Чи відправлять білоруських солдатів воювати проти України?

В останніх числах лютого у соціальних мережах з'явилися повідомлення про те, що у Білорусі формуються підрозділи для участі у війні в Україні на боці Росії. Білоруська влада цю інформацію спростовує, проте серед мешканців країни зростає занепокоєння.

Офіційна версія: білоруси в Україні не воюють

28 лютого начальник головного управління ідеологічної роботи міністерства оборони Білорусі Леонід Касинський розповів, що військові частини перебувають у постійній дислокації, і лише "частину сил та коштів відведено для посилення охорони державного кордону на його південному напрямку".

Білоруси не вірять запевненням влади про те, що білоруська армія не братиме участі у війні проти України

Через день, 1 березня, виступаючи на засіданні Ради безпеки, Олександр Лукашенко також заявив, що білоруська армія прикриває своїми силами "державний кордон від Бреста до Мозиря для запобігання проникненню в країну радикалів та зброї". За словами Лукашенка, саме тому він попросив Володимира Путіна залишити частину збройних сил після спільних білорусько-російських навчань.

Водночас, Лукашенко знову підтвердив факт обстрілу української території з Білорусі, пояснивши, що зроблено це було в запобіжних цілях, щоб не допустити удару по Білорусі.

"Якби вони цього не зробили, ракети полетіли б у Гомель та Мозир", - сказав Лукашенко. При цьому він продовжує стверджувати, що білоруська армія жодної участі у бойових діях не брала і не бере.

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У Білорусі оголошено мобілізаційний призов

Ці заяви поки що мало заспокоюють тих жителів Білорусі, чиї рідні та близькі отримали повістки для прибуття до мобілізаційних пунктів.

Як розповіла DW жителька Бреста, її син працює в одному з ресторанів міста та отримав припис з'явитися до військкомату. "Такі повістки вручили не тільки йому, а й одразу трьом колегам, а про причини можна тільки здогадуватися. Я переговорила з однією з матерів, так вона вже відправила свого сина літаком до Єревану: аби не залишався зараз у Білорусі", - каже співрозмовниця.

Фото зі соцмереж міноборони Білорусі, опубліковане 1 березня і покликане заспокоїти родичів молодих людей, які служать в армії

За її словами, в інших батьків також зростає занепокоєння за майбутнє дітей. "Відправляти їх до військкомату не хочуть: шукають можливість десь у селах у родичів перечекати або на якийсь час виїхати з країни", - ділиться брестчанка.

Ще одна місцева мешканка Наталя змогла додзвонитися до військкомату, де їй пояснили, що приводу для паніки немає: нібито у всіх регіонах Білорусі оголошено перевірку сил територіальної оборони. "Сказали, що це плановий захід: хочуть перевірити, як швидко можна провести мобілізаційний призов, як зберігаються резервні запаси, та в якому стані утримуються бомбосховища", - переказала суть розмови Наталія.

За її словами, у військкоматі запевнили, що ревізія територіальних військ триватиме кілька днів - до кінця цього тижня.

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Десант готують до "визволення України"?

Залишається тривога і в тих, чиї сини та чоловіки служать зараз у білоруській армії. Зокрема, це стосується військових підрозділів, участь яких в українських подіях експерти вважають дуже ймовірною.

Серед таких підрозділів - 38-а десантна бригада, яка розташована у Бресті. Як каже мама одного з десантників, нещодавно син сам зателефонував додому і повідомив, що вже понад місяць перебуває на навчаннях зовсім поряд з українським кордоном.

"Ми дуже хвилюємося: з розмови із сином можна було здогадатися, що їх до чогось готують і розповідають, що треба "звільняти Україну", але поки що наказу не надходило", - ділиться мама десантника.

Великий резонанс викликав відеозвернення, яке записав колишній командир 38-ї бригади, засновник руху "Чорний Орел" Валерій Сахащик. За його інформацією, деякі десантники справді перебувають у лісі біля кордону з Україною і "збираються взяти участь у дуже поганій справі, яка може мати катастрофічні наслідки".

Екскомандир заявляє, що "це - не наша війна", а задіяні в ній десантники здобудуть "тільки ганьбу, приниження, кров, смерть та становище нації-вигнанця для всього білоруського народу". Валерій Сахащик також закликає солдатів та офіцерів знайти способи не брати участь у збройному конфлікті.

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Батьків військовослужбовців закликають не хвилюватися

Зважаючи на все, у міністерстві оборони Білорусі також усвідомлюють, що багато людей у країні негативно сприймають саму перспективу відправлення військових до України.

Щоб розвіяти тривоги, у телекомпанії "ВоенТВ" записали інтерв'юз головою республіканського комітету Білоруської громадської організації солдатських матерів Галиною Чигриновою. Вона підтвердила, що останнім часом надходить багато дзвінків від матерів молодих людей, які служать в армії. "Я стверджую, що жоден солдат не воює на території іншої держави, у тому числі і в Україні. Усі перебувають на своїх місцях, усі служать так, як завжди", - каже в інтерв'ю "ВоенТВ" Галина Чигринова.

За її словами, батькам білоруських військовослужбовців треба заспокоїтись і не думати про погане: "відслужить ваш син і вчасно повернеться додому". Протягом усього дня 1 березня у соціальних мережах міністерства оборони Білорусі виставлялися відеоролики, які мали продемонструвати, що військовослужбовці білоруської армії знаходяться на території своєї країни.