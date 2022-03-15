Авіаатака на театр у Маріуполі: може йтися про сотні жертв

Російська авіація у середу, 16 березня завдала удару по драмтеатру в Маріуполі, у бомбосховищі якого переховувались близько тисячі цивільних людей. Внаслідок цього була зруйнована центральна частина будівлі театру, через запеклі бої до завалів неможливо дістатися і встановити кількість жертв, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Окупанти знищили Драматичний театр. Місце, де знайшли притулок більше тисячі людей. Ми цього ніколи не пробачимо", - йдеться у дописі в Telegram Маріупольської міської ради.

Наслідки удару по театру в Маріуполі

Поруч з будівлею були написи "діти"

Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, росіяни не могли не знати, що будівля театру використовується як укриття. Атака сталася попри велетенські написи "діти" російською мовою навколо театру, нанесені з надією попередження авіаційної атаки на театр. Їх наявність підтверджують супутникові знімки приватної американської компанії Maxar Technologies.

За даними радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, росіяни скинули на театр надпотужну бомбу. Спершу РФ заявляла, що в театрі була розташована база українського полку "Азов", згодом взагалі заперечила факт авіанальоту.

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