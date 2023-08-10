НАЗК внесло Bacardi в перелік міжнародних спонсорів війни

НАЗК внесло всесвітньо відомого виробника алкогольних напоїв - Bacardi Limited - в перелік міжнародних спонсорів війни. Компанія і далі веде бізнес в РФ та активно шукає там нових співробітників, зазначають в агентстві.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бермудську компанію Bacardi Limited - всесвітньо відомого виробника алкогольний напоїв, зокрема, ромів - до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує вести бізнес в Росії та активно шукає там нових співробітників, йдеться у повідомленні НАЗК, оприлюдненому у четвер, 10 серпня.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Bacardi оголосила про зупинку експорту в Росію і припинення видатків у рекламу, але пізніше ця частина допису зникла з її офіційної заяви, зазначають у НАЗК.

Окрім того, вихід низки провідних міжнародних власників брендів з російського алкогольного ринку знизив конкуренцію і створив можливості для тих, хто залишився, наголошують у агентстві. "Так, скориставшись ситуацією, російський підрозділ компанії "Бакарди Рус" імпортував товарів на 169 мільйонів доларів за рік війни в Україні", - зазначають у НАЗК.

Згідно з даними на сайті Федеральної податкової служби РФ, які наводить агентство, виручка "Бакарди Рус" у 2022 році зросла на 8,5 відсотка - до 32,6 мільярда рублів, а чистий прибуток - до 4,7 мільярда. Це на 206,5 відсотка більше, ніж у 2021 році (1,5 мільярда рублів). Компанія сплатила в бюджет РФ податок на прибуток на суму понад 12 мільйонів доларів, зазначають у НАЗК.

"Таким чином, Bacardi Limited продовжує сплачувати значні податки до бюджету Росії, підтримувати її економіку та спонсорувати агресію проти України", - підсумовують у НАЗК.

Читайте також: Росія націоналізувала акції Danone та Carlsberg

Bacardi Limited - найбільша приватна міжнародна алкогольна компанія у світі, її продукція продається у понад 170 країнах. Загалом Bacardi володіє понад 200 торговими марками, серед яких однойменний з назвою компанії ром, який є найбільш продаваним ромовим брендом у світі, зазначають в НАЗК.

Серед відомих брендів компанії - бренді Baron Otard, D'USSÉ, джин Bombay, ром Bacardi, текіла Cazadores, горілка Grey Goose та Eristoff, віскі Dewar's, William Lawson's, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel's Envy й інші напої (Martini, St-Germain, Bénédictine).

Наразі у переліку міжнародний спонсорів війни НАЗК понад 30 юридичних осіб, серед яких всесвітньо відомі компанії, як-от Unilever, Xiaomi Corporation, Metro AG, Auchan, Bounduelle, Procter & Gamble, Leroy Merlin, а також фізичні особи, пов'язані з цими компаніями.

Читайте також: Кому війна, а кому Dolce Vita: Made in Ukraine для заможних росіян