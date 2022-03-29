 Ritter Sport і далі годуватиме росіян шоколадом | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.03.2022

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Економіка

Ritter Sport і далі годуватиме росіян шоколадом

Вихід німецького виробника шоколаду Ritter Sport з російського ринку призвів би до істотного скорочення обсягів виробництва, що мало б "серйозні наслідки" для компанії, кажуть підприємці.

Попри санкції компанія Ritter Sport залишатиметься на російському ринку

Попри санкції компанія Ritter Sport залишатиметься на російському ринку

Попри запроваджені проти Росії широкі міжнародні санкції у відповідь на вторгнення в Україну та вихід багатьох іноземних компаній з російського ринку, німецька компанія-виробник шоколаду Ritter Sport воліє і далі працювати в РФ.

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У самій компанії у відповідь на запит журналістів запевнили, що рішення залишитися на російському ринку далося їй "не легко". Припинення поставок на російський ринок могло б призвести до істотного скорочення обсягів виробництва, що мало б "серйозні наслідки" для компанії, цитує представника підприємства ділове видання Handelsblatt.

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Ще одним фактором, що за словами представника німецької компанії, стримує Ritter Sport піти з Росії, стали інтереси фермерів, котрі спеціалізуються на вирощуванні какао-бобів, які, зрештою, теж можуть постраждати від цього. Між тим на російський ринок припадає близько семи відсотків обсягу бізнесу Ritter Sport.

Утім, у самій німецькій компанії запевнили, що розуміють неможливість ведення бізнесу в Росії в попередніх масштабах, тож на початку березня Ritter Sport вирішив "більше не інвестувати в російський ринок і припинити рекламу на ньому".

Історія фірми Ritter Sport налічує вже близько 110 років. Головною відмінністю шоколаду Ritter Sport є його особлива форма - квадратні товстенькі плитки. Крім того, компанія знана також тим, що вона інвестує в екологічні проєкти та проєкти сталого розвитку.

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Виробники шоколаду починають самі вирощувати какао

Сировину для шоколаду постачають переважно селяни. Втім, вирощувати її стає невигідним. При цьому попит на шоколад стабільно високий. Німецький виробник Ritter Sport планує сам вирощувати какао на плантації у Нікарагуа.  

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