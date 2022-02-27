Лукашенко: "План захисту" Білорусі розроблено, буде більше зброї з РФ

Білорусь розробила "план захисту" країни і найближчим часом з Росією буде погоджено розміщення додаткового контингенту озброєння на білоруській території, сказав у неділю, 27 лютого, правитель країни Олександр Лукашенко.

"Найближчим часом, ми вже знаємо яка нам потрібна додаткова техніка, ми з Путіним домовимося, і з Росії перекинемо сюди відповідне озброєння, яке може завдати такої неприйнятної шкоди, що ані полякам, ані литовцям воювати з нами не захочеться", - сказав він під час спілкування з журналістами на одному з майданчиків у Мінську для голосування на всенародному референдумі щодо змін до Конституції Білорусі.

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Лукашенко: Ніякої війни з території Білорусі не йде

Коментуючи звернення президента України Володимира Зеленського до білоруського народу, в якому той закликав білорусів не вступати у війну проти України, Лукашенко сказав, що війни з білоруської території не ведеться.

Звинувачення у бомбардуванні Києва, що продовжується четверту ніч поспіль, він назвав "брехнею". "Там немає жодного нашого солдата та жодної бойової машини, там немає жодного білоруського патрона!" заявив він.

Втім, Лукашенко підтвердив, що з території країни було випущено ракети за позиціями в Україні. Він пояснив це тим, що нібито Україна "готувалася завдати удару по території Білорусі, де після навчань залишилася частина російського угруповання".

"Потрібно закінчити війну. Я б навіть не назвав це війною. Це конфлікт. День-два - буде війна. А за три дні - м’ясорубка", - сказав він.

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Спекуляції щодо переговорів у Гомелі

Лукашенко заявив, що російська делегація чекає на Зеленського для перемовин у білоруському Гомелі.

"Всі чекають. Приїдуть - будуть переговори, а не приїдуть, то як президент Росії мені вчора сказав, значить це їхній вибір", - заявив він.

Раніше Володимир Зеленський сказав, що готовий до переговорів з Кремлем, але не на території Білоусі, з якої летять снаряди в бік України. Сьогодні український президент та білоруський правитель поговорили телефоном. Сторони деталей розмови не оприлюднюють. Після розмови Лукашенко звернувся до Путіна з пропозицією до російської делегації у Гомелі затриматися та перенести перемовини на пізніше через затримку українських представників, повідомляє Telegram канал "Пул Первого". Путін пропозицію підтримав, йдеться у повідомленні.

Війна Росії проти України

О 5-ій ранку 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про початок війни проти України. Він назвав її "спеціальною воєнною операцією на Донбасі".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що РФ здійснює інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході України, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. В Україні запровадили воєнний стан. Міжнародна спільнота засудила війну Росії проти України. Низка західних країн запровадила проти РФ економічні санкції.

Бої за українські міста тривають у кількох напрямах.