 Україна приєднається до кіберцентру НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2022

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Новини

Україна приєднається до кіберцентру НАТО

Заявку України на приєднання до кіберцентру НАТО CCDCOE екстрено схвалили через її "цінний досвід кібератак".

Прапори перед Об'єднаним центром передових технологій з кібероборони НАТО в Талліні

Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО в Талліні

Україна приєднається до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE) у якості країни, яка бере участь в роботі (contributing participant). "Україна може поділитись цінними знаннями з перших рук про кількох супротивників у кіберсфері для проведення досліджень, навчань та тренувань", - сказав директор CCDCOE полковник Яак Тарієн у заяві, опублікованій на вебсайті організації у п'ятницю, 4 березня.

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Раніше до центру вже приймали країни, які не входять до блоку НАТО.

Українська заявка була відхилена на початку лютого цього року, оскільки одна з країн-учасниць центру заблокувала рішення про прийняття країни. ЗМІ тоді повідомляли, що йшлося про Угорщину.

Зазвичай Рада центру ухвалює рішення про розширення складу учасників лише двічі на рік. Проте заявку України про приєднання екстрено переглянули.

Об'єднаний центр, який базується у Таллінні, формально не є структурою Альянсу.

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