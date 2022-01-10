Жодних поступок Москві: як у НАТО готуються до переговорів з Росією

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Після зустрічі представників Росії та США в Женеві, в середу переговори перемістяться на майданчик НАТО, де вперше за тривалий час збереться Рада НАТО-Росія. Чи варто очікувати конкретних результатів?
У середу представники НАТО і Росії спробують оживити дипломатичний формат "Рада Росія-НАТО". Російський уряд де-факто відкликав своїх дипломатів зі штаб-квартири НАТО у Брюсселі восени 2021 року. Перед цим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасував акредитацію більшості членів російської місії. Таким чином, напруженість на тому етапі між альянсом і Москвою досягла свого апогею.
Терпець НАТО урвався через переміщення військ на російсько-українському кордоні, підтримку Москвою авторитарного режиму в Білорусі, численні порушення прав людини в Росії. Але все це між сторонами напряму не обговорювалося, адже двостороння Рада не збиралася з 2019 року.
Тепер цей дорадчий орган, в якому, згідно зі статутом, 30 членів НАТО і Росія має вперше за довгий час провести зустріч на рівних для консультацій з питань безпеки та військово-політичних питань. У НАТО вважають, що Росія відгукнулася на запрошення після того, як президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін у грудні двічі телефоном обговорювали напруженість навколо України. Захід закидає Росії підготовку вторгнення в Україну з використанням до 100 тисяч військових. Москва це заперечує.
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У середу Рада НАТО-Росія на рівні послів обговорить вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки" та розширення альянсу на схід. Озвучені будуть і претензії НАТО до президента Росії Володимира Путіна, який повинен поважати суверенітет сусідніх держав. "Переконаний, що Рада НАТО-Росія є важливою платформою для консультацій, для діалогу з Росією. Особливо, коли висока напруженість, коли ми відчуваємо загрози", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок, готуючись до переговорів.
З 2002 по 2008 рік, від часу свого створення і до початку війни між Росією та Грузією, Рада НАТО-Росія переживала вельми плідні часи. Тоді цей орган збирався щомісяця, іноді навіть на рівні глав держав чи урядів. Цей діалог майже повністю припинився у 2014 році, після анексії Росією українського Криму та підтримки сепаратистів на сході України. У НАТО відмовилися далі обговорювати з Москвою політичні питання, а періодичний діалог обмежився суто практичними військовими питаннями, такими як налагодження каналів зв'язку на випадок кризи або обмін даними про маневри та переміщення військ.
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається принаймні на відновлення діалогу з представниками Росії хоча б щодо практичних питань. Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявляла, що також можуть бути вирішені питання контролю над озброєннями або тема розміщення військ на східному кордоні НАТО.
За словами Столтенберга, у середу поступок Москві не має бути. Навіть навпаки. У понеділок Єнс Столтенберг знову прийняв віцепрем'єр-міністра України Ольгу Стефанишину. Її запевнили, що НАТО підтримує Україну на її шляху до альянсу. Того ж дня Венді Шерман та її російський колега Сергій Рябков зустрілися на двосторонніх переговорах у посольстві США в Женеві.
Цей "стратегічний діалог" щодо безпеки в Європі не призвів, однак, до змін у відомих позиціях сторін, згодом визнали Шерман і Рябков. "У нас склалося враження, що американська сторона дуже серйозно поставилася до пропозицій Росії", - зазначив Рябков. "Ми сказали нашим колегам, що у нас немає планів і намірів нападати на Україну. Немає причин для занепокоєнь".
Водночас заступниця держсекретаря США так не вважає. Російські вимоги письмово зафіксувати зупинення розширення НАТО на схід є неприйнятними, сказала Венді Шерман. "Ми не дозволимо нікому зачиняти відкриті двері в НАТО", - заявила американська дипломатка.