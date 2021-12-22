Кулеба: Рівень загрози вторгнення РФ в Україну за останній місяць підвищився

Ризик повномасштабного вторгення Росії на територію України за останній місяць зріс, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна", оприлюдненому у вівторок, 28 грудня.

Водночас, за словами очільника МЗС, рівень загрози ще "не перетнув червоної позначки". "Знаєте, як на термометрі є червона риска на 37 градусах. Ми наблизились до цієї червоної риски за останній місяць, але її ще не перетнули", зазначив міністр. Також Кулеба додав, що нині Україна разом з партнерами намагаються запобігти військовій ескалації і зараз є "реальні можливості для дипломатичного врегулювання".

У Росії наразі не відреагували на заяву українського міністра щодо потенційного вторгнення на територію України.

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Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.

Переговори Росії і Заходу

На тлі загрози ескалації на українському кордоні МЗС Росії зажадало від НАТО і США "гарантій безпеки", які, зокрема, передбачають не лише відмову від подальшого розширення НАТО та вступу України до її складу, а й пропозицію не розміщувати додаткові війська та озброєння за межами країн, у яких вони були у травні 1997 року, тобто до вступу країн Східної Європи до НАТО. 23 грудня на щорічній прес-конференції президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ почуватиметься в безпеці лише якщо отримає такі гарантії.

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Дмитро Кулеба вимоги Росії щодо нерозширення НАТО й надання гарантій безпеки назвав "провокуванням Заходу". Також міністр наголосив, що українська сторона є активним учасником консультацій щодо переговорів між Росією і Заходом. "Україна присутня в усіх консультаціях, в усіх розмовах, які ведуть з Росією", зазначив Кулеба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в січні можуть відбутися переговори Росії зі США, НАТО та ОБСЄ, на яких сторони мають намір обговорити загострення на українських кордонах і вимоги Кремля щодо нерозширення НАТО. В Альянсі відкинули ідеї щодо можливого неприйняття до складу Альянсу окремих держав. США заявили, що діалог з Москвою щодо гарантій безпеки можливий лише в умовах деескалації ситуації з боку РФ на кордоні з Україною. Крім того Вашингтон і ЄС пригрозили Кремлю економічними санкціями в разі наступу на Україну.