США висилають з ООН 12 російських дипломатів

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24-27 лютого читайте тут.

Хроніку першої половини дня 28 лютого читайте тут.

DW продовжує стежити за подіями понеділка з 15.00 (час київський)

++23.26++

США оголосили персонами нон-грата 12 російських дипломатів при ООН у Нью-Йорку через їхню шпигунську діяльність. Згідно з заявою представництва США в ООН, "ці особи порушили своє право перебування і здійснювали шпигунськц діяльність, спрямовану на нашу національну безпеку". У заяві зазначається, що цей захід готувався протягом тривалого часу, тому поки незрозуміло, наскільки він пов'язаний з російською агресією в Україні.

++23.01++

До України прибула перша партія супутникового інтернету StarLink. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. "Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах" - написав він у Telegram.

++22.48++

Після вторгнення російських військ до України Європейський Союз запровадив санкції щодо 26 росіян. У "чорному списку": прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, віцепрем'єр і член ради директорів російської залізниці Дмитро Чернишенко, голова "Роснафти" Ігор Сєчін, засновники "Альфа-Банку" Михайло Фрідман і Петро Авен, магнат Алішер Усманов, журналісти російських державних ЗМІ Антон Красовський і Ольга Скабєєва, письменник Захар Прілєпін та інші.

++22.33++

Низка російських олігархів розкритикували Кремль через вторгнення Росії в Україну, зокрема Олег Дерипаска, Олег Тіньков і Михайло Фрідман. Тим часом один із найбагатших людей РФ Роман Абрамович намагається допомогти українській стороні знайти вихід, як стверджує його секретар.

++22.09++

Рада Європейського Союзу підтримала екстрену синхронізацію енергосистеми України з європейською електромережею. Про це за підсумками засідання міністрів енергетики країн ЄС повідомила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон, передає кореспондент DW.

++21.51++

Президент РФ Володимир Путін заявив, що "врегулювання" в Україні можливе за умови визнання анексованого Криму російським, "демілітаризації і денацифікації" України та забезпечення її нейтрального статусу. Про це повідомила пресслужба Кремля за підсумками телефонної розмови Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном.

++21.35++

У відповідь на закриття авіапростору російським літакам РФ обмежила польоти для 36 світових авіакомпаній, повідомило Федеральне агентство повітряного транспорту Росії.

++21.25++

9 людей загинули в Харкові внаслідок обстрілу міста російськими військовими з реактивних систем залпового вогню"Град". Ще 37 дістали поранення, з них троє - діти. Про це повідомив у відеозверненні мер Харкова Ігор Терехов.

У Броварах Київської області щонайменше один загиблий та п’ятеро поранених після авіанальоту солдат РФ на військову частину, інформує мер міста Ігор Сапожко у Facebook.

++21.05++

За 4 доби втрати російських військ в Україні склали понад 5,3 тисячі осіб вбитими та пораненими, сотні взяті в полон, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 мільйонів рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон", - заявив Резніков у Facebook. За його словами, кошти для забезпечення цієї акції збирають лідери світової ІТ-індустрії.

++20.53++

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Європейська спілка футбольних асоціацій (УЄФА) відсторонили Росію від участі в усіх турнірах. Про це повідомляється на сайті УЄФА. Рішення стосується як національної збірної РФ із футболу, так і всіх російських клубів. "Футбол тут повністю об’єднаний і в повній солідарності з усіма постраждалими в Україні", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, УЄФА припиняє партнерство з "Газпромом" - російським газовим монополістом - на всіх турнірах. "Рішення набуває чинності негайно і поширюється на всі угоди, включно з Лігою чемпіонів, змаганнями національних збірних УЄФА та Євро-2024", - повідомляється на Twitter-сторінці організації.

++20.25++

На околиці Броварів у бік Києва російські військові здійснили авіаналіт. Є поранені. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко у Facebook. Він закликав мешканців міста залишатися в укриттях. У Київській міській державній адміністрації попередили, що виїзд із Києва в напрямку Броварів обмежений.

++20.02++

Уперше більшість фінів підтримують можливість вступу Фінляндії до НАТО. Про це пише Reuters із посиланням на результати соціологічного опитування, які оприлюднив фінський мовник Yle. Його провели 23 лютого, в переддень масштабного нападу Росії на Україну. 53 відсотки підтримали вступ Фінляндії до Альянсу. Ще два роки тому тільки 20 відсотків фінів підтримували вступ до НАТО.

++19.38++

Угорщина не відправлятиме війська або зброю в Україну. Також Будапешт не дозволить транзит зброї для України через свою територію, заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто. За його словами, причина такого рішення - безпека Угорщини, бо "такі поставки можуть стати об'єктами ворожих військових дій", передає агенція Reuters.

++19.21++

Міжнародний онлайн-сервіс оренди житла Airbnb надасть 100 тисячам українців безкоштовне тимчасове житло. Про це повідомляється на сайті компанії. Керівництво Airbnb надіслало листи урядам Польщі, Німеччини, Угорщини та Румунії з пропозицією підтримки українських біженців. Житло профінансують коштом Airbnb Inc. і донорів компанії.

++19.00++

Великобританія закриває порти для російських суден. Про це повідомив у Twitter британський міністр транспорту Ґрант Шеппс: "Сьогодні я написав у всі порти Великобританії з проханням не надавати доступ до будь-яких суден під російським прапором, зареєстрованих, які належать, контролюються, зафрахтовані чи експлуатуються РФ. Враховуючи дії Путіна в Україні, я чітко дав зрозуміти, що ці судна НЕ вітаються тут".

++18.25++

Після першого раунду українсько-російських переговорів 28 лютого сторони поїхали до Києва та Москви обговорювати результати. найближчим часом очікується другий раунд.

Делегації України та Росії завершили перший раунд переговорів. "Основною метою було обговорення питань припинення вогню і бойових дій на території України. Сторони визначили ряд пріоритетних тем, за якими намітились певні рішення", - повідомив журналістам член української делегації, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Щоби ці рішення мали можливість бути імплементованими, сторони їдуть на консультації до Києва та Москви. Найближчим часом може бути проведений новий раунд переговорів.

++18.05++

Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Фото підписання опублікував Telegram-канал президентської партії "Слуга народу". Лист направлений на ім'я президента Франції, головуючої в Раді ЄС, Еммануеля Макрона, президента Європейської ради Шарля Мішеля, очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли.

++ 17:50++

Меру Куп’янська Харківської області, який 27 лютого передав владу російським військовим, прокуратура повідомила про підозру в держзраді та посяганні на територіальну цілісність і незалежність України. Як повідомляє Офіс генерального прокурора, йому загрожує позбавлення волі до 15 років.

Тим часом, за даними глави Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, мера Південного, разом з його заступником і керівником місцевого відділу поліції вже затримали за підозрою в держзраді.

++17:35++

YouTube заблокував в Україні російські канали "Первый канал", "Россия24", "Россия1", Tass, "Риа Новости", РБК, "Телеканал Звезда", повідомляє в Telegram українське міністерство цифрової трансформації.

++17:25++

Україна готує заявку на членство в Європейському Союзі, повідомив у Twitter прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

++17.15++

Традиційно нейтральна Швейцарія приєднається до санкцій ЄС щодо РФ через вторгнення російських військ в Україну, в тому числі щодо президента Росії Володимира Путіна, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Про це оголосив швейцарський президент Ігнаціо Кассіс, передає агенція AFP.

++17.00++

Кабінет міністрів України на виконання указів президента Володимира Зеленського ухвалив рішення про виплату військовим, які беруть участь в бойових діях, 100 тисяч гривень на місяць. Сім'ям тих, хто загине у війні, виплачуватимуть 15 мільйонів гривень. Проце повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

++16.40++

Переговори між українською та російською делегаціями тривають. За кілька хвилин розпочнеться третій раунд, повідомив член делегації України, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

++16.25++

Українці відправили армії 1,5 мільярда гривень невикористаних коштів з "єПідтримки" - програми виплати тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

++16.10++

Десятки тисяч людей вийшли на підтримку України в Кельні. В центрі міста влаштували велику ходу за мир. Організатори заявили про 150 тисяч учасників. Місцева поліція повідомила про щонайменше 50 тисяч, передає наша кореспондентка.

На чолі ходи везли інсталяцію: закривавленого голуба миру, проштрикнутого російським прапором. Багато учасників несли саморобні прапори України, плакати з написами "Fuck Putin", "Stand with Ukraine", "Руки геть від України", "Путін - убивця і терорист", "Припиніть війну" тощо.

++15.40++

Російські військові здійснили масований обстріл Харкова з реактивних систем залпового вогню "Град", повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. "Харків щойно масовано обстріляний з "Градів". Десятки загиблих і сотні поранених" - написав він у Facebook і додав відео обстрілу, зняте очевидцями.

++15:05++

США запровадили санкції проти російського центробанку. OFAC, підрозділ американського міністерства фінансів, відповідальний за правозастосування в галузі санкцій, випустив директиву, яка забороняє резидентам США будь-які транзакції з Центробанком і мінфіном РФ, а також із Фондом національного добробуту. "Директива про суверенні угоди підірве спроби Росії підтримати свою валюту, що стрімко знецінюється, обмеживши глобальну пропозицію рублів і доступ до резервів, які Росія може спробувати обміняти для підтримки рубля", - йдеться у заяві.