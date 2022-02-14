"Союзна рішучість" на полігонах Білорусі та на кордоні з Україною

Спільні навчання "Союзна рішучість - 2022" проходять на кількох білоруських полігонах з 10 по 20 лютого. Однак ешелони з військовою технікою з Росії почали прибувати до Білорусі задовго до цього, і тепер деякі спостерігачі сумніваються, що вся ця техніка після навчань буде повернута до місць постійної дислокації.

Де проводяться навчання і який у них план?

За офіційною інформацією, про проведення позапланових навчань Олександр Лукашенко та Володимир Путін домовилися восени 2021 року. Наприкінці листопада минулого року про те, що вони відбудуться, вперше оголосив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Під час навчань "Союзна рішучість - 2022"

Пізніше з'явилися повідомлення оборонних відомств Росії та Білорусі, з яких випливало, що у планах маневрів, серед іншого, значиться посилення білоруського держкордону на напрямках "можливого проникнення груп бойовиків, зброї та спорядження для них". Крім того, задіяні військові угруповання збиралися відпрацювати "пошук та знищення диверсантів та незаконних збройних формувань".

Що стосується територій, де проводяться навчання, то в першому варіанті згадувалися полігони та військові аеродроми, розташовані переважно у західній частині Білорусі.

Читайте також: Військові навчання Росії та Білорусі: що про них відомо, а що ні

Полігон розширили і ходити у ліс заборонили

Одним із таких полігонів виявився "Брестський", який зазвичай використовується місцевою десантно-штурмовою бригадою. Саме тут минулого тижня, за сценарієм навчань, десантники виявили "незаконне збройне формування" та знищили його, використовуючи міномети, гранатомети та бронетранспортери.

Полігон "Брестський"

Як розповідає мешканець Бреста Євген, чия дачна ділянка розташована зовсім поруч із полігоном, ще кілька років тому таке сусідство анітрохи не бентежило дачників та мешканців навколишніх сіл. "Біля полігону великий лісовий масив, де завжди було багато грибів, і це приваблювало багатьох людей, - ділиться Євген. - Але за останні роки полігон помітно розширили, навчання почали проводитися дуже часто, а ходити в ліс фактично заборонили".

Це, за словами Євгена, дуже засмучує місцевих жителів. Вони неодноразово зверталися до влади з проханням повернути можливість ходити до лісу, проте безрезультатно. Більш того, на дорозі біля полігону тепер часто відбувається контроль цивільного транспорту. Перевіряють автівки безпосередньо військові, пояснюючи це необхідністю підтримувати безпеку через "ситуацію, що склалася".

Читайте також: Росія проводить кілька військових навчань одночасно

Біля кордону з Україною можуть стріляти

Серйозніші заходи було вжито у регіонах Білорусі, які межують із Україною. Так, влада Столинського району Брестської області попередила мешканців двох десятків сіл, що з 14 по 16 лютого колишній авіаполігон, розташований поблизу, стане забороненою зоною, а поява сторонніх людей біля нього буде небезпечна для життя. Цей полігон використовувався у період СРСР, але після здобуття Білоруссю незалежності був закритий і навіть частково увійшов до складу ландшафтного заказника "Ольманські болота".

"Тепер до будинків ходять співробітники міліції і попереджають, щоб у жодному разі не ходили збирати дрова і металобрухт, бо можуть трапитися снаряди, які не розірвалися під час стрільб", - розповів житель села Хотомель, розташованого неподалік колишнього полігону.

Російська військова техніка прибуває у Білорусь

При цьому сам експолігон у Столинському районі не був вказаний в офіційному переліку місць, де проходять навчання "Союзна рішучість - 2022". І таких місць зараз у Білорусі чимало: наприклад, військову техніку та солдатів російської армії розмістили біля міста Речиця на Гомельщині - за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною. За свідченнями місцевих жителів, російські військові не лише розвантажували озброєння із залізничних платформ, а й зайняли для своїх потреб як мінімум два занедбані заводи.

Напередодні навчань факт розміщення військ із Росії біля Речиці приховувати перестали. Місцева влада навіть організувала патріотичний захід під назвою "Дві держави - один народ, одна історія", на який привозили школярів та запрошували мешканців району.

Читайте також: Коментар: "Союзна хитрість-22", або Лукашенко - новий піхотинець Путіна?

Чи залишаться російські війська після навчань?

Присутність російських військових зараз спостерігається у багатьох містах Білорусі, при цьому їхня точна кількість невідома. В повідомленні міністерства оборони РФ ідеться, що "чисельність учасників навчання, а також кількість основних систем озброєння, які підпадають під дію Віденського документа 2011 року, не перевищує визначені ним параметри, які підлягають повідомленню". Жителі Білорусі сумніваються, що після закінчення навчань весь військовий контингент з Росії залишить Білорусь. Це може стати додатковим фактором напруженості у регіоні з огляду на ситуацію навколо України.

На умовах анонімності майор однієї з білоруських військових частин, раніше задіяних у спільних навчаннях, розповів, що поки не бачить підстав, через які російські військові залишаться в Білорусі. "Можна очікувати, що для повернення в місця своєї дислокації їм знадобиться більше часу і до кінця лютого деякі підрозділи з Росії ще будуть у нашій країні, але навряд чи ідеться про те, що вони будуть у Білорусі постійно", - зазначив співрозмовник DW.

Раніше повідомлялося, що для участі у навчаннях до Білорусі були перекинуті війська зі Східного військового округу РФ. Причому вперше на полігоні "Брестський" з'явилися російські ЗРК С-400 "Тріумф", які прибули з Далекого Сходу.

Читайте також: Білорусь запевняє Україну у відсутності загроз