Євросоюз заморозить активи Путіна та Лаврова через війну в Україні

Країни Євросоюзу домовилися заморозити активи президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова через напад Росії на Україну, повідомили у п'ятницю, 25 лютого, західні інформагентства з посиланням на інформовані джерела ЄС. За їхніми відомостями, глави держав та урядів країн ЄС домовилися про такий крок напередодні увечері під час позачергового саміту. Водночас ЄС вирішив не забороняти в’їзд Путіну і Лаврову, щоб у такий спосіб підтвердити свою готовність залишити дипломатичні канали відкритими, пише AFP. Крім того, було вирішено опрацювати подальші елементи третього пакету санкцій проти Росії, який може бути ухвалено у разі подальшого погіршення ситуації у війні в Україні.

"Ми будемо діяти якнайшвидше", - цитує агентство Reuters чиновника ЄС. Він також зазначив, що Євросоюз може взяти під приціл багатьох олігархів. Напередодні президент України Володимир Зеленський розкритикував, на його думку, недостатню реакцію Європи на російське вторгнення в його країну.

Третій пакет санкцій проти Росії поки що не готовий

За словами джерела, на саміті ЄС увечері 24 лютого обговорювалася і пропозиція країн Балтії припинити імпорт Польщею та іншими країнами Євросоюзу вугілля із окупованих Росією регіонів Донбасу. "Вони обговорили питання про те, як ми можемо поступово відмовитись від цього", - сказав чиновник.

Водночас, офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) пояснив велику тривалість дискусій на саміті ЄС тим, що лідери європейських країн хотіли узгодити єдину оцінку того, що відбувається в Україні. Гебештрайт також повідомив, що країни ЄС поки не погодили третій санкційний пакет проти Росії, проте тісна координація позицій допоможе згодом швидко вжити заходів.

Глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн раніше повідомив, що третій пакет санкцій може передбачати відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT та штрафні заходи проти російського фінансового та енергетичного секторів.