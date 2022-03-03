Зеленський: Якщо Україна впаде, країни Балтії наступні

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Зеленський вкотре закликав Путіна лишити українську землю, а також до прямих переговорів. Крім того, він попросив країни НАТО збільшити військову допомогу Україні, або ж Росія може просунутися далі в Європу.
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 3 березня, закликав Захід збільшити військову допомогу Україні, заявивши, що в іншому разі Росія просунеться далі Європою.
"Якщо нас, не дай Боже, не стане, далі будуть Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща, і так будуть вони йти до Берлінського муру", - зазначив Зеленський.
Він вкотре закликав Захід запровадити безпілотну зону над українською територією силами Північноатлантичного альянсу або хоча б зорієнтувати щодо термінів ухвалення такого рішення. "Якщо не має у вас сил, міцності закрити небо, то дайте мені літаки", - попросив Зеленський.
Крім того, український лідер закликав президента Росії Володимира Путіна до прямих переговорів, заявивши, що це "єдиний спосіб зупинити цю війну". "Ми не атакуємо Росію і не плануємо нападати. Чого ви від нас хочете? Залиште нашу землю", - сказав він. Водночас Зеленський зізнався, що не хоче говорити з Путіним, втім він буде змушений це робити, щоб зупинити війну. "Ніхто не думав, що в сучасному світі людина може поводитися, як звір", - зазначив Зеленський.
О 5 ранку 24 лютого Росія нанесла кілька ударів по території України та розпочала повномасштабний наступ на країну з кількох напрямків. Відтоді в Україні загинуло понад 2000 цивільних. Захід засудив агресивні дії РФ. Було запроваджено низку санкцій проти російських банківських установ, військово-промислового комплексу, політиків та еліт.