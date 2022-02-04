 ЄС підготував нові санкції щодо Росії у разі її вторгнення в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2022

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Новини

ЄС підготував нові санкції щодо Росії у разі її вторгнення в Україну

Cанкції включають закриття доступу РФ до іноземного капіталу та заходи щодо "Північного потоку-2", повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Європейський Союз підготував фінансові та економічні санкції щодо Росії, які будуть запроваджені в разі її вторгнення в Україну. Про це очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt та французькому Les Echos, опублікованому в п'ятницю, 4 лютого.

За її словами, обмежувальні заходи включають закриття доступу Росії до іноземного капіталу та запровадження експортного контролю, особливо щодо високотехнологічних товарів. Також йдеться про заходи щодо газопроводу "Північний потік-2". Очільниця Єврокомісії наголосила, що саме від подальшої поведінки Росії залежатиме, чи його введуть в експлуатацію.

Санкції щодо Путіна

Вона також не виключила економічних санкцій щодо президента РФ Володимира Путіна, осіб з його оточення та близьких до Кремля олігархів. Крім того, обмежувальні заходи будуть стосуватися запчастин, "які Росія не може легко замінити", зокрема в сферах озброєнь, штучного інтелекту, квантових комп'ютерів, лазерів і в космічній галузі.

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Захід звинувачує Росію у стягуванні понад сотні тисяч військовослужбовців та техніки до українського кордону, підозрюючи Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів і своєю чергою звинувачує Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

Наприкінці грудня 2021 року Росія висунула низку вимог до США та НАТО, що стосуються скорочення американських військ і озброєнь у Європі та відмови від подальшого розширення Північноатлантичного Альянсу на схід, зокрема й від потенційного членства України. Захід на такі умови не погоджується, але продовжує вести діалог з Кремлем про запропоновані Росією "гарантії безпеки". При цьому Захід постійно закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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