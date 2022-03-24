Лідери G7 закликали міжнародні організації переглянути відносини з РФ

Лідери семи провідних промислових країн Заходу (Велика сімка, G7) на тлі розв'язаної Росією війни проти України закликали всі міжнародні організації переглянути їхні зв'язки із Москвою. "Міжнародні відносини та багатосторонні форуми не мають продовжувати свої відносини з Росією, ніби нічого не відбулося", - йдеться у заяві G7 за підсумками кризового саміту в Брюсселі, 24 березня.

Країни Великої сімки закликали президента Росії Володимира Путіна негайно припинити агресію проти України та висловили погрози господарю Кремля наслідками війни, яка продовжується вже місяць. "Ми будемо постійно докладати зусиль, аби притягнути президента Путіна, планувальників та прихильників цієї агресії, включно з режимом Лукашенка в Білорусі, до відповідальності", - заявили лідери G7. Вони поставили вимогу до Росії вивести всі її війська та техніку з усієї суверенної території України. Водночас G7 закликала усі країни, першочергово Китай, не надавати Росії будь-якої підтримки у війні проти України.

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Розширення допомоги Україні

Країни G7 також пообіцяли допомогу Україні. "Ми повні рішучості надати підтримку українкам та українцям у їхньому героїчному спротиві російській агресії, яка є незаконною та не може бути виправдана", - підкреслюється у заяві G7.

Країна "групи семи" запевнили, що введені ними санкції проти Росії буде виконано, а за необхідності - розширено. "Ми готові за необхідності застосувати додаткові заходи", - заявили вони. Водночас лідери G7 підкреслили, що їхні дії не направлені проти населення Росії. "Населення Росії має знати, що ми не відчуваємо до них жодної злоби", - сказано у документі.

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Лідери G7 гостро розкритикували російські напади на такі об'єкти, як Чорнобильська АЕС. "Російський напад поставив під загрозу безпеку атомних об'єктів України. Військові дії Росії піддають населення та навколишнє середовище надзвичайній небезпеці з потенційно катастрофічними наслідками", - підкреслили вони. Країни "сімки" також пообіцяли знизити залежність від російських енергоносіїв.