Німецька Knauf допомагає РФ під час окупації Маріуполя?

Великий інвестор із Німеччини знову під підозрою: спочатку через мобілізацію, тепер через будматеріали в Маріуполі. Нові викриття ЗМІ вказують на порушення санкцій.

У Німеччині розпалюється скандал навколо виробника будматеріалів Knаuf - одного з найдавніших і найбільших німецьких інвесторів у Росії. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну ця баварська фірма, на відміну від багатьох інших західних компаній, твердо вирішила не йти з РФ, що стала для неї одним із найважливіших ринків, і пояснила це турботою про російський персонал.

Der Spiegel: Завод у Красногорську сам віддавав людей на війну

"Для нас йдеться не про гроші, а про чотири тисячі наших співробітників. Деяких я знаю 30 років. Лояльність до цих людей означає для мене, що я не відпущу їх у невизначене майбутнє", - наголосив у розмові з економічним виданням Manager Magazin Александер Кнауф (Alexander Knauf), який із січня 2022 року очолює цю сімейну компанію з більш ніж 90-річною історією.

Красногорськ, квітень 2004. На той момент завод під Москвою був найбільшим підприємством Knauf у Європі Фото: Tass Belousov/dpa/picture-alliance

Інтерв'ю відбулося на початку жовтня 2022 року - практично в ті самі дні, коли журнал Der Spiegel опублікував статтю під заголовком "Ревні помічники Путіна". У ній стверджувалося, що керівництво ключового російського заводу Knauf у підмосковному Красногорську після оголошення мобілізації в Росії, проявивши ініціативу, самостійно відібрало десятьох співробітників підприємства та фірмовим мікроавтобусом відвезло їх до військкомату, і тільки там їм вручили повістки. "Підприємство підтримує Росію під час мобілізації", - зробив висновок німецький політичний тижневик. Чи були серед відправлених на фронт працівники, особисто знайомі Александеру Кнауфу, невідомо.

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ARD: Цемент Knauf на будівництві міноборони РФ у Маріуполі

І ось - новий скандал. Журналісти програми Monitor німецького суспільно-правового телеканалу ARD, вивчивши сайти будівельних підприємств, ділову документацію, фото- і відеоматеріали, дійшли висновку, що на багатьох будівництвах в окупованому Росією українському Маріуполі використовують, поряд із бетоном німецької фірми WKB Systems, цемент виробництва компанії Knauf. "Відновлення цього міста відіграє центральну роль у пропагандистській війні Росії", - вказується на сайті телекомпанії в статті під заголовком "Помічники Путіна".

Півтора роки тому компанія Knauf назвала твердження Der Spiegel помилковими і наголосила: "Ми рішуче відкидаємо звинувачення у слухняній і, тим більше, активній підтримці ведення війни чи військового апарату". Тепер керівництво фірми "загалом", як зазначається на сайті ARD, відповіло редакції програми Monitor, але залишило без відповіді великий список конкретних питань. Воно заявило, що засуджує російську агресію проти України, дотримується всіх санкцій ЄС проти Росії і "виготовляє продукцію виключно для російського ринку".

Продукція фірми Knauf у Санкт-Петербурзі Фото: ITAR TASS/IMAGO

Формально будматеріали дійсно під санкції не підпадають. Однак журналісти програми Monitor вказують на те, що один із домобудівельних проєктів у Маріуполі здійснювався на замовлення міністерства оборони РФ, і посилаються на знімки з фірмовими мішками цементу Knauf на цьому будівництві. Виходить, що німецька фірма все ж працювала на "військовий апарат", а це вже схоже на порушення санкцій.

Вельми двозначним видається й аргумент, що підрозділ Knauf у Росії працює "виключно для російського ринку". З погляду зареєстрованої в РФ компанії, місто Маріуполь формально належить до "російського ринку", адже Москва оголосила анексовану Донецьку область України частиною території РФ.

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Мільярдер Ніколаус Кнауф був почесним консулом РФ

Але ж ще не так давно, до літа 2022 року, у Knauf був свій завод у Донецькій області, в місті Соледар, адже німецька фірма активно працювала - і продовжує працювати - на ринку України. Тільки тепер уже без соледарського гіпсового підприємства, яке в буквальному сенсі слова згоріло в пожежі розв'язаної Росією війни. Щоправда, воно все ще вказано як на основному фірмовому сайті, так і на інтернет-сторінці підрозділу Knauf в Україні.

Соледар, травень 2023. Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин на тлі зруйнованого підприємства Knauf Gips Donbass Фото: Konkord Company Press Service/dpa//picture alliance

Зате на головному сайті Knauf Group у списку тих майже 90 країн, у яких сьогодні працює компанія, не вдалося знайти згадки Росії - її, мабуть, сором'язливо прибрали. Хоча на офіційному російськомовному сайті "Кнауф Россия" сказано, що у компанії 20 власних підприємств у РФ. А в розділі "История" розповідається, що ця німецька фірма ще 1993 року придбала на інвестиційному конкурсі акції комбінату теплоізоляційних і гіпсових виробів у Красногорську.

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З цього капіталовкладення і почалася швидка експансія компанії з баварського містечка Іпгофена на російський ринок. Тоді біля керма стояв Ніколаус Кнауф (Nikolaus Knauf), який відійшов нині від справ і підтримував інтенсивні контакти в Москві, неодноразово зустрічався з Володимиром Путіним і в якийсь момент навіть став почесним консулом РФ у Німеччині. На початку березня 2022 року під враженням російського нападу на Україну він склав із себе ці здебільшого репрезентативні повноваження, однак від бізнесу в Росії клан мільярдерів Кнауф відмовлятися все ж таки не став. Хоча, враховуючи глобальний розмах сімейного підприємства, цілком міг би собі це дозволити.

Що з іноземним бізнесом в Росії? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video