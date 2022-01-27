Західні спецслужби фіксують значне збільшення кількості військ РФ біля України

Росія останнім часом продовжує високими темпами перекидати військовослужбовців до кордону з Україною. За даними західних спецслужб, наразі у прикордонних районах можуть перебувати від 112 до 120 тисяч російських солдатів та офіцерів, повідомила у четвер, 27 січня, агенція dpa з посиланням на високопоставленого представника спецслужб.

Вказується, що цей показник не враховує збройних формувань проросійських сепаратистів на непідконтрольній українському уряду частині Донбасу, чисельність яких оцінюється приблизно в 35 тисяч осіб, пише агенція.

Співрозмовник dpa зазначив, що найближчими тижнями чисельність російських військовослужбовців поблизу українського кордону може значно зрости. При цьому конкретні цифри він не назвав. Усі ознаки свідчать про те, що стягування сил до кордону продовжується, зазначив співробітник спецслужби. Серед іншого, за його словами, можливе подальше збільшення кількості батальйонних тактичних груп (БТГ) у складі 600-1000 військовослужбовців, яка нині оцінюється в межах 60.

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Напруга довкола України

З початку літа 2021 року РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, але Кремль заперечує агресивні плани.

Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі не принесла результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує безпрецедентними санкціями. Росія ж звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.