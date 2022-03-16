 Столтенберг: країни НАТО й далі постачатимуть Україні озброєння | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Столтенберг: країни НАТО й далі постачатимуть Україні озброєння

Міністри оборони країн НАТО домовилися продовжувати постачати Україні озброєння. На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, це укріпить і позиції Києва на переговорах з Москвою.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Держави Північноатлантичного альянсу мають намір і далі надавати Україні практичну підтримку, включно з постачанням зброї. Про це, як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, домовилися міністри оборони країн Альянсу на засіданні у Брюсселі у середу, 16 березня, повідомляє кореспондент DW.

"Ми допомагаємо Україні відстоювати її фундаментальне право на самозахист, свободу та демократію за допомогою значних обсягів критично важливого військового обладнання. Сьогодні міністри погодилися, що ми повинні продовжувати надавати значну підтримку Україні, включно з військовими поставками, фінансовою та гуманітарною допомогою", - зазначив Єнс Столтенберг.

Він додав, що йдеться, зокрема, про надання "передового обладнання, систем протиповітряної оборони, протитанкових озброєнь". Щоправда, генсек НАТО не уточнив, чи мав він на увазі лише переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК), які країни Альянсу вже надають Україні, чи також і більш потужні та далекобійні системи ППО.

Читайте також: У США і НАТО думають над посиленням ППО України

НАТО: Поставки Україні зброї допоможуть у переговорах з Росією

Столтенберг висловив підтримку переговорам між Україною та Росією. Водночас він наголосив, що на полі бою НАТО не побачило "жодних ознак" того, що Москва готова до справжніх переговорів. "Тому ми закликаємо Росію щиро брати участь у цих переговорах", - зазначив він.

Генсек НАТО висловив думку, що успіх перемовин напряму залежить від перебігу бойових дій. "Те, чого Україна може досягти за переговорним столом, дуже тісно пов'язано з ситуацією на полі бою. Тому та підтримка, яку ми їй (Україні. - Ред.) надаємо для протидії російській агресії, також допомагає їм досягнути прийнятних результатів у переговорах", - підсумував Столтенберг.

Читайте також: Безпольотна зона над Україною: це взагалі можливо та які альтернативи?

Дивитись відео 09:18

Ядерна загроза Путіна: підтримка України силами НАТО під питанням? (02.03.2022)

Реклама

Докладно

Зустріч глав урядів Польщі, Чехії та Словенії з керівництвом України в Києві

Візит прем'єрів до Києва - явна солідарність з Україною

Візит прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії до Києва - свідчення мужності, вважає Бартош Дудек.  

Збір врожаю у штаті Хар'яна

Індія на тлі війни в Україні зміцнює власний експорт зерна

У планах індійських урядовців - розбудова інфраструктури, пише Reuters.  