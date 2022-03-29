Ritter Sport і далі годуватиме росіян шоколадом

Попри запроваджені проти Росії широкі міжнародні санкції у відповідь на вторгнення в Україну та вихід багатьох іноземних компаній з російського ринку, німецька компанія-виробник шоколаду Ritter Sport воліє і далі працювати в РФ.

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У самій компанії у відповідь на запит журналістів запевнили, що рішення залишитися на російському ринку далося їй "не легко". Припинення поставок на російський ринок могло б призвести до істотного скорочення обсягів виробництва, що мало б "серйозні наслідки" для компанії, цитує представника підприємства ділове видання Handelsblatt.

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Ще одним фактором, що за словами представника німецької компанії, стримує Ritter Sport піти з Росії, стали інтереси фермерів, котрі спеціалізуються на вирощуванні какао-бобів, які, зрештою, теж можуть постраждати від цього. Між тим на російський ринок припадає близько семи відсотків обсягу бізнесу Ritter Sport.

Утім, у самій німецькій компанії запевнили, що розуміють неможливість ведення бізнесу в Росії в попередніх масштабах, тож на початку березня Ritter Sport вирішив "більше не інвестувати в російський ринок і припинити рекламу на ньому".

Історія фірми Ritter Sport налічує вже близько 110 років. Головною відмінністю шоколаду Ritter Sport є його особлива форма - квадратні товстенькі плитки. Крім того, компанія знана також тим, що вона інвестує в екологічні проєкти та проєкти сталого розвитку.