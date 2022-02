РФ майже завершила підготовку до вторгнення в Україну - ЗМІ

У збройних силах та спецслужбах США вважають майже завершеною підготовку Росії до можливого вторгнення в Україну. РФ зосередила в районах поблизу українського кордону 70 відсотків військовослужбовців та засобів, необхідних для великомасштабного вторгнення до сусідньої країни, написали в суботу, 5 лютого, американські газети The Washington Post та The New York Times, агенції Reuters та AFP і низка інших ЗМІ, пославшись на останні дані армії та спецслужб США, які були передані Конгресу та європейським партнерам.

150 тисяч - до середини лютого

Згідно з інформацією, яку публікують ЗМІ, неподалік українського кордону дислоковано 110 тисяч російських військовослужбовців. При цьому процес переміщення військових підрозділів проходить настільки швидко, що до середини лютого кількість російських вояків поблизу України може сягнути 150 тисяч, вважають у США.

Президент РФ Володимир Путін, як і раніше, залишає за собою всі сценарії, переконані представники американських спецслужб. За їхніми даними, можливими є як вторгнення тільки в райони Донбасу, що контролюються проросійськими сепаратистами, так і широкомасштабний військовий удар по території України.

За дві доби від Києва

При цьому у разі великомасштабної наступальної операції Росія може за 48 годин зайняти Київ та повалити президента України Володимира Зеленського, вважають у Вашингтоні. За американськими оцінками, при цьому можлива загибель 25-50 тисяч мирних українців, 5-25 тисяч українських військовослужбовців та 3-10 тисяч російських солдатів.

Крім того, за такого сценарію мільйони людей можуть стати біженцями та вирушити в пошуках безпеки, насамперед до країн Східної Європи. Вторгнення в Україну при цьому може розпочатися у другій половині лютого після закінчення Олімпійських ігор у Пекіні.

Збільшення техніки на Донбасі

Між тим штаб української Операції об'єднаних сил повідомляє 6 лютого, що на тимчасово окупованій території виявлено 178 одиниць військової техніки "2 армійського корпусу" збройних формувань РФ. При цьому ця кількість є додатковою до виявлених 3 лютого 205 одиниць озброєнь та військової техніки. В ООС запевняють, що ця техніка розміщена з порушенням мінських домовленостей.

Також 5 лютого Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомляла, що нею зафіксовано 22 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та 10 гаубиць, зокрема 1 РСЗВ і 4 гаубиці на аеродромі біля Переможного, що за 19 кілометрів на південь від Луганська. СММ наголошує, що ця техніка розміщена з порушенням ліній відведення в непідконтрольних Україні районах Луганської області.

Крім того, повідомляє СММ, за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння, зафіксовано чотири танки в підконтрольному Україні районі Донецької області. Спостерігачі також бачили 61 танк, 20 гаубиць і 6 протитанкових гармат на полігонах біля непідконтрольних Україні Мирного та Круглика, що на Луганщині.

Український військовий в бліндажі поблизу Нью Йорка на Донбасі

В пошуках дипломатичного виходу

Нагадаємо, за даними Заходу, Росія у другій половині 2021-го та на початку 2022 року стягувала до регіонів поблизу кордону з Україною велику кількість військовослужбовців та військової техніки. У зв'язку з нарощуванням чисельності військ РФ на кордоні в Києві та на Заході побоюються, що це свідчить про підготовку вторгнення РФ в Україну.

У Москві запевняють, що Росія не планує вторгнення в Україну, має право переміщати будь-які військові підрозділи на своїй території та критикують політиків та ЗМІ, які заявляють та пишуть про таку загрозу.

У січні пройшла низка переговорів на різних майданчиках із Росією, що вимагає від Заходу "гарантій безпеки" та обіцянки, що Україна не стане членом НАТО. Переговори тривають.