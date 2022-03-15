НАТО не надсилатиме миротворчу місію до України

Міністри оборони НАТО не підтримали пропозицію польського уряду щодо миротворчої місії Альянсу для України. У НАТО не мають наміру розміщувати свої війська на території України.
Німецькі військовослужбовці у складі сил швидкого реагування НАТО
У НАТО не збираються надсилати до України миротворчу місію. Про це за підсумками засідання міністрів оборони Альянсу у Брюсселі у середу, 16 березня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент DW.
"Ми підтримуємо мирні зусилля, ми закликаємо Росію та президента Путіна вивести свої війська, але у нас нема планів розміщувати війська НАТО на території України", - зазначив Столтенберг, відповідаючи на прохання прокоментувати пропозицію віцепрем'єр-міністра Польщі та голови тамтешньої правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського спрямувати до України миротворчу місію НАТО.
Німеччина та Люксембург не підтримали ідею миротворчої місії
Проти миротворчої місії висловилися також деякі міністри. Глава оборонного відомства Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) так прокоментувала ініціативу щодо миротворчої місії: "Ми повинні з тверезою головою дбати про те, щоб ця війна не стала війною НАТО". Вона зауважила, що міністри на засіданні у Брюсселі обговорюють те, як діяти тепер НАТО у середньо- та довгостроковій перспективі, "але не цю пропозицію" Варшави.
Більш відвертим був міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш. Він однозначно відкинув ідею миротворчої місії. "Зараз відрядити миротворчу місію НАТО в Україну - це не було би хорошою ідеєю", - зазначив він. А нідерландська міністерка Кайса Олленгрен вважає, що про місію ще зарано говорити, бо спершу потрібне припинення вогню.
З учасників засідання НАТО, які захотіли висловитися, лише глава міноборони Естонії Калле Лаанет назвала миротворчу місію однією з можливостей, хоча і додала, що її мала би дозволити Рада Безпеки ООН. Як відомо, у ній Росія має право вето.
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