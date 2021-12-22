РФ може використати Азовське море як плацдарм нападу на Україну - WP

Російські збройні сили домінують у Азовському морі, і у разі вторгнення в Україну РФ активно використовуватиме це, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "З точки зору безпеки в Азовському морі домінує Росія. І у разі війни це активно використовуватиметься ними для тиску на наші південні міста на Азовському узбережжі", - сказав він у коментарі для публікації у газеті The Washington Post, оприлюдненій у неділю, 26 жовтня.

За словами Кулеби, Москва за нинішніх обставин "диктує ситуацію в Азові і переважно використовує його як театр військових дій". Ще 10 грудня міністерство оборони України повідомило, що Росія перекриває близько 70 відсотків акваторії Азовського моря. У відомстві назвали це "провокативними діями проти України".

The Washington Post доходить висновку, що Азовське море вже стало районом ймовірного збройного конфлікту України та Росії. "Є підстави вважати, що берегова лінія Азова має для Росії серйознішу стратегічну та економічну цінність, ніж східні прикордонні райони України, які постраждали від війни", - припускає видання.

Окрім того, на тлі загрози імовірного вторгнення РФ на територію України, видання констатує, що увага міжнародної спільноти зосереджена на концентрації російських військ на сухопутних кордонах України. Проте, як зазначають автори публікації, "якщо вторгнення почнеться з моря, то українські війська виявляться значною мірою безсилими".

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Скупчення військ РФ біля українських кордонів

Росія вже певний час скупчує військових поблизу кордонів з Україною. За даними західної та української розвідок, це може свідчити про її підготовку до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.

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Західні партнери пригрозили Росії найжорсткішими санкціями у разі ескалації ситуації, а Україна закликає запровадити обмежувальні заходи проти Москви у превентивному порядку.

Водночас Росія відкидає звинувачення у підготовці до війни з Україною та звинувачує Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.