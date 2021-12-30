Байден закликав Путіна до деескалації конфлікту навколо України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час телефонної розмови з главою російської держави Володимиром Путіним, що відбулася ввечері в четвер, 30 грудня, з ініціативи Кремля, закликав до деескалації конфлікту між Москвою та Києвом і пообіцяв, що США та їхні союзники "дадуть рішучу відповідь" у випадку подальшого вторгнення російських військ на територію України. Про це в ніч на п'ятницю, 31 грудня, повідомила пресслужба Білого дому.

"Президент США Джо Байден закликав Росію розрядити напругу в ситуації навколо України. Він дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну", - заявила за підсумками телефонних переговорів двох лідерів прессекретарка Байдена Джен Псакі.

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Байден і Путін "побачили сфери для прогресу" в переговорах

Джо Байден підкреслив, що прогресу на майбутніх переговорах з безпеки можна досягти лише в умовах деескалації ситуації, і підтримав проведення двосторонніх консультацій щодо стратегічної стабільності.

Тим часом інформаційне агентство Reuters з посиланням на високопосадовця в адміністрації США повідомляє, що під час телефонної розмови Путін і Байден "побачили сфери для прогресу в майбутніх дипломатичних переговорах, а також сфери, де досягнення домовленості може виявитися неможливим". За оцінкою співрозмовника агентства, тон розмови двох лідерів був серйозним, а сама бесіда змістовною.

"Сполучені Штати продовжать дуже уважно стежити за нарощуванням Росією збройних сил на кордоні з Україною та пересуваннями цих військ", - додало джерело інформаційного агентства.

За словами одного з високопосадовців адміністрації США, на якого посилається інформагентство Reuters, Байден "виклав два шляхи, включаючи дипломатію". "Другий шлях - той, який більшим чином спрямований на стримування, який включає серйозні витрати та наслідки, якщо Росія вирішить продовжити вторгнення в Україну". Ці можливості, за словами джерел Reuters, містять заходи, які фактично відключать Росію від глобальної економічної та фінансової системи.

Представник адміністрації Сполучених Штатів, коментуючи під час брифінгу підсумки телефонної розмови, підтвердив, що Вашингтон не змінив своєї думки про те, що вирішувати питання щодо вступу до НАТО мають ті країни, які цього хочуть, а не треті сторони. "Наша позиція абсолютно чітка. Рішення мають приймати самі суверенні країни, консультуючись із альянсом, а не хтось інший", - заявив він.

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Що повідомили у Кремлі про підсумки бесіди Путіна та Байдена

Зі свого боку, помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив за підсумками телефонної розмови між Володимиром Путіним та Джо Байденом, що американський лідер під час цієї бесіди кілька разів наголосив на неприпустимості початку ядерної війни. "Американці виходять з цього, розуміючи, що США та Росією накопичені найбільші ядерні потенціали в світі", - сказав Ушаков журналістам.

При цьому, за словами Ушакова, Байден запевнив Путіна, що Вашингтон не має наміру розміщувати в Україні ударні наступальні озброєння.

Пресслужба Кремля повідомила, що Путін у розмові з Байденом назвав можливість запровадження масштабних санкцій проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України "найсерйознішою помилкою, яка фактично загрожує повним розривом російсько-американських відносин".

Переговори Росії з США щодо України

Це була вже друга бесіда президентів цього місяця. До цього Джо Байден та Володимир Путін спілкувалися 7 грудня - тоді розмова відбулася у режимі відеоконференції. При цьому лідери зачепили двосторонні відносини, питання стратегічної стабільності, кібербезпеку, а також ситуацію навколо України та розширення НАТО на схід.

Очікується, що 10 січня Росія та США проведуть у Женеві переговори на тему України та контролю над озброєннями. Через два дні, 12 січня, мають відбутися переговори з питань безпеки у Європі у форматі Ради НАТО - Росія. На 13 січня запланована зустріч у форматі РФ - Організація з безпеки та співробітництва в Європі.

У середині грудня на тлі загострення ситуації на російсько-українському кордоні Москва надіслала Вашингтону та країнам-членам Північноатлантичного альянсу список вимог щодо безпеки. Серед них, зокрема, отримання письмових підтверджень того, що НАТО не вестиме розширення на схід і не прийме до свого складу Україну.