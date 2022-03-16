Столтенберг: країни НАТО й далі постачатимуть Україні озброєння

Держави Північноатлантичного альянсу мають намір і далі надавати Україні практичну підтримку, включно з постачанням зброї. Про це, як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, домовилися міністри оборони країн Альянсу на засіданні у Брюсселі у середу, 16 березня, повідомляє кореспондент DW.

"Ми допомагаємо Україні відстоювати її фундаментальне право на самозахист, свободу та демократію за допомогою значних обсягів критично важливого військового обладнання. Сьогодні міністри погодилися, що ми повинні продовжувати надавати значну підтримку Україні, включно з військовими поставками, фінансовою та гуманітарною допомогою", - зазначив Єнс Столтенберг.

Він додав, що йдеться, зокрема, про надання "передового обладнання, систем протиповітряної оборони, протитанкових озброєнь". Щоправда, генсек НАТО не уточнив, чи мав він на увазі лише переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК), які країни Альянсу вже надають Україні, чи також і більш потужні та далекобійні системи ППО.

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НАТО: Поставки Україні зброї допоможуть у переговорах з Росією

Столтенберг висловив підтримку переговорам між Україною та Росією. Водночас він наголосив, що на полі бою НАТО не побачило "жодних ознак" того, що Москва готова до справжніх переговорів. "Тому ми закликаємо Росію щиро брати участь у цих переговорах", - зазначив він.

Генсек НАТО висловив думку, що успіх перемовин напряму залежить від перебігу бойових дій. "Те, чого Україна може досягти за переговорним столом, дуже тісно пов'язано з ситуацією на полі бою. Тому та підтримка, яку ми їй (Україні. - Ред.) надаємо для протидії російській агресії, також допомагає їм досягнути прийнятних результатів у переговорах", - підсумував Столтенберг.

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