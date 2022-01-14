Лавров про вимоги до США: Росія не буде нескінченно чекати відповіді

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Міністр закордонних справ Росії очікує від США "дорослої" реакції на вимоги РФ щодо "гарантій безпеки". У разі негативної відповіді Заходу Москва діятиме "в інтересах своєї безпеки", сказав Сергій Лавров.
Захід хоче зняти відповідальність зі США за вирішення питання щодо "гарантій безпеки" та розпочати абстрактні дискусії, вважає глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це він заявив у п'ятницю, 14 січня, під час пресконференції за підсумками 2021 року.
"Ми ці задуми бачимо: все ось так-от "спустити" в якісь абстрактні дискусії, і, звісно, ми чекатимемо - і твердо сказали про це американцям - саме від них реакції, яка має бути реакцією по-дорослому", - сказав Лавров. На його думку, перспективи досягнення угоди залежать від США.
Він додав, що Росія не буде чекати на відповідь нескінченно. "Ми очікуємо письмової реакції. Наші партнери, у нас є підстави думати, усвідомили необхідність зробити це швидко, конкретно, на папері, і усвідомили, що ми не чекатимемо нескінченно", - сказав очільник російського МЗС.
У разі відкидання вимог РФ з боку США та НАТО Росія діятиме "в інтересах надійного забезпечення інтересів своєї безпеки", зазначив Лавров.
Якщо після надходження відповіді від США і НАТО Москві "буде зрозуміло, що є сенс продовжити переговори", питання нерозширення Альянсу на схід буде головним на порядку денному, додав міністр закордонних справ Росії.
Нагадаємо, що 12 січня НАТО і Росія вперше за два з половиною роки провели засідання, у центрі уваги якого була ситуація навколо України, загрозлива риторика РФ та питання європейської безпеки. РФ укотре озвучила вимогу до НАТО припинити прийом нових членів, зокрема, України. Втім, у НАТО цю вимогу знову відкинули, зазначивши, що лише Київ та 30 країн-членів Альянсу можуть вирішувати питання готовності України до вступу в НАТО.
10 січня у Женеві відбулись переговори США та РФ, на яких Москві та Вашингтону не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в НАТО, на чому наполягає Росія. В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок. У РФ підготовку до вторгнення заперечують.
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