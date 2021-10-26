Польща планує більш ніж удвічі збільшити армію

Віцепрем'єр-міністр Польщі та голова правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС) Ярослав Качинський у вівторок, 26 жовтня, анонсував законопроєкт про "захист вітчизни", який, за його словами, буде спрямовано на"радикальне" посилення збройних сил країни.

Качинський не став розголошувати багатьох деталей ініціативи, яка ще потребує схвалення парламентом і президентом. Втім, чи не головна його особливість - збільшення чисельності збройних сил з нинішніх 110 тисяч солдатів до 250 тисяч професійних військових і 50 тисяч бійців територіальної оборони. При цьому вдаватися до відновлення обов'язкової строкової служби Польща не планує.

Такі кардинальні зміни в оборонній доктрині віцепрем'єр аргументував погіршенням ситуації у світі. Як приклад він навів "імперські амбіції Росії" та "гібридну війну", яку Білорусь веде проти Польщі та інших країн ЄС з використанням біженців, інформує агенція AP.

"Якщо ми хочемо уникнути найгіршого, тобто війни, ми маємо діяти за старим правилом: "Хочеш миру, готуйся до війни", - зазначив Качинський під час пресконференції у Варшаві.

Польський віцепрем'єр Ярослав Качинський

Східний форпост НАТО

Попри те що, Польща з 1999 року є частиною Північноатлантичного альянсу, на думку Ярослава Качинського, вона повинна мати змогу "ефективно захищатися протягом тривалого часу самостійно". Це неможливо без зростання витрат на військо в майбутньому, хоча вже й нині Польща є однією з небагатьох країн НАТО, яка інвестує щонайменше два відсотки ВВП в оборонну галузь.

Качинський також анонсував закупівлю американської військової техніки, але при цьому не відмовився від зброї європейського виробництва.

Реформа оборонного сектору, який живе за старим законодавством, ухваленим ще за часів Варшавського договору, проанонсована на тлі тривалої суперечки Польщі з ЄС. Минулого тижня прем'єр-міністр Матеуш Моравецький навітьпорівняв його із Третьою світовою війною, викликавши обурення офіційного Брюсселя.

До того ж Польща оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через наплив біженців з Близького Сходу через територію сусідньої республіки. Нині кордон укріплюють колючим дротом, на допомогу прикордонникам відправлені військовослужбовці , які, за повідомленнями правозахисників, буквально виштовхують мігрантів на територію сусідньої держави. Уряд Польщі також планує побудувати високий постійний паркан із датчиками руху на кордоні з Білоруссю.

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