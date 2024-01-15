Ritter Sport: шоколад - в Росію, пожертви - в Україну

Любов росіян до шоколаду і турбота про фермерів, що вирощують какао-боби в Центральній Америці і Західній Африці - ось що змушує німецьку компанію Ritter Sport не йти з російського ринку. Принаймні так вона сама пояснює масштабний експорт своїх знаменитих квадратних плиток шоколаду до Росії тлі війни проти України.

Цими постачаннями вона не порушує міжнародних санкцій проти РФ, які не поширюються на продукти харчування, але сильно шкодить своєму іміджу, оскільки опинилася на видному місці в списку західних фірм, які наполегливо продовжують вести бізнес із країною-агресоркою. Щоб виправити репутацію, Ritter Sport (офіційна назва Alfred Ritter GmbH) ось уже два роки жертвує весь отриманий в Росії прибуток благодійним організаціям, які активно працюють в Україні.

При цьому компанія особливо не афішує такі пожертви: чи то зі скромності, чи то, щоб не ставити в незручне становище одержувачів зароблених у Росії грошей, чи то щоб не відбивати апетит на свій шоколад у російських покупців.

Росія забезпечує Ritter Sport десяту частину виторгу

Така специфічна бізнес-модель вимальовується з розмови генерального директора Ritter Sport Андреаса Ронкена (Andreas Ronken) з інформаційним агентством dpa та з ексклюзивних відповідей пресслужби цієї компанії на запитання DW. Спробуємо розібратися у цій моделі. Іншими словами: чому німецька шоколадна фірма так тримається за Росію.

Заснована в 1912 році в містечку Вальденбух поблизу Штутгарта компанія Ritter Sport, що залишається до сьогодні сімейним підприємством, постачає свою продукцію до понад ста країн світу, зазначено на офіційному сайті. Однак у 2023 році другим найважливішим ринком збуту для неї після рідного німецького знову став російський, повідомив dpa Андреас Ронкен. Пресслужба у відповідь на запит DW уточнила: частка РФ у сумарному річному виторгу опустилася нижче 10 відсотків.

Даних за минулий рік генеральний директор не надав, обмежившись вказівкою на "легке зростання" глобального виторгу порівняно з 2022 роком, коли він, як нагадало dpa, досяг 538 мільйонів євро. Таким чином неважко порахувати, що виторг Ritter Sport в Росії склав у 2023 році приблизно 50 мільйонів євро.

Генеральний директор компанії Alfred Ritter GmbH Андреас Ронкен Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

"Ми продовжуємо шукати закордонні альтернативи, щоб знизити значення російського ринку для нашого бізнесу і для ланцюжків поставок", - запевнив Ронкен і вказав на нещодавно розпочатий експорт до Китаю та на "великі амбіції" у США, але для експансії там, за його словами, ще треба підготувати ґрунт. Але як розуміти його слова про ланцюжки поставок? На питання DW, чи закуповує Ritter Sport щось у РФ, пресслужба однозначно відповіла: "Ні, ми не закуповуємо в Росії сировину чи пакувальні матеріали, цього не було в минулому і немає зараз".

Отже, РФ для цієї німецької фірми - класичний експортний ринок. "Ми представлені в Росії з 2003 року власною збутовою дочірньою фірмою. Ми виробляємо свій шоколад Ritter Sport винятково на наших заводах у Вальденбусі в Німеччині та у Брайтенбрунні в Австрії", - наголосила пресслужба.

Тому Ritter Sport, на відміну від низки інших компаній з Німеччини, не вкладалася у створення власного виробництва в РФ, що, по ідеї, істотно полегшило б їй відхід з російського ринку, оскільки це не призвело б до втрати інвестицій: достатньо було б просто зупинити експорт. Чому ж компанія цього не робить, якщо все зароблене в Росії вона все одно жертвує на благодійність? Побоюється недозавантаження потужностей на рідному заводі? Чи не хоче втрачати свою частку на російському ринку, сподіваючись на швидке закінчення війни?

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Сімейне підприємство хоче підтримувати дрібних фермерів

На ці питання DW пресслужба відповіла: "Головним чином через завантаження виробничих потужностей, а також використання обсягів какао-бобів, які отримуємо завдяки довгостроковим партнерствам. Тут питання не в цифрах, для нас першочергове значення мають робочі місця, а також, не в останню чергу, засоби для існування для численних сімей селян, які вирощують какао-боби, адже втрату багатьох тисяч тонн какао-бобів вони не змогли б компенсувати".

Ось що, виявляється, мав на увазі гендиректор, коли говорив про значення російського ринку для ланцюжків постачання. Відмова від десятої частини збуту неминуче змусила б німецьку компанію значно скоротити закупівлі какао-бобів у своїх постійних, багаторічних постачальників в Африці чи Центральній Америці, і для чималої кількості фермерів це напевно обернулося б розоренням.

Невже німецьку компанію так турбує доля селян у далеких бідних країнах? Тут слід враховувати, що Ritter Sport - сімейне підприємство, а в таких фірмах філософію і принципи ведення бізнесу визначають сім'ї власників, у даному разі - третє покоління власниківв особі Альфреда Теодора Ріттера.

Альфред Теодор Ріттер керує сімейним підприємством у третьому поколінні Фото: SCHLANERT/AAPimages/picture alliance

Достатньо поглянути на офіційний сайт компанії, щоб побачити, яке велике значення це сімейне підприємство надає у своєму бізнесі (і у своїй іміджевій презентації) довгостроковим партнерським відносинам із дрібними фермерами у країнах-виробниках какао-бобів. Наприклад, в африканських державах Кот-д'Івуар і Гана, співпраця з якими налагоджувалася в останнє десятиліття, або в центральноамериканській країні Нікарагуа, де Ritter Sport закуповує сировину вже понад 30 років і де стабільні постачання до Німеччини забезпечують роботою тисячі селян.

Такою є бізнес-модель компанії Ritter Sport, в якій особливий наголос робиться на принципах сталого, екологічного розвитку, і задля збереження такої моделі це сімейне підприємство пішло на наступний компроміс: продовжувати експортувати шоколад у країну, що розв'язала війну в Європі, але весь прибуток від цього бізнесу передавати на гуманітарну допомогу жертвам цієї агресії.

Ritter Sport вперше назвала одержувачів пожертв

Генеральний директор Андреас Ронкен в інтерв'ю dpa повідомив, що в 2022 році компанія перерахувала благодійним організаціям 1,5 мільйона євро, а за підсумками 2023 року зможе пожертвувати їм, за попередніми оцінками, 940 тисяч євро. Справа не так у тому, що в Росії минулого року дещо знизилися збут і виручка, як у девальвації рубля, на яку у відповіді DW вказала пресслужба Ritter Sport. Падіння курсу російської валюти призвело до істотного скорочення прибутковості експорту до РФ (після анексії Криму було те ж саме).

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На відміну від гендиректора, який в інтерв'ю dpa не став акцентувати увагу на тому, що зароблені в Росії гроші призначені саме для України, пресслужба у відповіді DW підкреслила, що "при виборі організацій для нас поряд із прозорістю і якомога нижчою часткою витрат на адміністративні потреби було важливо, щоб ці організації якомога тривалий час працювали б в Україні".

Більше того, пресслужба вперше назвала конкретних отримувачів пожертв, чого Ritter Sport досі не робила. Це п'ять благодійних організацій. DW звернулася до всіх п'яти із проханням підтвердити отримання грошей і повідомити, на які саме проєкти вони пішли чи ще будуть витрачені.

На які проєкти йдуть в Україні гроші Ritter Sport

Організація Help e.V. з Бонна, яка нині веде кампанію зимової допомоги мешканцям України , підтвердила DW, що і 2022 року, і 2023-го отримала "високі шестизначні суми", іншими словами - багато сотень тисяч євро.

Німецька благодійна організація Help наданає допомогу готівкою особливо нужденним жителям східної частини України Фото: Help - Hilfe zur Selbsthilfe

Прессекретарка Сандра Шиллер (Sandra Schiller) у письмовій відповіді пояснила, що "на пожертвування від Ritter Sport поки фінансувався один проєкт, спрямований на підтримку грошима осіб, що особливо цього потребують, щоб вони, наприклад, могли платити за оренду житла і задовольняти основні потреби". Проєкт, який планується продовжити цього року, реалізується у Харківській області та на контрольованій Україною частині Донецької області.

Речник Humedica e.V. з баварського Кауфбойрена Себастіан Цауш (Sebastian Zausch) повідомив, що пожертви від Ritter Sport, які обчислюються шестизначними цифрами, було переведено на проєкти в Україні і вони "значною мірою сприяють тому, що ми маємо можливість вести там широкомасштабну роботу".

Humedica бере участь у проєкті медичного обслуговування населення за допомогою мобільних клінік Фото: Angelia Fund

Він вказав на один з найбільших проєктів: це мобільна клініка - "переобладнаний у лікарський кабінет вантажний автомобіль, який приїжджає у віддалені, найчастіше занедбані населені пункти і забезпечує медичне обслуговування людей, що там залишилися".

Професор медицини Гайо Шнек (Hajo Schneck), засновник та голова благодійної організації Ebersberger Förderverein Interplast e.V. (EFI) з баварського Графінгу, повідомив DW, що кілька сотень тисяч євро, отриманих від Ritter Sport у січні та грудні 2023, наполовину вже витрачені насамперед на "купівлю та обладнання вживаних машин швидкої допомоги, які добровольці доставляли, наприклад, через Польщу у прифронтові або населені пункти, що перебувають під обстрілами, а також "на генератори, на обладнання для очищення води після вибуху греблі на Херсонщині та на велику кількість ліків, хірургічних інструментів та запчастин для медичних приладів".

Ще одним одержувачем пожертв від Ritter Sport названо організацію Osteuropahilfe der Landkreise Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und München e.V. , що діє у кількох районах Баварії та повністю зосереджена на допомозі Україні. На час публікації статті вона не встигла надати DW інформацію про використання коштів, отриманих завдяки експорту шоколаду Ritter Sport до Росії.

А ось німецьке відділення міжнародної благодійної організації World Vision у Берліні, яке, згідно з відповідями пресслужби Ritter Sport, стало у 2023 році новим одержувачем пожертв, відповіло так. "Через вимоги до охорони даних ми не надаємо довідок про окремих пожертводавців. Однак якщо нам стане відомо, що пожертвувані кошти походять з ділової діяльності в Росії або в інших державах, що перебувають під санкціями, ми їх не приймемо або повернемо", - йдеться в письмовій відповіді, наданій DW речником Дірком Бате (Dirk Bathe).

З перерахованих благодійних організацій World Vision Deutschland e.V. є найбільшою, причому з великим відривом. За її власними даними, наданими DW, вона з квітня 2022 року у відповідь на "гуманітарну кризу, що триває", реалізує 12 проєктів допомоги Україні і вже виділила на них 45 мільйонів євро, причому 70 відсоктів цих коштів було використано у східних регіонах країни.