Ілюзія повернення.Volkswagen навряд чи поновить виробництво в Росії

Майбутнє російської автомобільної промисловості чітко окреслив один із провідних німецьких фахівців зі світового автопрому. "У сфері автомобілебудування Росія провалилася в часи Радянського Союзу, вона для світового автопрому - карлик", - заявив в інтерв'ю економічному порталу Boerse-Online.de професор Фердинанд Дуденгеффер (Ferdinand Dudenhöffer), директор дослідницького інституту CAR Center Automotive Research в Дуйсбурзі. - Світовому автопрому Росія не потрібна. Для нього пуп Землі - Китай, а Росія - скоріше маленька провінція Китаю".

Герберт Діс вперше допускає, що компанія піде з російського ринку

Найбільший у Європі автовиробник Volkswagen (VW), для якого найважливішим ринком збуту якраз і є Китай, настільки рішуче хрест на Росії поки не поставив. Виробництво автомобілів у самій РФ та експортні поставки своєї продукції на російський ринок німецький концерн призупинив тимчасово, "до подальшого повідомлення", як сказано в заяві його керівництва від 3 березня. У штаб-квартирі концерну у Вольфсбурзі досить довго зволікали: рішення було ухвалене через тиждень після початку війни Росії проти України.

Це свідчить про те, що воно далося нелегко. Німецькі інвестори на російському ринку, а VW був серед них одним із найбільших та іменитих, незмінно наголошували: ми прийшли, щоб залишитися.

Глава Volkswagen Герберт Діс в Кремлі на зустрічі з Володимиром Путіним, 12 квітня 2019 року

Керівництво VW явно вагалося, оскільки чудово розуміло, що після демонстративного припинення роботи в Росії ухвалювати не менш знакове рішення про її відновлення буде щонайменше настільки ж важко. Воно також напевно усвідомлювало, що буквально з кожним днем простою власного заводу в Калузі та конвеєра для збірки на Горьківському автозаводі (ГАЗ) у Нижньому Новгороді ймовірність повернення до колишнього виробничого процесу зменшуватиметься.

Дуже показово у зв'язку з цим, що 15 березня голова правління Volkswagen Герберт Діс (Herbert Diess) вперше допустив, що концерн може піти з Росії. Як повідомляє телерадіокомпанія NDR, під час зустрічі з журналістами у Вольфсбурзі він заявив, що "неправильно оцінював Путіна" і ніколи не думав, що справа може дійти до війни. Зараз Volkswagen підтримує всі санкції проти РФ, покликані змусити її сісти за стіл переговорів, зазначив Діс і додав, що в остаточному підсумку це може означати згортання присутності в РФ.

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Доки триває війна в Україні, Volkswagen не повернеться в Росію

Втім, справа не лише у санкціях. Можна назвати щонайменше шість причин, чому концерн Volkswagen навряд чи захоче відновлювати випуск своїх автомобілів у Росії.

Володимир Путін і тодішній глава VW Мартін Вінтеркорн на заводі у Калузі, 20 жовтня 2009 року

Перша і найголовніша: війна. Саме вона є причиною припинення виробництва, і доки російські війська ведуть вогонь в Україні, відновлення роботи Volkswagen у Росії виглядає абсолютно ілюзорним. Причому чим більше буде жертв серед цивільного населення та руйнувань в українських містах, тим швидше зменшуватимуться шанси на повернення концерну.

Можна навіть припустити, що доки Путін як ініціатор цієї дедалі більш кривавої та жорстокої війни залишається при владі, керівництву VW (навіть якби воно захотіло, хоча після висловлювань Герберта Діса це виглядає дуже сумнівно) навряд чи вдасться переконати своїх співробітників та їхні профспілки, своїх акціонерів, потенційних покупців у багатьох країнах світу і в цілому громадськість у тому, що відновлення виробництва в Росії є доцільним і морально прийнятним.

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Зубожіння росіян, девальвація рубля та скорочення ринку

Друга причина: зубожіння російського населення. Широкомасштабна економічна криза, яка нависла над Росією через напад на Україну і запроваджених після цього безпрецедентних міжнародних санкцій, найближчими місяцями призведе до різкого, обвального падіння купівельної спроможності росіян, яка й без того знижувалася всі останні роки. Тому навіть якщо війна скоро закінчиться і санкційний режим дещо ослабне (поки що на це ніщо не вказує, скоріше - навпаки), багато представників середнього класу, цільової групи Volkswagen, зазнають настільки великих матеріальних втрат, що їм ще довго буде не до покупки нових автомобілів.

У вересні 2015 року прем'єр-міністр РФ Дмитро Медвєдєв взяв участь у відкритті заводу моторів VW в Калузі

Тим більше, що через девальвацію рубля (третя причина) злетять ціни на продукцію іноземних виробників, яким, зрештою, треба заробляти прибуток у валюті. "Драматичне знецінення рубля зробить автомобіль для росіян майже недоступним", - попереджає професор Дуденгеффер.

Тому керівництву VW, крім моральних та іміджевих міркувань, потрібно буде враховувати і суто прагматичне питання: а чи є взагалі сенс відновлювати виробництво в Росії, якщо через скорочення ринку випускати автомобілі доведеться у значно менших обсягах, ніж раніше? Чи буде при платіжному попиті, який радикально знизився, хоча б якийсь шанс досягти рентабельності?

У 2021 році, за даними VW, в Росії було випущено 170 тисяч автомобілів: 118 тисяч у Калузі, 52 тисячі - у Нижньому Новгороді. Усього ж група виготовила у всьому світі понад 8,2 мільйона автомобілів. Тож навіть у відносно сприятливих умовах на РФ припало лише два відсотки глобального автовиробництва концерну. Від такої частки можна і відмовитися.

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Контроль за рухом капіталу та відсутність можливості знайти комплектуючі

Вагомим аргументом проти поновлення виробництва є також запроваджений урядом РФ контроль за рухом капіталу (четверта причина), який робить виведення за кордон валютних доходів фактично неможливим. А навіщо тоді виробляти автомобілі в РФ, якщо немає можливості переказувати гроші за кордон у штаб-квартиру материнського концерну? Адже він як акціонерне товариство зобов'язаний щоквартально публічно звітувати про свої фінанси.

У листопаді 2013 року делегація з ФРН відзначала в Калузі випуск перших 700 тисяч автомобілів

Ще одна (п'ята) причина полягає в тому, що навіть якби Volkswagen відновив виробництво в сильно зменшених обсягах, знайшов би в Росії платоспроможних покупців і зумів би виторгувати в уряду РФ якийсь спецдозвіл на виведення валюти, випускати автомобілі в Калузі і збирати в Нижньому Новгороді було б зараз технічно неможливо.

Санкції та добровільна відмова логістичних компаній від ведення бізнесу з Росією порушили або перервали ланцюжки поставок, тому отримати всі необхідні імпортні комплектуючі просто не вдасться. До того ж, роботу на російському ринку призупинили (або, можливо, повністю згорнуть) ті іноземні компанії, які прийшли до РФ за Volkswagen та іншими закордонними автовиробниками. Найяскравіший приклад - німецький виробник шин Continental, завод якого у тій же Калузі зараз також зупинений.

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VW зробив ставку на електромобілі і втрачатиме цікавість до машин з ДВЗ

Є, нарешті, ще й шоста, стратегічна причина, через яку Volkswagen може не захотіти поновлювати виробництво в Росії. Мало хто з найбільших світових автовиробників зробив такий рішучий, навіть радикальний розворот у бік електромобільності, як цей німецький концерн.

Так, буквально наступного дня після зупинки бізнесу з Росією, 4 березня, керівництво Volkswagen остаточно затвердило інвестиційний проєкт вартістю два мільярди євро. Він передбачає будівництво у Вольфсбурзі поряд із головним заводом нового підприємства, яке з 2026 року має розпочати випуск принципово нового масового електромобіля Trinity з елементами автоматизованого керування. До того ж, з 2023 року головний завод почне поступово переходити на випуск електромобіля ID.3.

Роботизований випуск електромобіля ID.3 на заводі Volkswagen в німецькому Цвіккау

Volkswagen всіляко форсує випуск електромобілів навіть тому, що в якихось двохстах кілометрах від Вольфсбурга, в Грюнгайде під Берліном, свої конвеєри запускає гігафабрика Tesla проектною потужністю 500 тисяч автомобілів на рік. В ситуації, коли на своєму рідному німецькому ринку концерну потрібно протистояти дедалі більш грізному американському конкуренту, доволі гостро може постати питання, чи взагалі має сенс в Росії, яка швидко бідніє, у якій на електромобілі тепер вже дуже довго не буде попиту, кидати сили і кошти на те, щоб відновлювати виробництво автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ).

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Але чи готовий Volkswagen відмовитись від своїх активів у Росії? Адже концерн вклав у Калузі близько двох мільярдів євро. Проте лише кілька днів тому ми бачили, як німецькі енергетичні компанії Wintershall Dea та Uniper списали приблизно по мільярду євро, вкладеному у газопровід "Північний потік-2", який так і не був запущений. А Volkswagen у фінансовому плані - фірма набагато потужніша. За підсумками 2021 року глобальний виторг усієї групи склав 250 мільярдів євро, а чистий прибуток - 15,4 мільярда євро.

До того ж можна виходити з того, що за півтора десятиліття виробництва в Росії інвестиції значною мірою окупилися. У всякому разі, під час вже згаданої бесіди з журналістами 15 березня Герберт Діс зазначив, що у разі, якщо концерн залишить РФ, списати довелося б активи в розмірі лише 0,5 відсотка балансового звіту, повідомило інформаційне агентство Reuters.