 Жодних поступок Москві: як у НАТО готуються до переговорів з Росією | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.01.2022

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Європа

Жодних поступок Москві: як у НАТО готуються до переговорів з Росією

Після зустрічі представників Росії та США в Женеві, в середу переговори перемістяться на майданчик НАТО, де вперше за тривалий час збереться Рада НАТО-Росія. Чи варто очікувати конкретних результатів?

Перед початком консультацій у Брюсселі

Перед початком консультацій у Брюсселі

У середу представники НАТО і Росії спробують оживити дипломатичний формат "Рада Росія-НАТО". Російський уряд де-факто відкликав своїх дипломатів зі штаб-квартири НАТО у Брюсселі восени 2021 року. Перед цим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасував акредитацію більшості членів російської місії. Таким чином, напруженість на тому етапі між альянсом і Москвою досягла свого апогею.

Терпець НАТО урвався через переміщення військ на російсько-українському кордоні, підтримку Москвою авторитарного режиму в Білорусі, численні порушення прав людини в Росії. Але все це між сторонами напряму не обговорювалося, адже двостороння Рада не збиралася з 2019 року.

Тепер цей дорадчий орган, в якому, згідно зі статутом, 30 членів НАТО і Росія має вперше за довгий час провести зустріч на рівних для консультацій з питань безпеки та військово-політичних питань. У НАТО вважають, що Росія відгукнулася на запрошення після того, як президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін у грудні двічі телефоном обговорювали напруженість навколо України. Захід закидає Росії підготовку вторгнення в Україну з використанням до 100 тисяч військових. Москва це заперечує.

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Діалог припинився після подій 2014-го року

У середу Рада НАТО-Росія на рівні послів обговорить вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки" та розширення альянсу на схід. Озвучені будуть і претензії НАТО до президента Росії Володимира Путіна, який повинен поважати суверенітет сусідніх держав. "Переконаний, що Рада НАТО-Росія є важливою платформою для консультацій, для діалогу з Росією. Особливо, коли висока напруженість, коли ми відчуваємо загрози", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок, готуючись до переговорів.

Ольга Стефанишина (л) та Єнс Столтенберг

Ольга Стефанишина (л) та Єнс Столтенберг під час зустрічі у Брюсселі

З 2002 по 2008 рік, від часу свого створення і до початку війни між Росією та Грузією, Рада НАТО-Росія переживала вельми плідні часи. Тоді цей орган збирався щомісяця, іноді навіть на рівні глав держав чи урядів. Цей діалог майже повністю припинився у 2014 році, після анексії Росією українського Криму та підтримки сепаратистів на сході України. У НАТО відмовилися далі обговорювати з Москвою політичні питання, а періодичний діалог обмежився суто практичними військовими питаннями, такими як налагодження каналів зв'язку на випадок кризи або обмін даними про маневри та переміщення військ.

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Жодних поступок Москві

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається принаймні на відновлення діалогу з представниками Росії хоча б щодо практичних питань. Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявляла, що також можуть бути вирішені питання контролю над озброєннями або тема розміщення військ на східному кордоні НАТО.

Переговори дипломатів США та РФ у Женеві

Переговори дипломатів США Шерман та РФ Рябкова у Женеві

За словами Столтенберга, у середу поступок Москві не має бути. Навіть навпаки. У понеділок Єнс Столтенберг знову прийняв віцепрем'єр-міністра України Ольгу Стефанишину. Її запевнили, що НАТО підтримує Україну на її шляху до альянсу. Того ж дня Венді Шерман та її російський колега Сергій Рябков зустрілися на двосторонніх переговорах у посольстві США в Женеві.

Цей "стратегічний діалог" щодо безпеки в Європі не призвів, однак, до змін у відомих позиціях сторін, згодом визнали Шерман і Рябков. "У нас склалося враження, що американська сторона дуже серйозно поставилася до пропозицій Росії", - зазначив Рябков. "Ми сказали нашим колегам, що у нас немає планів і намірів нападати на Україну. Немає причин для занепокоєнь".

Водночас заступниця держсекретаря США так не вважає. Російські вимоги письмово зафіксувати зупинення розширення НАТО на схід є неприйнятними, сказала Венді Шерман. "Ми не дозволимо нікому зачиняти відкриті двері в НАТО", - заявила американська дипломатка.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевін Мертенс


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Докладно

Перед початком консультацій у Брюсселі

Як у НАТО готуються до переговорів з Росією

Уперше за тривалий час збереться Рада НАТО-Росія. Чи варто очікувати конкретних результатів?  

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