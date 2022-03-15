НАТО не надсилатиме миротворчу місію до України

У НАТО не збираються надсилати до України миротворчу місію. Про це за підсумками засідання міністрів оборони Альянсу у Брюсселі у середу, 16 березня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент DW.

"Ми підтримуємо мирні зусилля, ми закликаємо Росію та президента Путіна вивести свої війська, але у нас нема планів розміщувати війська НАТО на території України", - зазначив Столтенберг, відповідаючи на прохання прокоментувати пропозицію віцепрем'єр-міністра Польщі та голови тамтешньої правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського спрямувати до України миротворчу місію НАТО.

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Німеччина та Люксембург не підтримали ідею миротворчої місії

Проти миротворчої місії висловилися також деякі міністри. Глава оборонного відомства Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) так прокоментувала ініціативу щодо миротворчої місії: "Ми повинні з тверезою головою дбати про те, щоб ця війна не стала війною НАТО". Вона зауважила, що міністри на засіданні у Брюсселі обговорюють те, як діяти тепер НАТО у середньо- та довгостроковій перспективі, "але не цю пропозицію" Варшави.

Більш відвертим був міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш. Він однозначно відкинув ідею миротворчої місії. "Зараз відрядити миротворчу місію НАТО в Україну - це не було би хорошою ідеєю", - зазначив він. А нідерландська міністерка Кайса Олленгрен вважає, що про місію ще зарано говорити, бо спершу потрібне припинення вогню.

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З учасників засідання НАТО, які захотіли висловитися, лише глава міноборони Естонії Калле Лаанет назвала миротворчу місію однією з можливостей, хоча і додала, що її мала би дозволити Рада Безпеки ООН. Як відомо, у ній Росія має право вето.