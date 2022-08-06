Компанія Knauf не може підтвердити захоплення свого заводу в Україні

Німецька компанія Knauf не може підтвердити інформацію російських ЗМІ про захоплення її заводу з виробництва гіпсокартону в Соледарі на території Донецької області, а також не має відомостей "про те, чи є загиблі або поранені в ході бойових дій" навколо підприємства на цей момент. Як зазначається у відповіді пресслужби компанії на запит DW у середу, 10 серпня, керівництво Knauf "закрило завод кілька тижнів тому".

Напередодні російські ЗМІ з посиланням на представників так званої "народної міліції" "ЛНР" повідомили, що російські війська спільно з підрозділами проросійських сепаратистів "зачищають" підприємства від українських військових. Раніше про взяття території заводу під контроль повідомив у своєму Telegram-каналі глава Чечні Рамзан Кадиров.

Компанія Knauf є провідним підприємством європейської індустрії з виробництва будівельних матеріалів. Вона випускає широкий асортимент оздоблювальної продукції для стін, стель та підлог. Активна діяльність компанії на українському ринку розпочалася у серпні 1996 року. Створене у Соледарі ТОВ "Кнауф Гіпс Донбас" почало свою роботу у 2006 році.

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