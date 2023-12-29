Власник "Хортиці" отримав підозру: бізнес в РФ під час війни

СБУ підозрює алкогольного магната Євгена Черняка у сплаті еквіваленту шести мільярдів гривень податків у російський бюджет під час війни. При цьому в Росії він оголошений в розшук через фінансування ЗСУ.

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) повідомили про підозру засновнику і кінцевому бенефіціарному власнику українського алкогольного холдингу Global Spirits Євгену Черняку, повідомляє СБУ в п'ятницю, 29 грудня. Холдингу Global Spirits належить низка відомих брендів горілки, зокрема "Хортиця" і "Мороша".

Черняка і шістьох топменеджерів його компаній підозрюють у фінансуванні збройної агресії Росії проти України. За даними слідства, компанії бізнесмена продовжували вести бізнес з РФ після початку повномасштабного вторгнення і сплатили до бюджету країни-агресорки податки та збори на близько шести мільярдів у гривневому еквіваленті.

Як зазначають в Офісі генерального прокурора, сам Черняк безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення РФ покинув територію України. "Задля уникнення санкцій та забезпечення власної економічної вигоди він перереєстрував російські компанії холдингу на підконтрольну особу та організував їх господарську діяльність на території РФ", - стверджують у прокуратурі.

Правоохоронці стверджують, що його підприємства, розташовані в чотирьох країнах Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію. З неї виготовляли алкоголь під власними брендами, який надалі експортували до США та РФ.

"Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу в Україні виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресора", - зазначають в СБУ.

Черняку і топменеджерам вручили підозру у пособництві державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Відповідна стаття Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

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У Росії Черняка звинувачують в фінансуванні ЗСУ

У березні 2022 року холдинг Global Spirits заявляв, що припинив постачання продукції на російський ринок ще з 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення - відкликав ліцензію на виробництво та дистрибуцію продукції на ринку РФ.

Влітку 2023 року Євгена Черняка внесли в російський список "екстремістів і терористів", оголосили в розшук і заочно арештували за звинуваченням у "фінансуванні тероризму" через фінансування Збройних сил України (ЗСУ).