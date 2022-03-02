Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із засудженням війни Росії в Україні

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із засудженням російської агресії в України та вимогою вивести російські війська з території України. Голосування відбулося у середу, 2 березня, на спеціальній сесії, першій з 1997 року.

Підтримала резолюцію 141 країна, проголосували проти - п'ять (Сирія, Білорусь, Росія, КНДР, Еритрея). Утримались 35 країн, серед них Китай, Казахстан, Пакистан, Іран, Куба, ПАР та інші.

Нинішня спецсесія Генасамблеї ООН, скликана за ініціативою США та Албанії, відкрилася 1 березня. Загалом за час існування ООН спецсесії скликались раніше десять разів, востаннє - 1997 року у зв’язку з ситуацією на окупованих Ізраїлем палестинських територіях.

2014 року Генасамблея ООН засудила російську анексію українського Криму. Тоді резолюцію підтримали 100 країн, проти висловились 11 та 58 країн утримались. Резолюції Генасамблеї ООН не є документами, обов'язковими до виконання.