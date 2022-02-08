Лютневі військові навчання Росії та Білорусі: що про них відомо, а що ні

Напруженість, що виникла після висування озвучених Росією та відкинутих США та НАТО ультимативних вимог щодо "гарантій безпеки" Москві, не спадає. Очікується, що її градус зросте через російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість - 2022", які пройдуть у Білорусі з 10 по 20 лютого.

На Заході побоюються, що під прикриттям цих маневрів РФ може розпочати вторгнення до сусідньої України. Москва та Мінськ наявність таких планів рішуче відкидають. DW зібрала інформацію про те, що відомо на момент початку "Союзної рішучості - 2022".

Особливості навчань та заявлена ​​мета

Військові навчання Росії та Білорусі не рідкість, але нинішні - багато в чому особливі. Як правило, маневри проходять ранньою осінню, а про їх проведення оголошують більш ніж за півроку. Про нинішні стало відомо лише незадовго до початку. Правитель Білорусі Олександр Лукашенко наприкінці 2021 року анонсував їх проведення, але формально про них було оголошено лише у середині січня. Про те, чи запрошені, як це зазвичай буває, іноземні спостерігачі, не повідомляється.

Крім того, одночасно проводяться навчання та раптові перевірки військ в інших регіонах Росії, у тому числі - ракетних військ стратегічного призначення (РВСП). Загальне переміщення військ територією Союзної держави Росії та Білорусі вважається одним із наймасштабніших після закінчення холодної війни. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, мета навчань - "забезпечення військової безпеки двох країн та протидія тероризму".

Наскільки виправдані побоювання щодо вторгнення в Україну

Чи можуть навчання перерости у вторгнення російських військ в Україну, як цього побоюються на Заході і що не відкидає влада в Києві? Вольфґанґ Ріхтер (Wolfgang Richter), військовий експерт берлінського Фонду "Наука та політика" (SWP), у розмові з DW назвав це малоймовірним.

"У період напруженості військові маневри надсилають політичні сигнали", - каже Ріхтер. На його думку, це можуть бути сигнали "залякування". Ріхтер вважає, що вторгнення в Україну було б "контрпродуктивним" з точки зору дипломатичних зусиль, які робляться цими днями, і "пов'язане з багатьма ризиками" для російської армії.

Які війська та техніку РФ направила до Білорусі

За офіційними даними міноборони РФ, навчання відбудуться на п'яти полігонах, розташованих переважно на заході та південному заході Білорусі - Доманівському, Гозькому, Обуз-Лісновському, Брестському та Осиповичському. Також використовуватимуть чотири аеродроми - у Барановичах, Лунінці, Ліді та Мачулищах.

Про точну кількість військових, які візьмуть участь у навчаннях, даних немає. Оглядач Артем Шрайбман у статті для Московського центру Карнегі пише, що "такої кількості російських військових на білоруській території не було за всю пострадянську історію". Генсек НАТО Єнс Столтенберг оцінив їхню кількість у 30 тисяч. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, кількість не перевищує норми, запропонованої Віденським документом 2011 року, але російська сторона добровільно поінформувала закордонних партнерів про маневри. Віденський документ передбачає інформування про військову діяльність, якщо в ній беруть участь щонайменше дев'ять тисяч військовослужбовців. Причому йдеться лише про сухопутні війська, решта не враховуються.

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Міноборони РФ повідомило про перекидання для навчань до Білорусі частин із Сибіру та з Далекого Сходу. Зокрема, йшлося про винищувачі Су-35, штурмовики Су-25СМ, ЗРК С-400 та "Панцир-С". За даними НАТО, також перекинули ракетні комплекси "Іскандер-М", але російська сторона офіційно це не підтвердила. Крім зазначеної техніки у навчаннях візьмуть участь підрозділи ПДВ, морської піхоти та артилерії. Експерт SWP Ріхтер вважає, що йдеться про "повноцінні навчання, в ході яких відпрацьовуються всі можливі сценарії - від оборони до контрнаступу".

Чи братимуть ядерні сили участь у навчаннях

Про те, чи буде на цих навчаннях використано бойову техніку, здатну нести ядерну зброю, невідомо. За даними міноборони РФ, до початку "Союзної рішучості - 2022" російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносці далекої дії Ту-22М3 брали участь у спільному з білоруськими ВПС патрулюванні кордонів. Оперативно-тактичні комплекси "Іскандер" також здатні використовувати ракети з ядерними боєголовками.

Експерт SWP Ріхтер каже, що у патрулюванні кордонів стратегічними бомбардувальниками немає нічого незвичайного. За його словами, цим займаються як Росія, так і США.

Чи залишаться російські війська у Білорусі

Білоруський Генштаб заявив, що після навчань російські військові залишать республіку. Про це ж, як написала після візиту західна преса, за підсумками своїх переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним у Москві 7 лютого нібито домовився президент Франції Емманюель Макрон.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 8 лютого пообіцяв, що російські "війська повернуться до місць постійної дислокації". Про те, що станеться з технікою, яка доставлена ​​до Білорусі, не повідомляється. Лукашенко раніше заявляв, що Мінськ хотів би придбати сучасні російські озброєння, у тому числі комплекси С-400.

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