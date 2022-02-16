Хто і яку зброю постачає в Україну?

Останнім часом майже щодня міністр оборони України Олексій Резніков викладав у своєму Twitter нові фото великих транспортних літаків, наповнених тоннами вантажів. У ящиках - зброя та боєприпаси, які доставляють Україні деякі країни-члени НАТО, перш за все - США та Великобританія.

Призначення цих вантажів - зміцнення обороноздатності України на тлі загрози вторгнення російських військ, розміщених на кордоні. За даними українського уряду, західні партнери надали Києву військової допомоги на 1,5 мільярда доларів США. Однак Німеччина досі відмовляється постачати Україні зброю.

Javelin та NLAW: протитанкові ракети зі США та Великобританії

У ящиках, фото яких постить Резніков, серед іншого знаходяться переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin та протитанкові керовані ракети NLAW. Ці протитанкові ракети запускають з плеча, і вони самостійно наводяться на раніше виявлену ціль. Завдяки невеликим розміру та вазі ця зброя є дуже мобільною.

На Яворівському полігоні українські воїни тренуються з NLAW

Javelin США постачають в Україну з 2019 року. Крім того, уряд США надав дозвіл балтійським державам поставити до України ракети Javelin з їхніх запасів.

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"Нам потрібно ще більше"

Javelin вважається одним з найсучасніших видів зброї. Ракети комплексу здатні вражати як бронетехніку, так і укріплені бункери з відстані більше двох кілометрів, і можуть знищувати танки, атакуючи їх згори - через більш вразливу їхню частину.

Схожим чином діють і британські ракети NLAW, хоча вони мають меншу дальність дії. За останній час Лондон поставив Києву близько 2000 таких ракет.

"Ці системи є саме тим, що нам терміново потрібно", - каже Микола Бєлєсков з українського Національного інституту стратегічних досліджень. "Вони легко можуть бути інтегровані у наш військовий арсенал, військові швидко можуть навчитись, як їх запускати, - додав він у розмові з DW. - У разі нападу Росії масове застосування буде дуже ефективним. Саме тому нам потрібно їх ще більше".

Перевага РФ у повітрі

Російська армія має очевидну перевагу над українською у повітрі. "У разі нападу росіяни могли б за два-три дні забезпечити перевагу в повітрі, нейтралізувавши повністю українську військову авіацію та уразивши протиповітряну оборону", - каже Ґустав Ґрессель (Gustav Gressel), експерт з безпекових питань Європейської ради з міжнародних відносин у Берліні. Росія не тільки має перевагу у кількості військових літаків, пояснює він. Російські збройні сили можуть також перехоплювати радіосигнал українських літаків та засобів протиповітряної оборони, оскільки йдеться про техніку ще радянського виробництва. Крім того, українські пілоти налітали менше годин, ніж російські.

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"Усе це забезпечує перевагу російських військово-повітряних сил", - каже Ґрессель. - А якщо вони вже матимуть перевагу у повітрі, то й матимуть свободу дій щодо атаки наземних військ. Російські ВПС також можуть застосовувати безпілотники у повітряному просторі України з метою виявлення українських формувань та координації артилерійських ударів. Таким чином противника можна виснажити ще до того, ніж з ним, власне, почнеться бій".

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Stinger та GROM: зенітні ракети зі США та Польщі

Саме тому, на український погляд, забезпечення протиповітряної оборони є особливо важливим. Однак у короткостроковій перспективі це навряд чи можливо, каже Ґрессель. "Якби я поставив в українців у садах більш комплексні зенітні ракети на кшталт Patriot чи, наприклад, німецької IRIS-T SL, це, звісно, було б справжнім посиленням". Однак для того, щоб навчитися користуватися такими системами, потрібно багато часу. "Для успішного використання цих систем в Україні потрібно кілька місяців. А у нас цих кількох місяців немає", - пояснює експерт.

Саме тому ставку роблять на переносні зенітно-ракетні комплекси. Днями Україна вже отримала від Литви американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

До того ж, Польща постачатиме Києву схожі пристрої GROM, які можуть уражати літаки з відстані до трьох кілометрів. Оскільки українська армія уже має в арсеналі схожу зброю, то затрати часу на навчання з використання GROM та Stinger мають бути меншими.

"Ці ЗРК дуже корисні, оскільки можуть знизити ефективність російського повітряного нападу", - зазначає Микола Бєлєсков з Інституту стратегічних досліджень у Києві.

Bayraktar: безпілотники з Туреччини

За минулі роки Україна закупила щонаймеше 20 ударних безпілотників типу Bayraktar TB2 у члена НАТО - Туреччини. Ці дрони можуть бути обладнані моторами українського виробництва. Крім того, Україна отримала ліцензію на власне виробництво дронів Bayraktar. Нещодавно плани запуску відповідного заводу оприлюднив міністр оборони країни Олексій Резніков.

Турецький безпілотник Bayraktar

Турецькі безпілотники можуть використовуватися для розвідки.Турецькі безпілотники можуть бути використані для розвідки, а також можуть нести керовані лазером бомби та ракети. Наприкінці жовтня минулого року українська армія вперше використала Bayraktar на Сході країни проти проросійських сепаратистів і знищила ракетним ударом їхню гармату.

Крім того, слабким у військовому відношенні арміям дрони надають можливість завдати суттєвих втрат більш сильному противнику. Війна між Азербайджаном та Вірменією у 2020 році засвідчила, що системи ППО з радянських часів значною мірою неефективні проти сучасних безпілотників на кшталт Bayraktar. За даними міністерства оборони України, безпілотники Bayraktar задіяні нині у навчаннях "Заметіль-2022".

Боєприпаси з Польщі, Чехії та інших країн

У транспортних літаках, які останнім часом приземлялися в аеропорту Києва, крім ЗРК та захисного обладнання, як-от шоломів чи броньованих жилетів, також знаходилися боєприпаси. Вони призначені для гвинтівок та артилерійської зброї. Боєприпаси походять, зокрема, з Чехії та Польщі - країни, яка сама відчуває загрозу з боку Росії та уже багато років постачає Україні зброю.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), члени НАТО Канада та Франція також постачають Україні зброю з 2014 року. Минулими тижнями особливо збільшилися поставки з Великобританії та США.

Жодної німецької зброї у кризові регіони

Чи може така допомога з боку країн-членів НАТО вплинути на баланс сил? "У військових розрахунках російського президента це мало що змінить, - каже експерт з питань безпеки Ґрессель. - Однак це може вплинути на ситуацію політично. У разі нападу Росія повинна також рахуватись із санкціями. А реальність загрози санкціями має підтверджуватися поставками зброї".

Зброя з Великобританії

Парламент, який ухвалить рішення про постачання зброї, імовірно не матиме проблем і з рішенням про запровадження санкцій. "Тож дедалі більша кількість європейських країн, що постачають зброю Україні, навіть якщо йдеться тільки про боєприпаси, є для Москви політичним знаком", - каже експерт.

Микола Бєлєсков вважає "нелогічним" те, що німецький уряд і надалі відмовляється надавати зброю Україні і навіть завадив поставкам Естонією дев'яти гаубиць з запасів НДР. За словами українського експерта, про це пам'ятатимуть у Києві. Уряд Німеччини продовжує наголошувати, що ФРН зазвичай не відправляє озброєння у кризові регіони.

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