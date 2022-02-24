Лукашенко заперечує участь військ Білорусі у нападі РФ на Україну

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що білоруські війська не беруть участі у російському нападі на Україну, про це він заявив на оперативній нараді з військовими у четвер, 24 лютого.
"Ось я прочитав: "Близько 5 ранку держкордон України на ділянці Росії та Білорусі зазнав атаки з боку російських військ, які підтримуються Білоруссю"…Наші війська жодної участі не беруть у цій операції", - цитує Лукашенка білоруська державна агенція "БелТА".
Однак українські прикордонники зафіксували, що у четвер державний кордон з боку Росії та Білорусі атакували з артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.
Читайте також: ЗСУ повідомили про збиття п'яти літаків та двох вертольотів РФ на Донбасі
Частина військ РФ лишилась в Білорусі після навчань
Також правитель Білорусі заявив, що у четвер провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо ситуації в Україні.
Лукашенко повідомив, що після завершення спільних військових навчань частина військ РФ залишилась на території Білорусі.
Правитель стверджує, що сам запропонував Путіну лишити деяку кількість російських військ на півдні Білорусі, оскільки українські військові підрозділи нібито "висунулися до кордону і почали проводити там маневри".
Читайте також: Українська сторона повідомляє про перші жертви російського нападу
Війна Росії проти України
О 5-ій ранку 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про початок війни проти України. Він назвав її "спеціальною воєнною операцією на Донбасі".
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що РФ здійснює інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході України, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. В Україні запровадили воєнний стан. Київ закликає міжнародних партнерів негайно активувати пакет нових санкцій через напад Росії на Україну.
Своєю чергою міжнародна спільнота засудила війну Росії проти України. Зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що світ притягне Росію до відповідальності за неспровокований та невиправданий напад на Україну. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) "найсуворішим чином" засудив російську "військову акцію" та назвав її "явним порушення міжнародного права". Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв рішучу відповідь РФ за напад на Україну.
-
Війна. Росія атакує Україну
Атака у межах п'яти областей
Російські війська атакували державний кордон України з території РФ та Білорусі. Атаки на прикордонні підрозділи та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї, повідомляє українська Держприкордонслужба. Атака триває в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Житомирської областей, а також з боку анексованого Криму.
-
Війна. Росія атакує Україну
Путін назвав війну "спецоперацією"
Президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції проти України". За його словами, "Росія не допустить появи в Україні ядерної зброї". РФ важливо, "щоб правом самовизначення могли скористатися всі народи України", додав він. Метою цією "операції" є "захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", сказав Путін.
-
Війна. Росія атакує Україну
Зеленський увів воєнний стан по всій Україні
Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України. Він закликав громадян країни "до спокою". "Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості, залишайтесь вдома. Армія і весь сектор безпеки працюють", - заявив Зеленський у відеозверненні.
-
Війна. Росія атакує Україну
Атаки на об'єкти інфраструктури
Кореспондент DW у Києві з посиланням на джерела в українській армії повідомляє про те, що в районі Борисполя було помічено та знищено дрони супротивника. Судячи з гуркоту, було завдано ударів по об'єктах української інфраструктури. Звуки потужних вибухів чули по всьому Києві (на фото). У північних районах міста кияни бачили у повітрі багато літаків, імовірно, української армії.
-
Війна. Росія атакує Україну
Цивільних просять залишатися вдома
Мер Києва Віталій Кличко попросив усіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишатися вдома. "Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища", - попередив Кличко. Утім, у столиці України (на фото) та в інших регіонах люди намагаються виїхати - на вулицях затори.
-
Війна. Росія атакує Україну
"Чорний день для Європи"
"Це жахливий день для України і чорний день для Європи", - сказав про напад Росії на Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Він "найсуворішим чином" засудив напад Росії на Україну, назвав його "явним порушенням міжнародного права", що "не є виправданим жодним чином". "Росія мусить негайно припинити цю воєнну акцію", - виступив з вимогою німецький канцлер.
-
Війна. Росія атакує Україну
Байден: Світ притягне РФ до відповідальності
"Молитви всього світу сьогодні з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових", - заявив президент США Джо Байден. "Тільки РФ несе відповідальність за жертви й руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності", - наголосив він.
-
Війна. Росія атакує Україну
НАТО скликає екстрене засідання
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив "безрозсудний і неспровокований напад" Росії на Україну і попередив, що він ставить під загрозу незліченну кількість мирних громадян. Столтенберг закликав РФ негайно припинити воєнні дії та поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Союзники НАТО екстрено зберуться для обговорення наслідків нової російської агресії.
Автор: Олена Перепадя