Угорщина заблокувала приєднання України до кіберцентру НАТО - ЗМІ

Одна з європейських країн заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE). Про це у четвер, 3 лютого повідомив в ефірі телеканалу "1+1" секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Є така інституція, яка має назву Кібер-НАТО. І ми влітку минулого року подали туди відповідні документи, пройшли всі відповідні верифікації. І там, так само, як в НАТО, консенсусом приймаються рішення. Одна з європейських країн відмовила в участі нашій країні в цій поважній інституції", - цитує Данілова агентство УНІАН. Українське видання "Європейська правда" з посиланням на власні джерела у п'ятницю зазначило, що мова йде саме про Угорщину.

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Перегляд рішення через півроку

Згідно з правилами, заявку через деякий час можуть знову переглянути, зокрема з огляду на цьогорічні кібератаки на Україну. Але у разі успіху приєднатися до CCDCOE вдастся лише у другому півріччі 2022 року. Рада центру ухвалює рішення про розширення складу учасників лише двічі на рік. Угорщина наразі публічно не оприлюднила свою позицію з цього приводу. Нагадаємо, об'єднаний центр, який базується у Таллінні, формально не є структурою Альянсу.

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Шлях до НАТО

Україна попри обіцянки Альянсу з 2008 року не може отримати план дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, через відсутність консенсусу серед країн-учасниць. Наразі Київ має особливий статус співпраці - партнер із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP). Мета цієї програми - посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами НАТО. Вона передбачає регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тіснішу співпраця у часи криз.

Кібербезпека - один із пріоритетних напрямів співпраці України і НАТО. Зокрема він фінансується з Трастового фонду допомоги Альянсу, створеного в 2014 році та з Комплексного пакету допомоги, затвердженого у 2016.