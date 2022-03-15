 Зеленський до росіян: Кого ви наслідуєте? | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський до росіян: Кого ви наслідуєте?

Російська економіка ще здатна утримувати свою військову машину, тому потрібно більше санкцій проти РФ і більше військової допомоги Україні, заявив Володимир Зеленський у черговому відеозверненні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні, опублікованому в ніч на четвер, 17 березня, вкотре звернувся до громадян Росії та до лідерів Заходу.

Зеленський до росіян: Кого ви наслідуєте?

У війні проти України російські війська мають такі втрати, яких не було в Сирії, в Чечні чи в Афганістані, заявив Зеленський. "Якщо ваша війна проти українського народу буде продовжуватись, мами Росії втратять більше дітей, ніж в Афганській і Чеченській війні разом", - додав він.

Президент України нагадав, що 16 березня російські військові: відкрили мінометний вогонь по ділянці гуманітарного коридору з Маріуполя, внаслідок чого п'ятеро людей поранені; у Чернігові обстріляли чергу за хлібом, у якій загинули десятеро мирних мешканців; у Маріуполі вдарили по драмтеатру з бомбосховищем, де кількість жертв поки не відома. "Громадяни Росії, чим ваша блокада Маріуполя відрізняється від блокади Ленінграду в роки Другої світової війни? Кого ви наслідуєте?", - запитав Зеленський.

Зеленський просить від Заходу більшого

Він також вкотре звернувся до Заходу: "Що ще мають зробити окупанти, скільки ще людей вони мають вбити, щоб лідери Заходу і НАТО відповіли позитивно на український запит про безпольотну зону чи про надання нашій державі літаків, яких ми так потребуємо?".

Зеленський наголосив, що попри санкції, російська економіка ще здатна утримувати свою військову машину. "Тому дуже потрібні нові пакети санкцій проти Росії. Світ повинен нарешті визнати офіційно, що Росія стала державою-терористом, а Україна має отримати ще більшу підтримку, ніж ми отримуємо зараз, щоб зупинити російських окупантів", - сказав він.

Президент України також знову наголосив, що нинішні міжнародні інституції більше не викликають довіри, та закликав до створення нових дієвих інструментів. "Я звернувся і до США, і до усіх відповідальних держав, щодо створення нового об'єднання U-24 - нового союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу швидко та ефективно одразу, не через тижні, місяці чи роки, а за перші 24 години від нападу. Ми не можемо більше сподіватися, що бюрократи в міжнародних організаціях зміняться так швидко. Тому ми повинні шукати нових гарантій, створювати нові інструменти", - наголосив він.

Читайте також: НАТО не надсилатиме миротворчу місію до України

Зеленський про пріоритети на переговорах з РФ

Крім того, президент України вкотре пообіцяв кожному громадянину, який втратив свій дім чи квартиру, що держава відновить все. "Я впевнений, ми зможемо швидко відбудувати нашу державу, якими би не були збитки. Це буде історичною відбудовою, проєктом, який надихатиме світ так само, як і наша боротьба за нашу свободу", - заявив він.

Зеленський також розповів українцям про переговори з РФ: "Я хочу, щоби мене зараз почули всі наші громадяни. Переговори продовжуються заради України. Мої пріоритети абсолютно зрозумілі: завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії та захист для нашої країни".

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Літня жінка - жителька однієї з обстріляних житлових багатоповерхівок у Києві, 15 березня. Знищені обстрілами житлові будинки, розбомблені українські міста, біженки з дітьми та акція протесту на російському телебаченні - фотографії часів війни Росії проти України.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Рятувальники гасять пожежу після обстрілу в житловому будинку в Києві, 15 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Квартира в київському будинку, який був обстріляний російськими військами 14 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Мер Києва Віталій Кличко біля обстріляного військами РФ житлового будинку в Києві, 14 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Ранок після обстрілу військами РФ житлових будинків у Києві, 15 березня. Увечері цього дня починається довга 35-годинна комендантська година - до 17 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Столиця України тримає оборону. Один з блокпостів, 14 березня.

  • Харків

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Російські війська також продовжують бомбардувати й обстрілювати інші українські міста. Цю світлину зроблено у Харкові 14 березня.

  • Харків

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Зруйнований бомбардуваннями та обстрілами житловий будинок у центрі Харкова, 14 березня.

  • Маріуполь

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Палають обстріляні житлові будинки у Маріуполі, 14 березня. За даними міської влади, у місті вже загинули більше двох тисяч мирних жителів.

  • Донецьк

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Фотографія з Донецька. РФ заявила, що 14 березня тут вдарила українська ракета і загинули 20 людей. За даними ж українського міноборони, ракета, яка вдарила по Донецьку вранці 14 березня, була російською.

  • Телебачення РФ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". Акція протесту редакторки Марини Овсянникової під час випуску новин російського Першого каналу 14 березня викликала активну реакцію в соцмережах - від підтримки до тверджень, що така акція не могла відбутися в прямому ефірі.

  • Лубни

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Плакат в Лубнах Полтавської області

  • Львів, 14 березня

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Швачки в майстерні у Львові перейшли на виготовлення українських прапорів і сумок для наборів надання першої медичної допомоги.

  • Медика, 14 березня

    Війна в Україні - 15.03.2022

    КПП Медика на кордоні з Польщею. Від початку масштабного наступу військ РФ Україну залишили вже понад три мільйони біженців. Про це 15 березня повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ).

  • Медика

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Ще одна світлина з польського села Медика. За даними ООН, майже половина українських біженців - діти.

  • Брюссель

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Українські біженці у Брюсселі, 14 березня.

  • Сирет

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Автобус на українсько-румунському кордоні. "В середньому за останні 20 днів в Україні ставали біженцями понад 70 тисяч дітей на день", - заявив представник Міжнародної організації з міграції Пол Діллон.

  • Сукня у кольорах українського прапора

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Берлінський тиждень моди, 15 березня. На подіумі - колекція німецької дизайнерки Ані Гокель. Сукню у кольорах українського прапора демонструє українська танцівниця Наталія Овчарова, котра стала біженкою війни.

    Автор: Микола Пермяков


Реклама

Докладно

Зустріч глав урядів Польщі, Чехії та Словенії з керівництвом України в Києві

Візит прем'єрів до Києва - явна солідарність з Україною

Візит прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії до Києва - свідчення мужності, вважає Бартош Дудек.  

Збір врожаю у штаті Хар'яна

Індія на тлі війни в Україні зміцнює власний експорт зерна

У планах індійських урядовців - розбудова інфраструктури, пише Reuters.  