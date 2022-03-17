Байден назвав Путіна "кровожерним диктатором"

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте хроніку за попередні дні - від 24 лютого до 16 березня.

DW стежить за подіями четверга, 17 березня (час київський).

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В МЗС України висловили переконання, що наслідком невиконання Росією вимоги Міжнародного суду ООН припинити війну в Україні повинна стати відмова Москви від усіх прав за Статутом ООН, насамперед права вето в Радбезі, а також імунітетів. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер. "Росія хоче всидіти на двох стільцях одночасно. З одного боку, не виконувати обов'язкового наказу Міжнародного суду ООН, а з іншого – продовжувати користуватися привілеями міжнародного права. Але міжнародним правом не можна махати як собака хвостом", - наголосив він. Раніше в четвер речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не можуть взяти до уваги вимогу Міжнародного суду ООН до РФ припинити війну в Україні.

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Джо Байден у четвер назвав президента РФ Володимира Путіна "кровожерним диктатором" та "справжнім головорізом", який веде "аморальну війну проти народу України". Раніше президент США сказав, що вважає Путіна воєнним злочинцем.

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Комітет міністрів Ради Європи у четвер ухвалив рішення призупинити відносини з Білоруссю у зв'язку з її участю у війні в Україні, повідомило постпредство Ісландії. "Комітет міністрів Ради Європи сьогодні вирішив призупинити всі відносини з Білоруссю через активну участь країни в російській агресії проти України", - йдеться у заяві ісландського постпредства у Twitter. Водночас комітет вирішив підтримувати та зміцнювати відносини з білоруським громадянським суспільством та опозицією за межами країни. Напередодні Комітет міністрів Ради Європи виключив із організації Росію.

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Росія має дозволити постачання гуманітарної допомоги до Маріуполя, який перебуває в облозі, та до інших українських міст, на які наступають російські військові. З такою заявою виступили міністри закордонних справ країн-членів Великої сімки (G7), до якої входять США, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у четвер пообіцяв, що федеральний уряд надасть необхідну підтримку земельній та місцевій владі в країні для прийому та забезпечення потреб біженців з України. "Подолання цього виклику є спільним завданням нашої держави", - наголосив глава німецького уряду після консультацій з главами земельних урядів. За словами Шольца, ФРН прагне "швидко і за можливістю просто забезпечити притулок та підтримку" втікачам від війни з України.

Водночас у своєму Twitter німецький канцлер застеріг від нападів на людей російського походження в Німеччині через війну в Україні. "Це неприйнятно, коли людей, що походять із Росії, у нас обзивають, ображають і завдають їм тілесних ушкоджень. Бо це війна Путіна. Лише він несе за неї відповідальність", - написав Шольц.

Станом на четвер в Німеччині офіційно зареєстровано понад 187 тисяч біженців з України, проте реальна кількість може бути ще вищою, адже за умови відкритих для українців кордонів та дії безвізового режиму їм на даний момент необов'язково проходити процедуру реєстрації.

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Уряд Італії готовий відновити театр у Маріуполі, який було зруйновано напередодні. Про це заявив міністр культури країни Даріо Франческіні. За його словами, уряд Італії погодив його пропозицію надати Україні ресурси та засоби для відновлення театру в найкоротший термін. Місцева влада заявляє про бомбардування театру 16 березня російськими військами, у Москві це заперечують та кажуть про нібито провокацію з боку українського полку "Азов".

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З початку вторгнення в Україну російські війська неодноразово використовували касетні боєприпаси. Про це повідомляє правозахисна організація Human Rights Watch (HRW). Організація посилається, зокрема, на повідомлення про обстріл черги до банкомату в Миколаєві, під час якої загинуло дев'ятеро людей. HRW повідомляє, що російські війська використовували касетні боєприпаси під час окремих атак у місті 7, 11 та 13 березня. "Численні житлові масиви Миколаєва були під ударом артилерійських обстрілів касетними снарядами, - заявив представник HRW Белкіс Вілке. - Російські війська мають припинити використовувати касетні боєприпаси та покласти край цим невиборчим атакам".

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Російські військові вдень у четвер обстріляли касетними бомбами смт Козача Лопань Харківської області, повідомив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. "У результаті загинуло щонайменше шестеро осіб, дані про кількість травмованих з'ясовуються", - повідомив Задоренко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, військові РФ розбомбили залізничний вокзал, магазини, аптеки та інші цивільні будинки в центрі селища.

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та повідомив йому про готовність Парижа виділити Києву 300 мільйонів євро фінансової допомоги. Ле Дріан також запевнив Кулебу, що Франція продовжить свої зусилля на рівні ЄС щодо посилення санкційного тиску на Росію.

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Збитки, завдані українській інфраструктурі війною, розв'язаною Росією, протягом останнього тижня зросли на 8,3 мільярда доларів - до 62,6 мільярда доларів. Відповідну оцінку озвучили у четвер в аналітичному центрі KSE Institute, який входить до структури Київської школи економіки. Зокрема, війною пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 навчальних закладів, 36 закладів охорони здоров'я, 1 600 житлових будинків, 26 заводів та складів, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо.

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З Вугледара та Авдіївки Донецької області евакуювали ще 209 жителів - повідомляє Нацполіція. Серед евакуйованих 42 дитини.

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У міністерстві оборони України закликали громадян, які приєдналися до сил територіальної оборони ЗСУ, у найкоротші терміни підписати відповідні контракти. У пресслужбі міноборони поінформували про те, що вже затверджено форму контракту та посвідчення добровольця територіальної оборони. Зазначено, що кожен громадянин України, який підписав контракт, отримає посвідчення, статус та відповідні соціальні гарантії.

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ЮНЕСКО спрямує 125 бронежилетів та касок для журналістів, які працюють в Україні, повідомила пресслужба організації. "Тисячі журналістів працюють на території України", водночас багато хто з них немає необхідного захисного екіпірування, відзначається у повідомленні. Крім цього, ЮНЕСКО хоче організувати курси для журналістів з подолання психологічної травми в умовах бойових дій.

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Великобританія дозволить біженцям з України безкоштовно користуватися державною системою охорони здоров'я, повідомив міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід. Медичну допомогу для українців Джавід назвав "моральним обов'язком" британців.

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Війна Росії проти України може призвести до продовольчої кризи в Африці та на Близькому Сході протягом наступних року-півтора, заявив у четвер президент Франції Еммануель Макрон. Натомість міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко у цей же день попередив, що війна призведе до глобальної продовольчої кризи, адже, за даними міністра, Україна та Росія забезпечують 30 відсотків постачання пшениці та кукурудзи та 80 відсотків постачання олії у світі. "Тому закінчення війни в Україні є питанням глобального порядку, а не проблемою окремо взятого регіону", - зазначив Лещенко.

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Президент США Джо Байден та китайський лідер Сі Цзіньпін проведуть телефонні переговори у п'ятницю, 18 березня, повідомили у Білому домі в четвер. За словами речниці Білого дому Джен Псакі, окрім розв'язаної Росією війни проти України, лідери двох країн обговорять також питання конкуренції між США та КНР, а також "інші питання, які викликають взаємне занепокоєння". Як нагадує агенція Reuters, Вашингтон намагається чинити тиск на Пекін з метою не допустити, щоб той почав надавати Росії підтримку у її війні проти України.

Переговори президентів США та Китаю Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, листопад 2021

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Американський актор та політик Арнольд Шварценеггер записав відеозвернення до жителів Росії у зв'язку з війною проти України. За словами Шварценеггера, влада не каже росіянам про наслідки цієї війни для їхньої країни. "Я з важким серцем кажу вам, що тисячі російських солдатів убиті. Вони опинилися між українцями, які борються за свою батьківщину, і російським керівництвом, що воює заради завоювання", - сказав актор. Він закликав росіян та військових РФ в Україні "зрозуміти, що все це - пропаганда та дезінформація". "А президенту Путіну я скажу: ви розпочали цю війну, ви ведете цю війну, ви можете зупинити цю війну", - зазначив Шварценеггер. На закінчення він звернувся до жителів Росії, які виходять на антивоєнні акції протесту: "Світ побачив вашу сміливість. У вас - справжнє серце Росії".

Туреччина як сторона безпекової угоди з Росією?

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Україна виступає за те, аби Туреччина була стороною безпекової угоди з Росією щодо припинення війни. Про це заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба. Також він відзначив, що Туреччина допомагає організувати прямі перемовини між президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним. Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що після його поїздки до Росії та України ймовірність припинення вогню в Україні стала вищою. На початку березня Чавушоглу заявляв, що Туреччина "принципово" не має наміру приєднуватися до санкцій Заходу проти Росії.

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Польща більше не має наміру купувати російський газ і не подовжуватиме відповідний контракт, термін якого спливає цього року. Про це у четвер повідомив уповноважений представник уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петр Наїмський. За словами Наїмського, зараз у структурі імпорту газу до Польщі частка газу з Росії становить 50 відсотків, проте Варшава готова до його заміни.

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Внаслідок артилерійського обстрілу міста Мерефа Харківського району, завданого військовими РФ у ніч на 17 березня, загинула 21 особа, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Окрім того, поранено було 25 осіб, 10 з них перебувають у важкому стані. За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Канада заявила, що запровадить санкції щодо 22 високопосадовців міністерства оборони Білорусі через підтримку вторгнення Росії в Україну. "Ми не вагатимемося, аби застосувати подальші заходи", - сказала міністерка закордонних справ країни Мелані Джолі.

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Відомий болгарський журналіст, розслідувач порталу Bellingcat Христо Грозєв повідомив у четвер, що, за його джерелами, в Росії співробітниками ФСБ було затримано заступника керівника Росгвардії генерал-лейтенанта Романа Гаврилова. Раніше Гаврилов працював у Федеральній службі охорони, яка, зокрема, забезпечує захист перших осіб держави, включаючи президента. У деяких російських ЗМІ у четвер також з'явилася інформація про затримання Гаврилова, проте офіційних даних щодо інциденту наразі немає.

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Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не можуть взяти до уваги вимогу Міжнародного суду ООН до РФ припинити війну в Україні. "У Міжнародного суду є таке поняття, як "згода сторін". Тут жодної згоди бути не може", - зазначив Пєсков. 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі наказав Росії припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, а також зобов'язав припинити будь-яку підтримку самопроголошених "Донецької та Луганської народної республік" на Донбасі.

Загиблий американець внаслідок обстрілу Чернігова

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Громадянин США загинув внаслідок обстрілу окупантами центру Чернігова в четвер, повідомляє агенція "Українські новини" з посиланням на пресслужбу поліції. "Сьогодні окупанти в черговий раз здійснили атаку з важкої артилерії на беззбройних мирних жителів міста. Є загиблі і поранені. Серед загиблих - громадянин США", - йдеться в повідомленні. Напередодні, 16 березня, російські окупанти вбили 53 людей в Чернігові.

++15.24++

Українці та іноземці починаючи з 24 лютого перерахували 12 мільярдів гривень в еквіваленті на спецрахунок, відкритий Національним банком України (НБУ) для підтримки Збройних сил України. З цієї суми в іноземній валюті з-за кордону було перераховано 3,6 мільярда гривень в еквіваленті, повідомляється на сайті НБУ. На сьогодні залишок коштів на спецрахунку становить 86 мільйонів гривень, адже НБУ перевів на потреби Нацгвардії 950 мільйонів гривень, до Нацполіції - 1,65 мільярда гривень, на потреби міністерства оборони - 8,4 мільярда гривень, на потреби Держприкордонслужби - 980,2 мільйона гривень.

++15.15++

Протягом останньої доби кількість біженців, які залишили територію України через розпочату Росією війну, зросла на понад 100 тисяч осіб. Про це у четвер повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців. Загалом станом на 17 березня територію України, за даними ООН, покинули майже 3,17 мільйона українців, переважна більшість яких - жінки, діти й люди літнього віку. З них понад 187 тисяч біженців станом на четвер зареєстровано у Німеччині. Найбільша кількість біженців з України перетнула кордон з Польщею - понад 1,9 мільйона осіб.