МЗС: Росія атакує Україну з Донбасу, Криму та північного напрямку

Київ закликає міжнародних партнерів негайно активувати пакет нових санкцій через напад Росії на Україну. Про це йдеться в заява міністерства закордонних справ (МЗС) України щодо нової хвилі агресії РФ проти України, опублікованій речником відомства Олегом Ніколенко у Facebook у четвер, 24 лютого.

"Президент Російської Федерації Владімір Путін оголосив про початок нової хвилі агресії проти України. Мета російської наступальної військової операції - знищення Української держави, захоплення силою української території та встановлення окупаційного контролю", - йдеться в заяві.

У МЗС вказують, що російські війська здійснюють удари по мирних українських містах з різних напрямів, у тому числі зі сторони тимчасово окупованих Донбасу та Криму, а також північно-східного регіону.

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Українські військові готові дати відсіч державі-агресору

"Це - акт війни, напад на суверенітет та територіальну цілісність України, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Україна активувала своє право на самозахист відповідно до міжнародного права", - наголошується в заяві.

Вказується, що бойовий дух українських військових високий, "захисники готові дати рішучу відсіч державі-агресору і будуть усіма силами захищати українську землю".

Україна закликає міжнародну спільноту "негайно діяти". У МЗС підкреслюють, що зупинити "агресію Володимира Путіна" проти України можуть лише об’єднані та рішучі кроки.

"Наші партнери мають негайно активувати пакет нових санкцій. Ми також закликаємо дружні столиці продовжувати зміцнювати обороноздатність нашої держави, надаючи зброю та військове обладнання. Від нашої спільної відповіді залежить зараз не лише життя та безпека українських громадян, але і безпека громадян усієї Європи та майбутнє світового порядку", - резюмують у МЗС.

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