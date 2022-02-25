У Києві оголошено загрозу авіаудару - КМДА

О 5-ій ранку 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями 25 лютого з 14 години (час київський).

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У Маріуполі ввечері сталося потрапляння снарядів у будівлю школи № 48 та дванадцятиповерховий житловий будинок з послідуючим горінням. У школі нікого з людей не було, від ураження будинку постраждали троє, повідомляє ДСНС.

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Київська міська держадміністрація повідомляє про фіксацію загрози авіаудару. Киян просять терміново прослідувати в укриття.

"Ситуація зараз для Києва - без перебільшення - загрозлива. Наступна ніч, під ранок, буде дуже складною. Російські війська - впритул до столиці. Правоохоронці знешкоджують в місті диверсійні групи", - наголосив мер Києва Віталій Кличко. Він додав, що у столиці взяті під охорону і особливий контроль мости - на них чергує військова техніка та бійці збройних сил. Також обладнують блокпости не тільки на основних в'їздах у місто, а й встановлюють блоки, що перекривають рух біля стратегічних об'єктів у столиці, повідомив Кличко. Від агресора, який насувається, вже на 100 відсотків укомплектована 112 бригада територіальної оборони Києва, додав мер.

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Доволі тяжкі бої між збройними силами України та військами РФ тривають на Харківському напрямку, в Сумській області та на півдні України. Там склалась найскладніша ситуація, зазначив на брифінгу радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, сьогодні загинули понад тисячу військовослужбовців країни-агресора, що "є досить великою кількістю". "Якщо зіставити військові потенціали України й Росії, то ми тримаємося дуже ефективно. Наші вороги хочуть вирішити ключове завдання - затиснути Київ та основні міста сходу й півдня країни. Ми відчуваємо їхні плани", - наголосив Подоляк.

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Між тим на західному кордоні України через збільшення пасажиропотоку зростають черги. Ввечері 25 лютого на кордоні з Польщею на вісьмох пунктах пропуску стоять загалом близько 10 тисяч автівок. На кордоні зі Словаччиною - близько 270 автомобілів, Угорщини - понад 220, Румунії - 1100. Такі дані наводить Державна прикордонна служба України. Зазрачається, що прикордонники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення громадян на виїзд з України.

Нагадаємо, через запровадження воєнного стану з України забороняється виїжджати чоловікам віком від 18 до 60 років. Водночас Польща оголосила спрощені правила для в'їзду українців, які рятуються від війни.

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"Укрзалізниця" оголосила низку евакуаційних рейсів із Києва в західному напрямку. Потяги відправляються з вокзалу "Київ-Пасажирський" та з приміського вокзалу. До відправлення готові потяги на Рахів, Ужгород, Трускавець, Ковель, Львів, а також низка електричок, які здійснять транзитне доправлення з пересадкою на запасний дизель-поїзд. "З огляду на обставини, можливі затримки подавання поїздів, але вагонів достатньо для безпечної евакуації близько 10 тисяч людей до кінця доби. Посадка здійснюється в порядку живої черги, перевага традиційно надається дітям, жінкам і маломобільним", - ідеться в повідомленні "Укрзалізниці".

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"За даними розвідки, РФ планує масштабну провокацію з метою "дегуманізації" українців, звинувачення України в нібито нелюдських діях", - написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він закликав усіх не вірити фейкам і наголосив, що Україна захищає свою землю у справедливій захисній війні та на відміну від Росії українська армія не цілиться у дитячі садки та мирних громадян.

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Володимир Путін (п) та Сергій Лавров

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив за підсумками екстреного засідання Ради ЄС, що президента Росії Володимира Путіна та главу МЗС Сергія Лаврова внесли до санкційного списку, передає кореспондент DW. На цьому засіданні Рада ЄС затвердила другий пакет санкцій за початок Росією повномасштабної війни проти України.

Про те, що санкції щодо Путіна і Лаврова, запровадить і Великобританія, повідомили також британські ЗМІ з посиалнням на уряд

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Міносвіти України рекомендує припинити освітній процес у всіх навчальних закладах та оголосити канікули на два тижні. Відповідний лист надіслали в регіони, повідомив очільник відомства Сергій Шкарлет.

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Кабмін встановив "рівень охорони 3" у морських та річкових портах, тобто порти України переходять під посилену охорону. Рішення ухвалено урядом України на позачерговому засіданні. Крім того, вирішено про перерозподіл коштів для першочергового фінансування посилення нацбезпеки й оборони та затвердження додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців. Також гроші за вакцинацію в рамках програми "єПідтримка" можна використати для допомоги українській армії. Запроваджено тимчасове зупинення експорту препаратів крові. За результатами засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні також закликав "цивілізовані країни" ввести ембарго на нафтопродукти з РФ, заборонити в’їзд російських громадян на їх територію та відключити Росію від системи SWIFT.

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Для охорони свого посольства у Києві Франція задіяла елітний поліцейський підрозділ. Восьмеро спецназівців перебувають у Києві з середи, повідомляє агенція AFP. На постійній основі в посольстві задіяні ще п'ятеро елітних жандармів. 25 лютого після заяв українського президента Зеленського про те, що головна ціль нападу РФ - він, глава французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан заявив: "Ми готові у крайньому разі допомогти". Він однак ухилився від відповіді на запитання, чи означає можливість евакуації Зеленського, зазначає AFP.

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П'ять тисяч шоломів, які Німеччина пообіцяла надати Україні наприкінці січня на її прохання про постачання зброї, ще не доставлені. Дві вантажівки у дорозі, повідомляє dpa з посиланням на уряд. Видання Der Spiegel припускає, що шоломи не можуть доставити через воєнну агресію Росії проти України.

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У Миколаєві розведуть мости на невизначений термін, містян просять якнайшвидше повернутися додому, повідомив у Facebook мер Олександр Сенкевич. "Прошу якнайшвидше повернутися додому і за можливості не виходити і дому", - написав він.

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Президент України Володимир Зеленський перебуває у Києві. На підтвердження цього він опублікував у Facebook відео з вулиці Банкової. Поруч з ним також прем'єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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З 25 лютого у Росії "частково обмежують" доступ до соціальної мережі Facebook. Як саме "частково" - не повідомляється. Роскомнагляд інформує тільки, що соцмережа цензурує російські ЗМІ. Як відомо, напередодні Facebook наклав обмеження на публікації російських засобів масової інформації.

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Жодна російська група чи виконавець не зможуть взяти участі у пісенному конкурсі "Євробачення" цього року, повідомив Європейський мовний союз. Ухвалене після консультації з усіма членами організації рішення "відображає занепокоєння тим, що у світлі безпрецедентної кризи в Україні включення російського конкурсанта цього року завдасть шкоди репутації конкурсу".

Щорічний конкурс пісні серед країн Європейського мовного союзу "Євробачення" цього року має відбутися у Турині.

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Рада Європи призупиняє право Росії на представництво. Росію тимчасово позбавлено ​​права участі у Комітеті міністрів Ради Європи та Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Водночас рішення про призупенення членства РФ в Раді Європи не означатиме припинення розгляду у Європейському суді з прав людини скарг проти російської сторони, ідеться взаяві РЄ. "Призупинення членства - не фінальне, а тимчасове рішення, канали для зв'язку (з Росією. - Ред.) залишаються відкритими", - наголошуєтсья в документі. Ухвалене рішення означає, що РФ залишається членом Ради Європи та учасницею важливих конвенцій цієї організації, зокрема Європейської конвенції про захист прав людини.

++18.19++

За повідомленнями місцевих жителів, з якими спілкувалася кореспондентка DW, у селі Мар'янівка Київської області (за 125 км від Києва), ракета поцілила в місцеву школу, загинули п'ятеро цивільних чоловіків. У розпорядженні DW є відеопідтвердження, на якому видно тіла чотирьох убитих, ще один поранений загинув пізніше, свідчать місцеві.

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Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко

25 лютого "російські агресори обстріляли бригади екстреної медичної допомоги в Запорізькій області та на півночі Київщини", повідомив у відеозверненні міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. "Жертв поки не було, однак на півночі Київщини не можуть отримати медичну допомогу поранені. Також агресор застосував зброю в Чернігові в лікарні, яка надає психіатричну допомогу (...) За ніч в українські лікарні потрапило більше 50 людей з пораненнями", - сказав Ляшко. Він запевнив, що у цілому система охорони здоров'я працює, бригади екстреної меддопомоги виїжджають для порятунку українців.

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В Охтирці два снаряди потрапили у двоповерхову будівлю дитячого садочку, внаслідок чого загинув охоронець, постраждала співробітниця садочку та двоє дітей дістали осколкові поранення. Дітей госпіталізовано. Російські війська продовжують атакувати місто, триває бій, повідомляє Національна поліція України у Facebook.

++17.40++

Уряд Німеччини вважає, що життю президента України Володимира Зеленського загрожує небезпека через вторгнення Росії в Україну. "Було б наївно говорити, що він не в небезпеці", - заявив у Берліні офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). Він охарактеризував українського лідера як "дуже мужню людину", яка не побоялася залишитися в Києві, незважаючи на загрозу його життю. На запитання про те, чи буде президентові України у разі потреби наданий притулок у Німеччині та чи забезпечать йому також можливість сформувати український уряд в екзилі, Гебештрайт прямої відповіді не дав. Питання про притулок для президента України в Німеччині вирішуватиме уряд ФРН тоді, "коли він виникне". На даний момент таке питання не стоїть, наголосив офіційний представник уряду ФРН.

++17.20++

Російські війська значними силами та з великими втратами подолали оборону Херсона, втрачено контроль над переправою до Херсона. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута. Він додав, що керівництво області докладає максимум зусиль для підтримання правопорядку та збереження людських життів. Напередодні ОДА повідомляла про захоплення російськими військовими Каховської ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал.

++17.09++

"Укрпошта" відновлює роботу відділень та припиняє співпрацю з поштами Росії та Білорусі, повідомляє глава "Укрпошти" Ігор Смілянський у п'ятницю, 25 лютого. За його словами, відновлення роботи стосується 25 відділень, де це зробити безпечно і для клієнтів, і для працівників. "Перш за все роботу відділень в обмеженому режимі буде зосереджено на забезпеченні обслуговування найбільш уразливих верств населення пенсійними виплатами та товарами побутового споживання, а також можна буде отримати свої посилки", - написав Смілянський у своєму Facebook. Як він зазначає, частково відділення працюють у Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Полтавській, та Харківській областях. Натомість поки зовсім не працюватимуть на Київщині, Луганщині, Сумщині, Херсонщині та Чернігівщині до стабілізації ситуації. Крім того, "Укрпошта" більше не співпрацюватиме з Поштою Росії та Білорусі, а ті посилки, які відділення прийняли до 24 лютого, "будуть повернуті власникам з оплатою, як тільки ситуація з безпекою дозволить це зробити", стверджує глава компанії.

Дивитись відео 01:42

++16.57++

У будівлю управління Служби безпеки України (СБУ) в Чернігові влучили два снаряди, після цього в ній спалахнула пожежа. Про це повідомляє місцеве видання "Суспільне Чернігів", яке опублікувало відео займання. "Вогонь охопив дах", - зазначається у повідомленні.

++16.33++

Росія готова відправити делегацію для переговорів з Україною. Про це у п'ятницю, 25 лютого, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. "У відповідь на пропозицію (президента України. - Ред.) Зеленського Володимир Путін готовий направити до Мінська російську делегацію на рівні представників міністерства оборони, міністерства закордонних справ та адміністрації президента для переговорів з українською делегацією", - повідомив речник.

++15.00++

Російські війська цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки у Харкові, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі. "Росія атакує позиції наших військових, у той же час цілеспрямовано атакує житлові будинки, які стоять далеко позаду наших позицій", - написав він. Зокрема, за словами Синєгубова, в Харкові сильно постраждав від обстрілів район "П'ятихатки", селище Лісове, район "Салтівки". На місцях обстрілів виникали пожежі, написав голова ОДА. Водночас він зазначив, що були випадки, коли російські війська кидали зброю, техніку та тікали з поля бою.

++14.31++

У Київ заходить українська військова техніка для оборони столиці, повідомили у міністерстві внутрішніх справ України. Речник-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко звернувся до киян із проханням не знімати і не викладати інформацію про пересування техніки.

Мер Києва Віталій Кличко

++14.25++

Київ вступив у фазу оборони, повідомив мер української столиці Віталій Кличко. "Зараз у деяких районах лунають постріли та вибухи, які ви чуєте. Українські військові знешкоджують диверсійні групи росіян. Деякі диверсійні групи, на жаль, уже проникли до столиці, і ворог хоче поставити на коліна столицю та нас із вами знищити", - заявив Кличко. Він додав, що всі, хто може обороняти місто, мають "долучатись і допомагати нашим воїнам". "Збройні сили сьогодні демонструють героїзм і самопожертву заради нас із вами, заради нашої держави", - додав він.

Про події подіями 24 лютого та 25 лютого до 14-ї години читайтетут.