 Понад тисяча загиблих і поранених серед мирного населення України - ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2022

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Новини

Понад тисяча загиблих і поранених серед мирного населення України - ООН

ООН повідомляє про понад тисячу загиблих або поранених цивільних в Україні від початку російського вторгнення 24 лютого. Статистика відображає дані станом на 0 годин 4 березня.

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Згідно зі звітом Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), який опублікували у п'ятницю, 4 березня, за час війни Росії в України зафіксовано 1006 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні.

Статистика охоплює період з 4-ї години 24 лютого 2022 року до 0 годин 4 березня 2022 року. Втрати налічують 532 загиблих (серед них 19 дітей) і 675 поранених (серед них 31 дитина).

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УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки складно провести підрахунок на територіях, де тривають інтенсивні бої.

До цього звіту не включені цифри з підконтрольних уряду України міст на сході. Там повідомлять про сотні смертей, проте цю інформацію УВКПЛ ООН поки не має можливості перевірити.

За словами радника - уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, станом на 4 березня на території, яка контролюється українською владою, загинуло 28 дітей, поранено 64.

Найбільша кількість смертей була спричинена застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні і авіа удари.

Військове вторгнення Росії в Україну триває з 24 лютого. Відтоді російські війська атакують Україну з різних напрямків. В Україні оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію.

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