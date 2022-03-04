Україна просить Радбез ООН започаткувати миротворчу операцію

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Росія десятий день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 5 березня.
Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніки 24 лютого - 4 березня читайте тут.
DW стежить за подіями п'ятниці, 4 березня (час київський).
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Український президент Володимир Зеленський закликає Раду безпеки Організації Об’єднаних Націй започаткувати операцію з підтримання миру й безпеки в Україні, а також закрити небо над її територією, повідомив він у Twitter.
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Президент України Володимир Зеленський жорстко розкритикував саміт Організації Північноатлантичного договору, на якому країни-члени НАТО відмовились забезпечити безпольотну зону над Україною. "Всі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога і підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ… НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною", - сказав він.
Зеленський вважає, що країни НАТО самі створили наратив, що закриття неба спровокує пряму агресію РФ проти них. "Ви повинні були думати про людей і людяність. А про що ви думали на тому засіданні? З цього дня всі, хто загинуть, загинуть також через вас і вашу слабкість", - заявив він. За його словами, НАТО "дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст і сіл", відмовившись зробити безпольотну зону.