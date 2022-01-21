Безпекові переговори: РФ вимагає від НАТО виведення сил з Болгарії та Румунії

Російська Федерація вимагає від Організації Північноатлантичного договору (НАТО) виведення сил, техніки та озброєнь з території Болгарії та Румунії. Це є одним із пунктів російського "проєкту угоди щодо гарантій безпеки", повідомило міністерство закордонних справ РФ у п’ятницю, 21 січня.

"Один із опорних елементів наших ініціатив свідомо сформульований гранично чітко і не допускає будь-яких двояких тлумачень. Йдеться про виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 рік на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До них належать і Болгарія і Румунія", - йдеться у повідомленні.

Росія очікує від США та НАТО письмової реакції на свої пропозиції з питань безпеки. МЗС РФ сформулювало їх навколо трьох ключових елементів: відмови від розширення НАТО, від розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, повернення блоку до конфігурації станом на 1997 рік.

"Є підстави вважати, що наші партнери усвідомили необхідність не "замотувати" це питання. У будь-якому випадку залишаємо за собою право виробити подальший алгоритм дій щодо забезпечення інтересів безпеки Росії залежно від реакції США та НАТО на наші пропозиції", - йдеться у повідомленні.

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РФ цінує позаблоковий статус

Крім того, у російському МЗС відреагували на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга щодо гарантування Фінляндії та Швеції швидкого вступу до Альянсу. "Розглядаємо висловлювання генсека НАТО як безцеремонну спробу здійснення зовнішнього тиску на політику Фінляндії та Швеції, з якими нас пов'язують давні дружні відносини, і чий дієвий внесок як позаблокових держав у формування європейської безпеки ми високо цінуємо", - йдеться у повідомленні.

У МЗС РФ додали, що позаблоковий статус є найефективнішим способом забезпечення державами своєї безпеки.

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Блінкен і Лавров проводять переговори

У п'ятницю в Женеві проходить зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. На ній Блінкен представить спільну позицію США та європейських партнерів щодо дипломатичного шляху деескалації конфлікту навколо України. "З останнього тижня дуже інтенсивних дискусій з Росією в рамках діалогу зі стратегічної стабільності, ми всі мали можливість подумати про те, що чули один від одного", - зазначив держсекретар. Він наголосив, що за результатом зустрічі сторони “зможуть побачити, чи є ще чіткий дипломатичний шлях вперед".

10 січня РФ провела безпекові переговори зі США, 12 січня - з НАТО. На них Москві не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в НАТО. Альянс наполягає, що лише Київ та 30 країн-членів організації можуть вирішувати питання готовності України до вступу.

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