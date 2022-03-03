 Зеленський: Якщо Україна впаде, країни Балтії наступні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2022

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Новини

Зеленський: Якщо Україна впаде, країни Балтії наступні

Зеленський вкотре закликав Путіна лишити українську землю, а також до прямих переговорів. Крім того, він попросив країни НАТО збільшити військову допомогу Україні, або ж Росія може просунутися далі в Європу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 3 березня, закликав Захід збільшити військову допомогу Україні, заявивши, що в іншому разі Росія просунеться далі Європою.

"Якщо нас, не дай Боже, не стане, далі будуть Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща, і так будуть вони йти до Берлінського муру", - зазначив Зеленський. 

Він вкотре закликав Захід запровадити безпілотну зону над українською територією силами Північноатлантичного альянсу або хоча б зорієнтувати щодо термінів ухвалення такого рішення. "Якщо не має у вас сил, міцності закрити небо, то дайте мені літаки", - попросив Зеленський.

Зеленський закликає Путіна до переговорів

Крім того, український лідер закликав президента Росії Володимира Путіна до прямих переговорів, заявивши, що це "єдиний спосіб зупинити цю війну". "Ми не атакуємо Росію і не плануємо нападати. Чого ви від нас хочете? Залиште нашу землю", - сказав він. Водночас Зеленський зізнався, що не хоче говорити з Путіним, втім він буде змушений це робити, щоб зупинити війну. "Ніхто не думав, що в сучасному світі людина може поводитися, як звір", - зазначив Зеленський.

О 5 ранку 24 лютого Росія нанесла кілька ударів по території України та розпочала повномасштабний наступ на країну з кількох напрямків. Відтоді в Україні загинуло понад 2000 цивільних. Захід засудив агресивні дії РФ. Було запроваджено низку санкцій проти російських банківських установ, військово-промислового комплексу, політиків та еліт.

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