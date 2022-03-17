Шольц: НАТО не втручатиметься у війну в Україні

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку 24 лютого - 16 березня читайте тут.

DW стежить за подіями четверга, 17 березня (час київський).

++14.10++

У Держекоінспекції України заявили, що внаслідок агресії російські сили вкрали української води на суму майже 620 мільйонів гривень. У перший день вторгнення, 24 лютого, російські війська захопили гідротехнічні споруди Північнокримського каналу, що регулювали водопостачання води з Дніпра до півострова Крим, а згодом зруйнували тимчасову дамбу, автомобільний міст та головну перегороджувальну споруду каналу. Через це відбувається водозабір з Каховського водосховища, вартість використаних водних ресурсів становить понад 32 мільйони гривень на добу, а отже за час повномасштабного російського вторгнення вже складає понад 620 мільйонів гривень.

++13.40++

Канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив відмову НАТО від військового втручання в ситуацію довкола України після того, як президент Володимир Зеленський звернувся до німецького парламенту за додатковою допомогою у захисті від російського вторгнення.

Шольц подякував Зеленському за його "вражаючі слова" в Бундестазі. "Але треба також пояснити одну річ: НАТО не буде військово втручатися в цю війну", - цитує його слова dpa.

++13.00++

Президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати Росії для війни в Україні 40 тисяч бойовиків, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зокрема, повідомляється, що 15 березня для участі в бойових діях проти України з воєнної бази Хмеймім (САР) до Росії було відправлено 150 бойовиків з Сирії. Крім того, найближчим часом заплановано переміщення із Сирії до Росії та Білорусі озброєння, військової техніки та інших ресурсів для забезпечення російських військ.

За даними ГУР, сирійські найманці розглядають участь у війні проти України на боці Росії як можливість подальшого дезертирства з подальшою нелегальною міграцією до країн ЄС. До того ж, як інформує воєнна розвідка України, їм обіцяють, що вони виконуватимуть виключно поліцейські функції з наведення порядків на окупованих територіях. Але останнім часом серед найманців почала поширюватися інформація щодо безпосередньої участі в бойових діях проти української армії. Це значно знизило "бойовий дух" сирійців, стверджують в ГУР.

++12.42++

Крупні автовиробники, включно з Volkswagen і BMW, тимчасово призупинили роботу своїх заводів у Європі через брак деталей, що виготовлялися в Україні, пише Financial Times.

Насамперед йдеться про проводи, що використовуються в автомобільній електроніці. Таку продукцію виготовляли близько 40 заводів на території України. За оцінками AutoAnalysis, країна забезпечувала близько 20 відсотків європейських постачань кабелів. Автовиробники зайняті пошуком альтернативних джерел постачання, сказав глава Volkswagen Герберт Дісс (Herbert Diess).

++12.30++

З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували 130 людей, роботи тривають, повідомила у Facebook народна депутатка України Ольга Стефанишина. "Бомбосховище під Драмтеатром Маріуполя - витримало. Уже вдалося врятувати близько 130 жителів. Завали далі розбирають", - написала вона.

++12.25++

Мер міста Мелітополя Запорізької області Іван Федоров, якого 16 березня звільнили з полону в обмін на дев'ятьох російських солдатів, записав перше звернення до мешканців міста після шестиденного затримання і перебування в полоні.

"Хочу подякувати кожному мелітопольцю, який не боячись бути ув'язненим, не боячись репресій, допитів, відстоював свою позицію, виходив на мітинги, на демонстрації. Тим самим декларував, що ми - вільний народ", - сказав Федоров. Він також подякував президентові України Володимиру Зеленському за те, що звільнення стало досить швидким. Де наразі перебуває мер, не вказується.

++12.05++

Внаслідок ворожого обстрілу житлового масиву у Золочеві на Харківщині загинула жінка, яка закрила собою 4-річну доньку, повідомляє відділ комунікацій Нацполіції у Харківській області. За їхніми даними, дитина та чоловік зазнали поранень. Крім того, у ніч на 17 березня російська армія обстріляла місто Мерефа. Ракети потрапили в школу, будинок культури, постраждала наукова установа. За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення немає.

++11.20++

Станом на 17 березня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів, повідомила у четвер міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. У Донецькій області погоджено евакуаційний коридор із міста Маріуполя до міста Запоріжжя. "Ми звернулися щодо погодження цього маршруту і плануємо відправити автобуси з міста Запоріжжя до Бердянська для збору людей із Маріуполя. Також запустимо за маршрутом автоцистерну з пальним для заправки приватних авто", - зазначила вона.

Запланована низка гуманітарних коридорів у Київській області: з міста Бородянка до міста Житомира. Із села Шевченкове до міста Бровари. У Харківській області погоджено гуманітарний маршрут із міста Вовчанська до Харкова.

За словами Ірини Верещук, триває робота із забезпечення доставки гуманітарної допомоги до всіх населених пунктів, які оточені або заблоковані.

"Ми посилюємо роботу з визволення захоплених у полон цивільних громадян", - також повідомила віце-прем'єр-міністерка.

Йдеться про визволення дніпрорудненського міського голови Євгенія Матвєєва, голови Мелітопольської районної ради Сергія Прийми, іванківської міської голови Тетяни Свириденко, голови Щастинської міської цивільної адміністрації Володимира Тюріна, секретаря Скадовської міської ради Юрія Палюха, а також рятувальника ДСНС Олексія Данченка.

++11.12++

У зв'язку з припиненням членства РФ у Раді Європи Брюссель жалкує про те, що Москва не почула заклики негайно припинити військові дії в Україні. "Своєю неспровокованою та невиправданою агресією проти України, держави-члена Ради Європи, Росія порушила основоположні принципи Статуту Ради Європи, Статуту ООН та міжнародного права", - йдеться у спеціальній заяві верховного представника Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.

++10.55++

Президент України Володимир Зеленський виступив у Бундестазі

Депутати парламенту ФРН - Бундестагу - зустріли та завершили включення президента України Володимира Зеленського з Києва стоячи та оплесками.

Зеленський назвав пріоритетами на переговорах із Росією завершення війни, гарантії безпеки Україні, відновлення територіальної цілісності. "Я хочу, щоб мене зараз усі почули, всі наші громадяни, громадяни України. Переговори продовжуються, переговори заради України. Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі: завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальна захист нашої країни", - сказав президент України під час відеовключення.

++10.30++

Росія продовжує обстріли Чернігова. Лише за минулу добу у місті загинули щонайменше 53 людини. Про це 17 березня у відеозверненні у себе в Facebook розповів голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

"Ворог продовжує системні авіа і артобстріли нашого обласного центру, нищить цивільну інфраструктуру, ми несемо великі втрати. Тільки за минулу добу (16 березня - Ред.) до моргів надійшли 53 тіла наших громадян", - сказав Чаус.

++10:10++

Народний депутат України та ексглава Донецької ОДА Сергій Тарута повідомляє, що бомбосховище в маріупольському театрі витримало авіаатаку, рятувальники почали розбирати завали, люди виходять живими. Інформація щодо цього з офіційних джерел поки не надходила.

++09.10++

За 21 день війни росіяни пошкодили 117 українських лікарень, сім із них не підлягають відновленню, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За інформацією відомства, з початку війни агресор обстріляв 43 машини екстреної медичної допомоги.

Розвідка США: В Україні загинули понад 7000 військовослужбовців РФ

++08.51++

За оцінками американської розвідки, на яку посилається The New York Times, за три тижні війни в Україні російські збройні сили втратили понад 7000 солдатів. У звіті спецслужби наголошується, що точну кількість загиблих росіян встановити неможливо. Дані розвідки США є результатом аналізу інформації, що знаходиться у відкритому доступі, даних української сторони (Київ заявляє про 13,5 тисяч втрат), російської (за даними Москви, лише 498 загиблих), а також супутникових знімків та аналізу відеоматеріалів.

++08.20++

Одна людина загинула, п'ятеро зазнали поранень внаслідок нічних атак РФ на місто Рубіжне, що на Луганщині, повідомляє глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, російські військові цілеспрямовано б'ють по цивільних, за ніч у місті зруйнували понад 20 житлових будинків. "Увесь минулий день і ніч Рубіжне цинічно розстрілювали. Місто палало цілими вулицями. Орки використовують всі види озброєння аби вбивати мешканців Луганщини", - пише Гайдай. Він також повідомляє, що через обстріли Сєвєродонецька загинула одна людина. Гучна ніч також була і в Попасній, де пошкоджено житлові будинки, пише глава ОВА.

++07.38++

Українські військові за попередню добу знищили десять повітряних цілей росіян: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня, поінформував у ранковому звененні Генштаб ЗСУ. "Інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється", - йдеться у повідомленні.

"Ворог, не маючи успіху у проведенні наземної операції, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст. Російські окупанти продовжують підступно діяти і в інформаційному просторі - здійснюють кібератаки, фізично знищуюють ретранслятори телевізійних та радіосигналів, продовжують масову інформаційну компанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони", - повідомили у Генштабі.

++07.02++

Франція вважатиме Росію відповідальною у разі застосування хімічної чи бактеріологічної зброї у війні в Україні. Про це заявив міністр у справах Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю французькій газеті Le Parisien. "Якщо хімічні чи бактеріологічні атаки матимуть місце в Україні, ми знатимемо, хто несе за них повну відповідальність. Це була б Росія", - зазначив Ле Дріан. "Використання неконвенційних засобів буде неприпустимою ескалацією і призведе у відповідь до абсолютно масивних і радикальних економічних санкцій, без будь-яких табу", - наголосив він.

++06.58++

Ще одна багатоповерхівка у Києві зазнала руйнувань внаслідок падіння залишків збитої ракети. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у будинку в Дарницькому районі сталося руйнування конструкцій на 16-му та технічному поверсі, а також загоряння у квартирі на 16-му поверсі.

Пожежу ліквідували. Рятувальники евакуюють людей з 11-го та вищих поверхів. Проводяться аварійно-рятувальні роботи по розбиранню конструкцій та пошуку людей. За попередньою інформацією, одна людина загинула, троє постраждали, 30 вдалось евакуювати.

++06.43++

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) вважає можливим введення ембарго на купівлю нафти й газу з Росії. "Всі варіанти щодня лежать на столі", - сказав він в ефірі телеканалу ARD увечері 16 березня. За його словами, ФРН чи не щодня веде переговори з партнерами всередині Європейського Союзу та з країн Великої сімки (G7).

++06.34++

Стрімінговий сервіс Netflix знову почав показувати в США український серіал "Слуга народу" студії "Квартал 95" з Володимиром Зеленським у головній ролі. "Ви просили і ми його повернули", - написала компанія у Twitter.

++06.20++

У рамках нової безпекової допомоги на 800 мільйонів доларів США нададуть Україні 100 безпілотників Switchblade, відомих як "дрони-камікадзе", а також ще 800 зенітно-ракетних комплексів Stinger, повідомляє з посиланням на військове джерело агенція AFP.

++06.02++

Міністерство оборони Великобританії вважає, що Росія витратила в Україні набагато більше озброєння, ніж планувала, а тому вдалася до використання старішої, менше точної зброї, яка менш ефективна та з більшою ймовірністю призводить до жертв серед цивільного населення. Про це міністерство пише в Twitter.

За останніми звітами ООН, в Україні постраждали більше 1900 цивільних, щонайменше 726 з яких загинули. При цьому в організації наголошують, що перевірка даних займає багато часу, а отже реальні цифри значно вищі.

++05.49++

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про 43 удари по українських лікарнях та інших медзакладах з початку військового вторгнення РФ. Щонайменше 33 з них, за даними ВООЗ, пов'язані з застосуванням важкого озброєння, зокрема ракет, бомб чи мінометів.

++05.28++

Україну покинули вже більше 3 мільйонів громадян через війну, яку веде Росія. Про це повідомив у Twitter генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш. Зауважимо, що переважна більшість з них - жінки та діти, адже в умовах воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з країни.

++05.09++

Канада закрила повітряний простір для білоруських літаків і операторів, повідомляє міністерство транспорту. Для Росії небо закрили ще 27 лютого. Обидва рішення прийняті в рамках комплексу економічних заходів проти РФ через війну в Україні.

++04.46++

За словами українського міністра оборони Олексія Резнікова, Росія втратила у війні проти України понад 13 тисяч військових, понад 400 танків і 1200 бронемашин, 80 літаків і майже 100 гелікоптерів. "Ми ліквідували кількох російських генералів", - цитує міністерство його слова на позачерговому засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.

++04.27++

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй розгляне російську резолюцію щодо України 18 березня. Дипломати, з якими спілкувалася агенція Reuters, переконані, що вона не знайде підтримки. Постійна представниця Великобританії при ООН Барбара Вудворд назвала проєкт цинічною "грою", адже в ньому йдеться про гуманітарне право, але не згадуються військові злочини РФ.

Для ухвалення резолюції необхідні дев'ять з 15 голосів, а США, Великобританія, Франція і Китай можуть скористатись правом вето.

++04.04++

Кількість загиблих у черзі за хлібом у Чернігові внаслідок обстрілу зросла до 13, повідомив начальник обласного управління Національної поліції Володимир Нідзельський. "Російські війська завдали підступних ударів з важкої артилерії по одному з житлових мікрорайонів Чернігова. Снаряди влучили у багатоповерхівку та впали на території поблизу магазину. Там якраз стояло багато людей - вони вишикувалися в чергу за хлібом. Внаслідок ворожої атаки загинуло 13 осіб та постраждали десятки мирних громадян", - написав він у Facebook.

++03.45++

Американська компанія з розробки засобів бездротового зв'язку Qualcomm зупинила продаж своїх продуктів російським компаніям, повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram. Також компанія зробила пожертвування на підтримку українців. Федоров попросив Qualcomm надіслати супутникові телефони для українських рятувальників і очікує відповіді.

Нагадаємо, що мільярдер Ілон Маск надіслав Україні обладнання для швидкісного супутникового інтернету Starlink, а також спеціально змінив програмне забезпечення, щоби зменшити потреби в енергоресурсах для станцій.

++03.26++

Тижнева інфляція в Росії другий тиждень поспіль перевищує два відсотки, повідомила Федеральна служба статистики РФ. Ріст цін викликаний санкціями Заходу та послабленням рубля через війну проти України. Як пише російський "Інтерфакс", це максимальний показник з 1998 року. З початку місяця ціни зросли на 3,4 відсотка, а з початку року - на 5,6 відсотка.

++02.59++

З початку війни Росії проти України соціальна мережа Twitter видалила понад 75 тисяч профілів через маніпуляції, повідомила в блозі на платформі віце-президентка компанії з публічної політики Шинейд МакСвіні. Вона зазначила, що дії цих профілів, у тому числі були фінансово мотивованими, але "зараз ми не вважаємо, що вони являють собою певну координовану кампанію, пов'язану з урядовим суб'єктом". Також компанія позначила чи видалила понад 50 тисяч медіафайлів, які оманливо видавали за події в Україні.

Крім того, з 28 лютого Twitter додав до понад 61 тисячі дописів позначку, що у них цитуються російські державні ЗМІ, через що вони не рекомендувалися в розділі "Головна", "Сповіщення" та інших. У результаті аудиторія охоплення цього контенту зменшилась на 30 відсотків. Тепер соцмережа вирішила додавати такі позначки і до державних ЗМІ Білорусі.

Зазначимо, що 4 березня в РФ оголосили про блокування Twitter. Читайте також: Instagram заблокували в Росії

++02.40++

Канада заблокувала ефірне мовлення російського державного англомовного телеканалу RT i його франкомовної служби RT France, повідомляється на сайті уряду. Зокрема, занепокоєння викликали "намагання підірвати суверенітет іншої країни, принизити канадців певного етнічного походження". Зазначається також, що в ході громадських консультацій переважна більшість висловилася за заборону мовлення цих каналів.

Раніше в березні Європейський Союз призупинив мовлення російських державних каналів RT і Sputnik у відповідь на військове вторгнення РФ в Україну. Також канали прибрала з ефіру Австралія.

++02.17++

16 березня колону з продовольством так і не пропустили в Маріуполь Донецької області, повідомила на брифінгу віце-прем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За добу з Маріуполя до Запоріжжя вдалось прибути більше ніж шістьом тисячам жителів, дві тисячі з яких - діти.

++01.54++

За підсумком доби 16 березня генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що РФ продовжує наступальну операцію, однак поки не досягнула жодної стратегічної мети повною мірою. У зведенні наголошується, що російські війська продовжують активно використовувати територію Білорусі для розміщення ракетних комплексів, нанесення ракетних ударів по території України та організації всіх видів забезпечення військ. Також збройні сили РФ активно використовують білоруську аеродромну мережу та транспортну інфраструктуру, йдеться у повідомленні.

++01.26++

Повітряні сили Збройних сил України заявляють про знищення 10 російських повітряних цілей 16 березня: трьох винищувачів Су-30см, двох винищувачів-бомбардувальників Су-34, одного літака невстановленого типу, трьох вертольотів і одного безпілотного літального апарату оперативно-тактичного рівня.

++00.55++

У новому відеозверненні президент України Володимир Зеленський нагадав, що 16 березня російські військові: відкрили мінометний вогонь по ділянці гуманітарного коридору з Маріуполя, внаслідок чого п’ятеро людей поранені; у Чернігові обстріляли чергу за хлібом, у якій загинули десятеро мирних мешканців; у Маріуполі вдарили по драмтеатру з бомбосховищем, де кількість жертв поки не відома. "Громадяни Росії, чим ваша блокада Маріуполя відрізняється від блокади Ленінграду в роки Другої світової війни? Кого ви наслідуєте?", - запитав він.

Зеленський також вкотре звернувся до Заходу: "Що ще мають зробити окупанти, скільки ще людей вони мають вбити, щоб лідери Заходу і НАТО відповіли позитивно на український запит про безпольотну зону чи про надання нашій державі літаків, яких ми так потребуємо?". Він наголосив, що попри санкції, російська економіка ще здатна утримувати свою військову машину. "Тому дуже потрібні нові пакети санкцій проти Росії. Світ повинен нарешті визнати офіційно, що Росія стала державою-терористом, а Україна має отримати ще більшу підтримку, ніж ми отримуємо зараз, щоб зупинити російських окупантів", - сказав він.

++00.33++

Російська авіація завдала удару по драмтеатру в Маріуполі Донецької області, у бомбосховищі якого переховувались цивільні, попри велетенські написи "Діти" навколо нього. Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки та оборони України, супутникові знімки в підтвердження цього оприлюднила приватна американська компанія Maxar Technologies.

Росія спершу заявляла, що в театрі була база полку "Азов", а потім почала заперечувати факт авіанальоту. Офіційної інформації про кількість людей, які лишилися під завалами, поки немає.

++00.12++

Мера Мелітополя Запорізької області Івана Федорова визволили з полону в обмін на дев'ять військових РФ 2002-2003 років народження, повідомила речниця керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Дарія Зарівна в ефірі об'єднаного телебачення. "Це фактично діти. Строковики. Яких за словами російського міноборони, в Україні нема", - зазначила вона.

Федорова викрали російські військові 11 березня на вулицях Мелітополя. "Більше п'яти днів викрадачі утримували мера, примушуючи до співпраці, та Федоров не скорився", - наголосила прессекретарка Єрмака. Після звільнення меру зателефонував президент України Володимир Зеленський.

++00.01++

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з початку російського вторгнення в Україну загинули щонайменше 726 мирних жителів, не менше 1174 дістали поранень. При цьому в управлінні наголошують, що реальні цифри значно вищі, оскільки перевірка даних займає багато часу. Більшість цивільних загинули від далекобійної вибухової зброї, зокрема важкої артилерії, ракетних та авіаційних ударів.