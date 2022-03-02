ЄС запровадить санкції щодо 22 білоруських військових

На офіційних осіб білоруської армії накладуть санкції Євросоюзу за участь в російській агресії щодо України. Про це повідомляє офіційний вісник ЄС у середу, 2 березня.

Серед них чотири генерал-майори, а також Дмитро Михолап, заступник головнокомандувача білоруських військово-повітряних сил. Їм заборонено в'їжджати до ЄС, а їхні активи в країнах об'єднання заморожено.

Наступні санкції, направлені проти білоруського експорту, зокрема, корисних копалин, палива, тютюну, дерева, цементу, калію, заліза та сталі, як очікується, буде оголошено пізніше у середу.

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Участь Білорусі в агресії РФ проти України

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко є одним з найближчих союзників президента РФ Володимира Путіна. За офіційною версією Білорусі, війська цієї країни не беруть участі в агресії. Проте сам Лукашенко зізнавався, що Україну обстрілювали ракетами з території Білорусі нібито через "загрозу удару з боку України".