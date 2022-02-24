Лукашенко заперечує участь військ Білорусі у нападі РФ на Україну

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що білоруські війська не беруть участі у російському нападі на Україну, про це він заявив на оперативній нараді з військовими у четвер, 24 лютого.

"Ось я прочитав: "Близько 5 ранку держкордон України на ділянці Росії та Білорусі зазнав атаки з боку російських військ, які підтримуються Білоруссю"…Наші війська жодної участі не беруть у цій операції", - цитує Лукашенка білоруська державна агенція "БелТА".

Однак українські прикордонники зафіксували, що у четвер державний кордон з боку Росії та Білорусі атакували з артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.

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Частина військ РФ лишилась в Білорусі після навчань

Також правитель Білорусі заявив, що у четвер провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо ситуації в Україні.

Лукашенко повідомив, що після завершення спільних військових навчань частина військ РФ залишилась на території Білорусі.

Правитель стверджує, що сам запропонував Путіну лишити деяку кількість російських військ на півдні Білорусі, оскільки українські військові підрозділи нібито "висунулися до кордону і почали проводити там маневри".

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Війна Росії проти України

О 5-ій ранку 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про початок війни проти України. Він назвав її "спеціальною воєнною операцією на Донбасі".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що РФ здійснює інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході України, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. В Україні запровадили воєнний стан. Київ закликає міжнародних партнерів негайно активувати пакет нових санкцій через напад Росії на Україну.

Своєю чергою міжнародна спільнота засудила війну Росії проти України. Зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що світ притягне Росію до відповідальності за неспровокований та невиправданий напад на Україну. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) "найсуворішим чином" засудив російську "військову акцію" та назвав її "явним порушення міжнародного права". Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв рішучу відповідь РФ за напад на Україну.