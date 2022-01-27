 Голова МЗС Німеччини допустила санкції проти ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2022

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Новини

Голова МЗС Німеччини допустила санкції проти "Північного потоку-2"

Захід має широкий спектр можливих санкцій на випадок військової агресії РФ проти України, включаючи блокування "Північного потоку-2", заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Серед заходів реагування на можливе вторгнення Росії в Україну розглядаються санкції щодо добудованого, але не введеного в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Виступаючи у Бундестазі у четвер, 27 січня, вона знову пригрозила Росії жорсткою відповіддю на подальшу ескалацію конфлікту з Україною.

 "У разі нової агресії у нашому розпорядженні є широкий спектр відповідей, у тому числі "Північний потік-2", - зазначила голова МЗС ФРН. Водночас Бербок висловила готовність продовжувати діалог з Москвою і наголосила: "Хто розмовляє, той не стріляє".

Міністерка нагадала про жорстку позицію Заходу, який вважає неприпустимою нову військову агресію проти України. "Основні засади європейського світопорядку не можуть бути предметом переговорів", - заявила Анналена Бербок. Вона також рішуче розкритикувала дії Росії щодо України. "Важко розцінювати не як загрозу, коли до українського кордону без зрозумілих причин стягуються сотні тисяч солдатів на танках та артилерійських установках", - зазначила німецька міністерка.

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Карта розташування російських військ поблизу України

Поблизу українського кордону можуть перебувати до 120 тисяч військовослужбовців РФ

Раніше того ж дня інформагентство dpa із посиланням на дані західних спецслужб повідомило, що Росія останнім часом продовжувала високими темпами перекидати військовослужбовців до кордону з Україною та збільшила контингент у прикордонних районах до 112-120 тисяч. Цей показник не враховує збройних сил проросійських сепаратистів у непідконтрольній Україні частині Донбасу, чисельність яких оцінюється приблизно в 35 тисяч людей, зазначило dpa.

У другій половині 2021 року РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців під приводом проведення військових навчань. Захід підозрює РФ у намірі знову вторгнутися в Україну, але Кремль заперечує наявність у нього таких планів і, зі свого боку, вимагає від НАТО письмових гарантій неприйняття України до складу Альянсу. НАТО та США відповіли на вимоги РФ відмовою.

Серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не дала результатів. Захід загрожує Росії безпрецедентними санкціями у разі нового вторгнення в Україну, РФ, своєю чергою, звинувачує країни Заходу у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу російських кордонів.

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