 Компанія Knauf не може підтвердити захоплення свого заводу в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2022

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Новини

Компанія Knauf не може підтвердити захоплення свого заводу в Україні

Відповідаючи на запит DW, німецька компанія Knauf повідомила, що не має інформації про захоплення підприємства, а також про вбитих і поранених у ході бойових дій навколо заводу, закритого кілька тижнів тому.

Ukraine Raketenangriff auf Knauf Werk

Німецька компанія Knauf не може підтвердити інформацію російських ЗМІ про захоплення її заводу з виробництва гіпсокартону в Соледарі на території Донецької області, а також не має  відомостей "про те, чи є загиблі або поранені в ході бойових дій" навколо підприємства на цей момент. Як зазначається у відповіді пресслужби компанії на запит DW у середу, 10 серпня, керівництво Knauf "закрило завод кілька тижнів тому". 

Напередодні російські ЗМІ з посиланням на представників так званої "народної міліції" "ЛНР" повідомили, що російські війська спільно з підрозділами проросійських сепаратистів "зачищають" підприємства від українських військових. Раніше про взяття території заводу під контроль повідомив у своєму Telegram-каналі глава Чечні Рамзан Кадиров.

Компанія Knauf є провідним підприємством європейської індустрії з виробництва будівельних матеріалів. Вона випускає широкий асортимент оздоблювальної продукції для стін, стель та підлог. Активна діяльність компанії на українському ринку розпочалася у серпні 1996 року. Створене у Соледарі ТОВ "Кнауф Гіпс Донбас" почало свою роботу у 2006 році.

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