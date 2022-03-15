Президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні, опублікованому в ніч на четвер, 17 березня, вкотре звернувся до громадян Росії та до лідерів Заходу.

Зеленський до росіян: Кого ви наслідуєте?

У війні проти України російські війська мають такі втрати, яких не було в Сирії, в Чечні чи в Афганістані, заявив Зеленський. "Якщо ваша війна проти українського народу буде продовжуватись, мами Росії втратять більше дітей, ніж в Афганській і Чеченській війні разом", - додав він.

Президент України нагадав, що 16 березня російські військові: відкрили мінометний вогонь по ділянці гуманітарного коридору з Маріуполя, внаслідок чого п'ятеро людей поранені; у Чернігові обстріляли чергу за хлібом, у якій загинули десятеро мирних мешканців; у Маріуполі вдарили по драмтеатру з бомбосховищем, де кількість жертв поки не відома. "Громадяни Росії, чим ваша блокада Маріуполя відрізняється від блокади Ленінграду в роки Другої світової війни? Кого ви наслідуєте?", - запитав Зеленський.

Зеленський просить від Заходу більшого

Він також вкотре звернувся до Заходу: "Що ще мають зробити окупанти, скільки ще людей вони мають вбити, щоб лідери Заходу і НАТО відповіли позитивно на український запит про безпольотну зону чи про надання нашій державі літаків, яких ми так потребуємо?".

Зеленський наголосив, що попри санкції, російська економіка ще здатна утримувати свою військову машину. "Тому дуже потрібні нові пакети санкцій проти Росії. Світ повинен нарешті визнати офіційно, що Росія стала державою-терористом, а Україна має отримати ще більшу підтримку, ніж ми отримуємо зараз, щоб зупинити російських окупантів", - сказав він.

Президент України також знову наголосив, що нинішні міжнародні інституції більше не викликають довіри, та закликав до створення нових дієвих інструментів. "Я звернувся і до США, і до усіх відповідальних держав, щодо створення нового об'єднання U-24 - нового союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу швидко та ефективно одразу, не через тижні, місяці чи роки, а за перші 24 години від нападу. Ми не можемо більше сподіватися, що бюрократи в міжнародних організаціях зміняться так швидко. Тому ми повинні шукати нових гарантій, створювати нові інструменти", - наголосив він.

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Зеленський про пріоритети на переговорах з РФ

Крім того, президент України вкотре пообіцяв кожному громадянину, який втратив свій дім чи квартиру, що держава відновить все. "Я впевнений, ми зможемо швидко відбудувати нашу державу, якими би не були збитки. Це буде історичною відбудовою, проєктом, який надихатиме світ так само, як і наша боротьба за нашу свободу", - заявив він.

Зеленський також розповів українцям про переговори з РФ: "Я хочу, щоби мене зараз почули всі наші громадяни. Переговори продовжуються заради України. Мої пріоритети абсолютно зрозумілі: завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії та захист для нашої країни".