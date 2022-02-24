Резніков: РФ обстрілює підрозділи, центри управління та аеродроми України

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Міністр оборони наголосив, що, українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Українські військові роблять усе, щоб "не дати агресору шансу на прорив".
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що РФ почала інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході України, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. Про це він заявив у четвер, 24 лютого, на своїй сторінці у Facebook.
"Ворог почав інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах", - заявив він.
Водночас, за словами Резнікова, українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. "Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив", - підкреслив він.
Міністр вчергове звернувся до українців: "зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога". Резніков пообіцяв оперативно інформувати про ситуацію.
Своєю чергою у Генштабі ЗСУ уточнили, що інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході країни почались о 5:00 у четвер_ 24 лютого.
Вказується, що збройні сили РФ також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах ЗСУ.
Також РФ розпочала артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.