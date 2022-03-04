Рада ООН з прав людини схвалила розслідування порушень у війні РФ проти України

Рада ООН з прав людини в п'ятницю, 4 березня більшістю голосів підтримала резолюцію, яка засуджує ймовірні порушення прав під час війни Росії в Україні та створює комісію для їх розслідування.

"Наш спільний обов’язок - забезпечити підзвітність, зобов’язавши документувати та перевіряти злочини Росії та ідентифікувати винних", - заявила посолка України в ООН в Женеві Євгенія Філіпенко перед початком голосування, пише Reuters. Як повідомляє AFP, початок розслідування підтримали 32 з 47 держав-членів Ради. Лише дві країни - Росія та Еритрея проголосували проти, 13 утрималися, зокрема й Китай.

Росія заперечує напади на мирних громадян в Україні, а її делегат Євген Устинов заявив у Раді, що прихильники резолюції "будуть використовувати будь-які засоби, щоб звинуватити Росію в подіях в Україні".

О 5 ранку 24 лютого Росія нанесла кілька ударів по території України та розпочала повномасштабний наступ на країну з кількох напрямків. Відтоді станом на 2 березня в Україні загинули вже понад 2000 цивільних людей. Лише за добу 3 березня внаслідок бомбардувань російські війська вбили 47 людей в Чернігові. Захід засудив агресивні дії РФ та запровадив низку санкцій проти російських банківських установ, військово-промислового комплексу, політиків та еліт.