Резніков: РФ обстрілює підрозділи, центри управління та аеродроми України

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що РФ почала інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході України, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. Про це він заявив у четвер, 24 лютого, на своїй сторінці у Facebook.

"Ворог почав інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах", - заявив він.

Водночас, за словами Резнікова, українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. "Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив", - підкреслив він.

Міністр вчергове звернувся до українців: "зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога". Резніков пообіцяв оперативно інформувати про ситуацію.

Інтенсивні обстріли почались о 5:00

Своєю чергою у Генштабі ЗСУ уточнили, що інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході країни почались о 5:00 у четвер_ 24 лютого.

Вказується, що збройні сили РФ також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах ЗСУ.

Також РФ розпочала артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.