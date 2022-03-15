 Авіаатака на театр у Маріуполі: може йтися про сотні жертв | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2022

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Новини

Авіаатака на театр у Маріуполі: може йтися про сотні жертв

Армія РФ скинула надпотужну бомбу на драмтеатр в Маріуполі, попри величезні написи "діти" поруч з будівлею. Кількість жертв наразі невідома, повідомляється, що в укритті театру ховалися близько тисячі цивільних людей.

Супутниковий знімок театру до атаки, де видно написи діти

Супутниковий знімок театру до атаки, де видно написи "діти"

Російська авіація у середу, 16 березня завдала удару по драмтеатру в Маріуполі, у бомбосховищі якого переховувались близько тисячі цивільних людей. Внаслідок цього була зруйнована центральна частина будівлі театру, через запеклі бої до завалів неможливо дістатися і встановити кількість жертв, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Окупанти знищили Драматичний театр. Місце, де знайшли притулок більше тисячі людей. Ми цього ніколи не пробачимо", - йдеться у дописі в Telegram Маріупольської міської ради.

Наслідки удару по театру в Маріуполі

Наслідки удару по театру в Маріуполі

Поруч з будівлею були написи "діти"

Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, росіяни не могли не знати, що будівля театру використовується як укриття. Атака сталася попри велетенські написи "діти" російською мовою навколо театру, нанесені з надією попередження авіаційної атаки на театр. Їх наявність підтверджують супутникові знімки приватної американської компанії Maxar Technologies.

За даними радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, росіяни скинули на театр надпотужну бомбу. Спершу РФ заявляла, що в театрі була розташована база українського полку "Азов", згодом взагалі заперечила факт авіанальоту.

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    Війна в Україні - 15.03.2022

    Швачки в майстерні у Львові перейшли на виготовлення українських прапорів і сумок для наборів надання першої медичної допомоги.

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    Берлінський тиждень моди, 15 березня. На подіумі - колекція німецької дизайнерки Ані Гокель. Сукню у кольорах українського прапора демонструє українська танцівниця Наталія Овчарова, котра стала біженкою війни.

    Автор: Микола Пермяков


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Діти війни: як українки народжують під обстрілами і сиренами (16.03.2022)  

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