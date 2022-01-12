У НАТО готові поновити дипломатичні представництва з РФ - Столтенберг

Після чотирьох годин переговорів у Брюсселі в середу, 12 січня, завершилось засідання ради НАТО-Росія, яке пройшло вперше з 2019 року. Як повідомив на пресконференції генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг, в центрі уваги була ситуація навколо України, загрозлива риторика РФ та питання європейської безпеки.

Питання членства України в НАТО

За словами Столтенберга, на засіданні Росія представила свої пропозиції щодо питань безпеки, які включають вимогу до НАТО припинити прийом нових членів. Генсек підкреслив, що Альянс готовий вести діалог, але не готовий йти на компроміси щодо своїх принципів.

"Кожна країна має право обирати власний шлях. Союзники єдині в думці, що тільки Україна та 30 членів НАТО можуть приймати рішення про готовність України до вступу в НАТО. Росія не може накладати вето на подібні рішення, коли Україна може вступити до НАТО", - знову підкреслив він.

Столтенберг також вкотре наголосив, що будь-яке застосування Росією сили щодо України призведе до серйозних наслідків. "Росія зробить дуже серйозну стратегічну помилку, і їм це дорого обійдеться", - сказав він.

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Відновлення роботи дипмісій

Генсек НАТО також повідомив, що на засіданні з Росією обговорювалось питання можливості поновлення дипломатичних місій. "Ми готові заново відкрити представництво в Москві, а також російське представництво при НАТО. Бо нам потрібен діалог і нам потрібна ця інфраструктура для конструктивного діалогу", - сказав Столтенберг.

Водночас він додав, що в НАТО готові організувати низку наступних зустрічей з РФ, якщо та до них готова, незалежно від того, чи відкриються знову дипломатичні представництва. "Було би простіше, якби тут була делегація Росії і було би представництво НАТО в Москві, але ми готові й без них це зробити", - сказав Столтенберг.

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У жовтні 2021 року НАТО вирішила вислати вісім членів російської місії, оскільки, за даними Альянсу, насправді вони працювали офіцерами розвідки РФ. Також у НАТО вдвічі скоротили місію Росії при організації. У відповідь РФ повністю призупинила з листопада роботу свого представництва та відкликала акредитацію членів місії Альянсу в Москві.

Питання ракетних озброєнь

Зокрема Столтенберг заявив про готовність запланувати серію зустрічей з РФ із різних питань, включно з питанням ракетних озброєнь. Однак, Росія, за його словами поки не готова до подібних обговорень. "Москва попросила час, щоби повернутись до цього питання", - сказав він. Генсек додав, що Альянс згоден обговорювати усі види контролю над озброєннями, проте не піде на компроміси за базовими принципами безпеки.

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Напередодні цієї зустрічі, 10 січня, у Женеві пройшла зустріч представників США і РФ щодо питань безпеки. За її підсумком російська сторона повідомила, що Москві та Вашингтону не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в НАТО.