тому
У Соледарі на Донеччині -18°C, тривають жорстокі бої
08.01.2023
8 січня 2023 р.
Соледар і Бахмут тримаються попри все - Зеленський
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Докладно
Knauf не може підтвердити захоплення свого заводу в Україні
Knauf не може підтвердити захоплення свого заводу в Україні
Відповідаючи на запит DW, німецька компанія Knauf повідомила, що не має інформації про захоплення свого підприємства.
Економіка
10.08.2022
10 серпня 2022 р.
Ексклюзив DW: Образ ворога повернувся (документальний фільм)
Ексклюзив DW: Образ ворога повернувся (документальний фільм)
Спецпроект DW напередодні саміту НАТО у Варшаві. Чи загрожує Заходу та Сходу нова "холодна війна" 25 років потому?
08.07.2016
8 липня 2016 р.
Ексклюзив DW: "Образ ворога повернувся - наскільки небезпечний новий конфлікт між Заходом та Сходом?"
Ексклюзив DW: "Образ ворога повернувся - наскільки небезпечний новий конфлікт між Заходом та Сходом?"
Документальний фільм DW напередодні саміту НАТО у Варшаві. Чи загрожує Заходу та Сходу нова "холодна війна" 25 років потому? Уперше після розпаду СРСР Німеччина підвищує видатки на оборону, а НАТО повертається до стратегії відлякування.
Політика
08.07.2016
8 липня 2016 р.
42:35 хв.
Ексклюзив DW: "Образ ворога повернувся - наскільки небезпечний новий конфлікт між Заходом та Сходом?"
Ексклюзив DW: "Образ ворога повернувся - наскільки небезпечний новий конфлікт між Заходом та Сходом?"
Документальний фільм DW напередодні саміту НАТО у Варшаві. Чи загрожує Заходу та Сходу нова "холодна війна" 25 років потому? Уперше після розпаду СРСР Німеччина підвищує видатки на оборону, а НАТО повертається до стратегії відлякування.
Політика
04.07.2016
4 липня 2016 р.
01:18 хв.
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