ЄС підготував нові санкції щодо Росії у разі її вторгнення в Україну

Європейський Союз підготував фінансові та економічні санкції щодо Росії, які будуть запроваджені в разі її вторгнення в Україну. Про це очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt та французькому Les Echos, опублікованому в п'ятницю, 4 лютого.

За її словами, обмежувальні заходи включають закриття доступу Росії до іноземного капіталу та запровадження експортного контролю, особливо щодо високотехнологічних товарів. Також йдеться про заходи щодо газопроводу "Північний потік-2". Очільниця Єврокомісії наголосила, що саме від подальшої поведінки Росії залежатиме, чи його введуть в експлуатацію.

Санкції щодо Путіна

Вона також не виключила економічних санкцій щодо президента РФ Володимира Путіна, осіб з його оточення та близьких до Кремля олігархів. Крім того, обмежувальні заходи будуть стосуватися запчастин, "які Росія не може легко замінити", зокрема в сферах озброєнь, штучного інтелекту, квантових комп'ютерів, лазерів і в космічній галузі.

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Захід звинувачує Росію у стягуванні понад сотні тисяч військовослужбовців та техніки до українського кордону, підозрюючи Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів і своєю чергою звинувачує Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

Наприкінці грудня 2021 року Росія висунула низку вимог до США та НАТО, що стосуються скорочення американських військ і озброєнь у Європі та відмови від подальшого розширення Північноатлантичного Альянсу на схід, зокрема й від потенційного членства України. Захід на такі умови не погоджується, але продовжує вести діалог з Кремлем про запропоновані Росією "гарантії безпеки". При цьому Захід постійно закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.